Altın yeniden düşecek mi? Dev bankadan yeni uyarı

Altın, hafta başında 4 bin 200 dolar seviyesini aşmayı denedi ancak yükseliş kalıcı olmadı. 12 Ekim işlemlerinde 4 bin 217 dolara kadar çıkan fiyatlar, doların güçlenmesi ve ABD tahvil getirilerinin yüksek seyretmesi nedeniyle yeniden geriledi.

13 Ekim'de de satış baskısının sürmesiyle fiyat 4 bin 150 dolar bölgesine yaklaştı. Böylece yatırımcıların beklediği güçlü toparlanma henüz gerçekleşmedi. Son hareket, altının yalnızca yükselmekte zorlanmadığını, kısa vadeli desteğini de korumak zorunda olduğunu gösteriyor.