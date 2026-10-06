Altın yatırımcısının gözü bu seviyede: Ünlü analist yeni düşüş riskini işaret etti
Altın fiyatlarındaki dalgalanma sürerken CPM Group’tan Jeffrey Christian’dan uyarı niteliğinde değerlendirme geldi. Kısa vadede yeni bir zayıflama ihtimaline işaret eden Christian, olası geri çekilmede kritik bir destek bölgesini öne çıkardı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Değerli metallerde son dönemde yaşanan sert fiyat hareketlerinin ardından yatırımcıların gözü altın ve gümüş piyasasına çevrilirken, CPM Group'un kurucusu ve yönetici ortağı Jeffrey Christian'dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Christian, özellikle gümüş piyasasında büyük yatırımcıların pozisyonlanmasının önemli sinyaller verdiğine işaret etti.
Altının ons fiyatının yaklaşık 4.161 dolar, gümüşün ise 60,25 dolar civarında işlem gördüğü dönemi değerlendiren Christian, değerli metallerde kısa vadede aşağı yönlü risklerin tamamen ortadan kalkmadığını belirtti.
Altında 3.800-3.900 dolar bölgesine dikkat
Altının fiyat hareketlerini üç farklı zaman dilimindeki grafik üzerinden değerlendiren Christian, ons altında 3.800-3.900 dolar aralığının teknik açıdan önemli bir destek bölgesi olduğuna dikkat çekti.
Mevcut fiyatların bu seviyelerin üzerinde bulunmasına rağmen Christian, kısa vadede altında yeni bir zayıflama ihtimalinin devam ettiğini ifade etti.
Gümüş zirveden yüzde 50 geriledi
Christian'ın değerlendirmesinde en fazla dikkat çeken başlıklardan biri ise gümüş oldu. Gümüş fiyatının ocak ayında gördüğü zirveden yaklaşık yüzde 50 gerileyerek 60 dolar civarını test ettiğine işaret edildi.
Ancak fiyatlardaki sert düşüşe rağmen büyük yatırımcıların gümüşte kısa pozisyonlarını yeniden önemli ölçüde artırmaması dikkat çekti. Buna karşılık yükseliş beklentisini yansıtan uzun pozisyonlarda belirgin bir gerileme yaşandı.
Christian'a göre bu iki gelişimin birlikte değerlendirilmesi gümüş piyasasının görünümü açısından önem taşıyor.
Gümüşte arz fazlası uyarısı
CPM Group'un gümüş piyasasına yönelik arz-talep modeline de değinen Christian, şirketin piyasada arz fazlası bulunduğu görüşünü koruduğunu aktardı.
CPM'in hesaplama yönteminde yeni rafine edilen gümüş arzı, sanayi ve diğer üretim alanlarındaki fiziki taleple karşılaştırılıyor. Yatırım amacıyla gerçekleştirilen gümüş alımları ise ayrı bir kalem olarak değerlendiriliyor.
Bu nedenle piyasadaki fazla gümüşün emilebilmesi ve fiyatların daha yüksek seviyelerde kalıcı olabilmesi için güçlü net yatırım talebine ihtiyaç bulunduğuna dikkat çekiliyor.
Christian, gümüşe yönelik yatırım talebinin yeterince güçlenmemesi halinde fiyatlarda sürdürülebilir bir yükselişin zorlaşabileceğini belirtti.
Yatırımcıların pozisyonları yakından izleniyor
Gümüşe dayalı borsa yatırım ürünlerindeki para hareketlerini de inceleyen Christian, ağustos ayına kadar satışların yeniden güçlendiğine dikkat çekti.
COMEX piyasasındaki pozisyonlarda da önemli değişiklikler yaşandı. Yükseliş beklentisiyle açılan pozisyonlar sert şekilde azalırken büyük yatırımcıların düşüş beklentisiyle açtıkları kısa pozisyonları aynı ölçüde artırmaması piyasada dikkatle takip edilen bir gösterge haline geldi.
ABD ekonomisi için kredi uyarısı
Christian, değerli metallerin yanı sıra ABD ekonomisine ilişkin son verileri de değerlendirdi. ABD'deki ekonomik büyüme, tüketici harcamaları, borçlanma, enflasyon ve eylül ayı istihdam verilerine değinen Christian, tüketici kredileriyle desteklenen büyümenin ekonomideki finansal baskıları perdeleyebileceğine işaret etti.
Hanehalkının harcamalarını giderek daha fazla borçlanmayla sürdürmesinin ekonominin genel görünümünün olduğundan daha güçlü algılanmasına neden olabileceğini belirten Christian, piyasaların para politikasına ilişkin beklentilerini de sorguladı.
Christian, son ekonomik verilerin Fed'in yeniden faiz artırmasının önüne geçeceği yönündeki piyasa varsayımının kesin olmadığını değerlendirerek, faiz görünümünün altın ve gümüş fiyatları açısından önemli olmaya devam edeceğine işaret etti.