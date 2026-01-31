Altın yatırımcısı kâr etmek için ne yapmalı? İslam Memiş, yıl sonu tahminini açıkladı, fırsatı duyurdu
Altın ve gümüş piyasalarında yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcıların kafasını karıştırırken, gözler yeniden uzman yorumlarına çevrildi. Finans Analisti İslam Memiş, son düşüşlerin arka planını değerlendirirken, “Elindeki altını satanlar ve alım için bekleyenler ne yapmalı?” sorusuna yanıt verdi. Piyasadaki oynaklık için dikkat çeken uyarılarda bulundu. Memiş, yıl sonu tahminini de açıklayarak fırsat alımını duyurdu.
Altın fiyatlarında güçlü yükselişin ardından yaşanan sert düşüş, yatırımcıların dikkatini yeniden piyasalara çevirdi. Gram altın sahibi yatırımcılar, geri çekilmenin süresi ve bunun bir alım fırsatı olup olmadığı sorularına yanıt arıyor. Finans Analisti İslam Memiş, altın ve gümüş piyasalarındaki sert dalgalanmalara ilişkin dikkay çeken değerlendirmelerde bulundu.
“Bu düşüş teknik olarak bekleniyordu”
Son dönemdeki gerilemenin sürpriz olmadığını vurgulayan Memiş, teknik açıdan bu hareketin beklendiğini söyledi. Ocak ayında yaşanan yükselişi hatırlatan Memiş, “Agresif bir yükseliş mümkün değildi, bu geri çekilme normaldi” dedi.
Zirveden sonra kâr satışları hızlandı
Ons altının 5.600 dolara, gram altının ise 8.100 liraya kadar yükseldiğini belirten Memiş, bu seviyelerden sonra kâr satışlarının devreye girdiğini ifade etti. Mevcut durumda gram altının 7.100 lira, ons altının ise 4.854 dolar seviyelerinde işlem gördüğünü aktardı.
Altın ve gümüşte hafta sonu sert satış
TGRT Haber'e konuşan Memiş, hafta sonu kapanışında altın tarafında yaklaşık yüzde 10, gümüşte ise yüzde 28’e varan sert satışlar yaşandığını söyledi. Bu hareketlerin kısa vadeli dalgalanmaların bir parçası olduğunu belirtti.
Ons ve gram altında kritik seviyeler
Teknik seviyelere dikkat çeken Memiş, “Ons altında aşağıda 4.850 dolar, yukarıda ise 5.150 dolar seviyesi var. Kısa vadede bir tepki alımı gelebilir ancak bir tur daha 4.650 dolar seviyesine kadar geri çekilme bekliyorum” değerlendirmesinde bulundu.
Kısa vadede dalgalanma sürecek
Gram altının 7.400 liradan kapanış yaptığını belirten Memiş, "Yeniden 8.000 liralara çıkabilir, ardından tekrar 7.000 liraya düşebilir. Kısa vadede sert ve düzensiz hareketler devam edecek" ifadelerini kullandı.
2026 için uzun vadeli yatırım vurgusu
Altın yatırımcılarının 2026 yılında uzun vadeli düşünmesi gerektiğini vurgulayan Memiş, "Manipülasyon yapılıyor. Kripto paralarda gördüğümüz sert hareketlerin benzerlerini artık altında da görüyoruz. Bu bir ayda yaşanan düzensiz hareketleri 2026 yılında sık sık göreceğiz" dedi.
Banka-serbest piyasa makası açılıyor
Bankalar ile serbest piyasa arasındaki fiyat farklarına dikkat çeken Memiş, "Bu yıl bankalarda ve serbest piyasalarda normal bir kur görmeyeceksiniz. Makas aralıkları çok açık olacak. B planı olmayan yatırımcılar düşüşlerden faydalanamadı. Bankada işlem yapanlar alternatif bankaları mutlaka düşünmeli" şeklinde konuştu.
Fiziki altına talep rekor seviyede
Fiziki altına olan talebin 2025 yılında ciddi şekilde arttığını belirten Memiş, bu ilginin mücevherden değil yatırımcılardan geldiğini söyledi. "Bu talep mücevherattan değil, gerçek yatırımcılardan geldi. Yatırımcı doları terk ediyor, güvenli liman talebi iyice yükseldi" dedi.
Altın satanlar ve alım bekleyenler ne yapmalı?
Elindeki altını satan yatırımcılar için de değerlendirmelerde bulunan Memiş, "Biraz dinlenseler iyi olur. Önümüzdeki bir iki hafta dalgalı geçebilir, ardından piyasa kaldığı yerden devam eder. Bu yıl sonuna kadar gram altının 10 bin liranın üzerine çıkmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.
“Bu düşüşler kalıcı değil”
Altın borcu olan yatırımcıların son düşüşle birlikte rahatladığını söyleyen Memiş, "Bugünkü düşüşle birlikte rahatladılar. Alım fırsatı bekleyenler için bu geri çekilmeler bir fırsat oldu. Bu düşüşler kalıcı değil. İlave yapmak mantıklı" dedi.
Yeni finansal sistem ve manipülasyon iddiası
Yaşanan sert hareketlerin yeni finansal düzenin bir parçası olduğunu savunan Memiş, “Kripto para yatırımcılarıyla oynadıkları gibi altın ve gümüş yatırımcılarıyla da oynayacaklar. Bu hareketler yatırımcının kafasını karıştırmasın. Uzun vadeli plan yapın, düştükçe toplayın, varlıklarınıza sahip çıkın” diye konuştu.
Güvenli liman algısı tartışılıyor
Piyasalardaki dalgalanmaların arkasında sermaye sahiplerinin olduğunu öne süren Memiş, "Kontrol sermaye sahiplerinin elinde. Bir ayda hiçbir sebep yokken sert düşüşler ve yükselişler yaşanıyor. Bu hareketleri özellikle haftasonuna getiriyorlar" dedi. Amaçlarının altın ve gümüşün güvenli liman olmadığı algısını oluşturmak olduğunu savundu.
Gümüşte sert hareketler uyarısı
Gümüşe ayrı bir parantez açan Memiş, “Son 6 yılın şampiyonu gümüş oldu. Ocak ayında da gümüş şampiyondu ancak 2026 yılının şampiyonu gümüş olmayacak. Çünkü son iki aydır çok agresif hareket ediyor” değerlendirmesinde bulundu.
“Panik yapan kaybeder” mesajı
Gümüşte geri çekilmenin sürebileceğini belirten Memiş, “Evini, arabasını satıp gümüş alanlar var. Alım zamanı geldiğinde paylaşırız ancak şu an için gerilemenin sürmesini bekliyorum” dedi. Yatırımcılara da, “İstediğim fiyata gelirse alırım diyen yatırımcı kazanır. Panikle hareket eden yatırımcı her zaman kaybeder” uyarısında bulundu.
2026’da öne çıkabilecek diğer emtialar
Memiş, 2026 yılında bakır, platin ve paladyumun altınla birlikte yükseliş eğiliminde olduğunu, ancak bu alanda sosyal medyada ciddi bir bilgi kirliliği bulunduğunu da sözlerine ekledi.