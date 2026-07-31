Altın yatırımcısını umutlandıran tahmin: Güçlü destek seviyesi açıklandı

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altının bu ay önceki aylara kıyasla daha güçlü bir performans sergilediğini belirterek, yatırımcıların fiyat geri çekilmelerini alım fırsatı olarak değerlendirdiğini söyledi. Waterer'a göre 4.000 dolar seviyesi, son dönemde alıcıların yoğunlaştığı kritik bir eşik haline geldi.