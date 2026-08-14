Altın yeni güne neden düşüşle başladı?

Altın piyasasında hafta boyunca güçlenen yükseliş, son bölümde yerini temkinli bir görünüme bırakıyor. ABD’den gelen yumuşak enflasyon verileri ilk bakışta altın için destekleyici görünse de fiyatlama bununla sınırlı kalmadı. Piyasa, veri kadar kâr satışlarını ve 4.500 dolar çevresindeki güçlü direnci de dikkate alıyor.

Altının ons fiyatı yeni günde 4.313 dolar civarında işlem görürken, yatırımcılar son yükselişin ardından bunun kısa bir soluklanma mı yoksa daha geniş bir düzeltmenin başlangıcı mı olduğunu anlamaya çalışıyor.