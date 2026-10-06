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Altın yatırımcısının gözü bu seviyede: Ünlü analist yeni düşüş riskini işaret etti

Altın fiyatlarındaki dalgalanma sürerken CPM Group’tan Jeffrey Christian’dan uyarı niteliğinde değerlendirme geldi. Kısa vadede yeni bir zayıflama ihtimaline işaret eden Christian, olası geri çekilmede kritik bir destek bölgesini öne çıkardı.

Mutluhan Yıldız
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Altın yatırımcısının gözü bu seviyede: Ünlü analist yeni düşüş riskini işaret etti - Resim: 1

Değerli metallerde son dönemde yaşanan sert fiyat hareketlerinin ardından yatırımcıların gözü altın ve gümüş piyasasına çevrilirken, CPM Group'un kurucusu ve yönetici ortağı Jeffrey Christian'dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Christian, özellikle gümüş piyasasında büyük yatırımcıların pozisyonlanmasının önemli sinyaller verdiğine işaret etti.

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Altın yatırımcısının gözü bu seviyede: Ünlü analist yeni düşüş riskini işaret etti - Resim: 2

Altının ons fiyatının yaklaşık 4.161 dolar, gümüşün ise 60,25 dolar civarında işlem gördüğü dönemi değerlendiren Christian, değerli metallerde kısa vadede aşağı yönlü risklerin tamamen ortadan kalkmadığını belirtti.

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Altın yatırımcısının gözü bu seviyede: Ünlü analist yeni düşüş riskini işaret etti - Resim: 3

Altında 3.800-3.900 dolar bölgesine dikkat

Altının fiyat hareketlerini üç farklı zaman dilimindeki grafik üzerinden değerlendiren Christian, ons altında 3.800-3.900 dolar aralığının teknik açıdan önemli bir destek bölgesi olduğuna dikkat çekti.

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Altın yatırımcısının gözü bu seviyede: Ünlü analist yeni düşüş riskini işaret etti - Resim: 4

Mevcut fiyatların bu seviyelerin üzerinde bulunmasına rağmen Christian, kısa vadede altında yeni bir zayıflama ihtimalinin devam ettiğini ifade etti.

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Altın yatırımcısının gözü bu seviyede: Ünlü analist yeni düşüş riskini işaret etti - Resim: 5

Gümüş zirveden yüzde 50 geriledi

Christian'ın değerlendirmesinde en fazla dikkat çeken başlıklardan biri ise gümüş oldu. Gümüş fiyatının ocak ayında gördüğü zirveden yaklaşık yüzde 50 gerileyerek 60 dolar civarını test ettiğine işaret edildi.

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Altın yatırımcısının gözü bu seviyede: Ünlü analist yeni düşüş riskini işaret etti - Resim: 6

Ancak fiyatlardaki sert düşüşe rağmen büyük yatırımcıların gümüşte kısa pozisyonlarını yeniden önemli ölçüde artırmaması dikkat çekti. Buna karşılık yükseliş beklentisini yansıtan uzun pozisyonlarda belirgin bir gerileme yaşandı.

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Altın yatırımcısının gözü bu seviyede: Ünlü analist yeni düşüş riskini işaret etti - Resim: 7

Christian'a göre bu iki gelişimin birlikte değerlendirilmesi gümüş piyasasının görünümü açısından önem taşıyor.

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Altın yatırımcısının gözü bu seviyede: Ünlü analist yeni düşüş riskini işaret etti - Resim: 8

Gümüşte arz fazlası uyarısı

CPM Group'un gümüş piyasasına yönelik arz-talep modeline de değinen Christian, şirketin piyasada arz fazlası bulunduğu görüşünü koruduğunu aktardı.

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Altın yatırımcısının gözü bu seviyede: Ünlü analist yeni düşüş riskini işaret etti - Resim: 9

CPM'in hesaplama yönteminde yeni rafine edilen gümüş arzı, sanayi ve diğer üretim alanlarındaki fiziki taleple karşılaştırılıyor. Yatırım amacıyla gerçekleştirilen gümüş alımları ise ayrı bir kalem olarak değerlendiriliyor.

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Altın yatırımcısının gözü bu seviyede: Ünlü analist yeni düşüş riskini işaret etti - Resim: 10

Bu nedenle piyasadaki fazla gümüşün emilebilmesi ve fiyatların daha yüksek seviyelerde kalıcı olabilmesi için güçlü net yatırım talebine ihtiyaç bulunduğuna dikkat çekiliyor.

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Altın yatırımcısının gözü bu seviyede: Ünlü analist yeni düşüş riskini işaret etti - Resim: 11

Christian, gümüşe yönelik yatırım talebinin yeterince güçlenmemesi halinde fiyatlarda sürdürülebilir bir yükselişin zorlaşabileceğini belirtti.

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Altın yatırımcısının gözü bu seviyede: Ünlü analist yeni düşüş riskini işaret etti - Resim: 12

Yatırımcıların pozisyonları yakından izleniyor

Gümüşe dayalı borsa yatırım ürünlerindeki para hareketlerini de inceleyen Christian, ağustos ayına kadar satışların yeniden güçlendiğine dikkat çekti.

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Altın yatırımcısının gözü bu seviyede: Ünlü analist yeni düşüş riskini işaret etti - Resim: 13

COMEX piyasasındaki pozisyonlarda da önemli değişiklikler yaşandı. Yükseliş beklentisiyle açılan pozisyonlar sert şekilde azalırken büyük yatırımcıların düşüş beklentisiyle açtıkları kısa pozisyonları aynı ölçüde artırmaması piyasada dikkatle takip edilen bir gösterge haline geldi.

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Altın yatırımcısının gözü bu seviyede: Ünlü analist yeni düşüş riskini işaret etti - Resim: 14

ABD ekonomisi için kredi uyarısı

Christian, değerli metallerin yanı sıra ABD ekonomisine ilişkin son verileri de değerlendirdi. ABD'deki ekonomik büyüme, tüketici harcamaları, borçlanma, enflasyon ve eylül ayı istihdam verilerine değinen Christian, tüketici kredileriyle desteklenen büyümenin ekonomideki finansal baskıları perdeleyebileceğine işaret etti.

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Altın yatırımcısının gözü bu seviyede: Ünlü analist yeni düşüş riskini işaret etti - Resim: 15

Hanehalkının harcamalarını giderek daha fazla borçlanmayla sürdürmesinin ekonominin genel görünümünün olduğundan daha güçlü algılanmasına neden olabileceğini belirten Christian, piyasaların para politikasına ilişkin beklentilerini de sorguladı.

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Altın yatırımcısının gözü bu seviyede: Ünlü analist yeni düşüş riskini işaret etti - Resim: 16

Christian, son ekonomik verilerin Fed'in yeniden faiz artırmasının önüne geçeceği yönündeki piyasa varsayımının kesin olmadığını değerlendirerek, faiz görünümünün altın ve gümüş fiyatları açısından önemli olmaya devam edeceğine işaret etti.

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Kaynak: HABER MERKEZİ