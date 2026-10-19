Altın yeniden yükselişe geçti: İşte ons altında beklenen seviyeler
Altın fiyatlarında sert hareketlerin ardından dikkat çeken bir toparlanma yaşandı. Ons altın, 4.000 dolar sınırından yükselerek 4.185 dolara ulaştı. ABD'den gelen enflasyon verileri ve Fed'in faiz politikasına ilişkin belirsizlikler piyasaları hareketlendirirken merkez bankalarının altın alımları da gündemde. Peki yükseliş devam edecek mi? İşte analistlerin işaret ettiği kritik seviyeler ve fiyatları etkileyebilecek gelişmeler...
Altın piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanmanın ardından fiyatlar yeniden yükselişe geçti. 4.000 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın, alıcıların devreye girmesiyle toparlandı. Ancak piyasaların asıl merak ettiği soru, bu yükselişin kalıcı olup olmayacağı. Çünkü altının önünde henüz aşılması gereken kritik seviyeler bulunuyor.
Ons altın, 16 Ekim'de 4.185 dolara kadar yükseldi. ABD dolarının zayıflaması ve Hazine tahvili getirilerinin gerilemesi, değerli metalin toparlanmasını destekledi. Analistlere göre 4.000 dolar seviyesi önemli bir destek noktası olmaya devam ediyor. Ancak yükselişin güç kazanması için altının yeni bir eşiği aşması gerekiyor.
ABD'den gelen veri piyasaları şaşırttı
Altındaki hareketlilik sürerken ABD'de üretici enflasyonuna ilişkin dikkat çekici rakamlar açıklandı. Haberde aktarılan verilere göre Üretici Fiyat Endeksi eylülde aylık yüzde 1,3, yıllık yüzde 6,3 yükseldi. Enerji fiyatlarındaki sert artış, enflasyon baskısının devam edebileceğine işaret etti. Bu tablo, altının geleceği açısından kritik bir soruyu gündeme getirdi: Fed faizlerde nasıl bir yol izleyecek?
Altının kaderi Fed'in kararına bağlı olabilir
Altın yatırımcıları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına odaklandı. Faizlerin yüksek kalması, getiri sağlamayan altın üzerinde baskı oluşturabilirken doların zayıflaması ve tahvil getirilerinin düşmesi fiyatları destekleyebiliyor. Bu nedenle Fed'den gelecek mesajlar, altının kısa vadeli yönü açısından belirleyici olabilir.
Merkez bankaları altın toplamaya devam ediyor
Fiyatlardaki dalgalanmaya rağmen merkez bankalarının altın talebi dikkat çekiyor. Paylaşılan verilere göre Polonya, ağustos ayına kadar rezervlerine 97,8 ton altın ekleyerek toplam rezervini 647,98 tona çıkardı. Çin'in ise 80,2 tonluk alımla altın rezervlerini 2.386,55 tona yükselttiği belirtildi. Büyük alıcıların rezervlerini artırması, değerli metalin uzun vadeli görünümünü destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.
Altında iki kritik seviye! Bu rakamlara dikkat
Teknik analizlerde ons altın için 4.200 ve 4.230 dolar seviyeleri öne çıkıyor. Özellikle 4.200 doların üzerinde kalıcılık sağlanması, yükselişin güç kazanabileceğine yönelik beklentileri artırabilir. Ancak bu seviyelerin aşılamaması halinde satış baskısının yeniden ortaya çıkabileceği değerlendiriliyor.
Yükseliş durursa ne olacak? İşte aşağıdaki sınırlar
Altında yukarı yönlü hareket kadar olası geri çekilme seviyeleri de yakından takip ediliyor. Analizlere göre ilk önemli destek 4.150 dolarda bulunuyor. Bu seviyenin kaybedilmesi halinde 4.073 dolar yeniden gündeme gelebilir. Özellikle 4.000 dolar sınırının korunup korunamayacağı, fiyatların sonraki yönü açısından önemli görülüyor.
Altında 4.700 dolar yeniden görülebilir mi?
Altının daha önce 4.700 dolar yakınında karşılaştığı satış baskısı, yeni bir yükseliş hareketi açısından dikkat çekiyor. Ancak bu seviyenin yeniden gündeme gelmesi için önce 4.200 ve 4.230 dolar dirençlerinin aşılması gerekiyor. Önümüzdeki süreçte ABD enflasyonu, Fed'in faiz politikası, doların seyri ve merkez bankalarının alımları belirleyici olacak. Altında gözler şimdi bu kritik eşiklerde.