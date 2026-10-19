Altın yeniden yükselişe geçti: İşte ons altında beklenen seviyeler

Ons altın, 16 Ekim'de 4.185 dolara kadar yükseldi. ABD dolarının zayıflaması ve Hazine tahvili getirilerinin gerilemesi, değerli metalin toparlanmasını destekledi. Analistlere göre 4.000 dolar seviyesi önemli bir destek noktası olmaya devam ediyor. Ancak yükselişin güç kazanması için altının yeni bir eşiği aşması gerekiyor.