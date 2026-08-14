Altın zirveden döndü: Piyasada şimdi bu üç sinyal izleniyor
ABD’de üretici enflasyonu beklentinin altında kalmasına rağmen altın fiyatları yönünü aşağı çevirdi. Dört günlük güçlü yükselişin ardından gelen satışlar, 4.500 dolar bölgesini yeniden kritik eşik haline getirirken gram altında da ons baskısı hissediliyor.
Altın yeni güne neden düşüşle başladı?
Altın piyasasında hafta boyunca güçlenen yükseliş, son bölümde yerini temkinli bir görünüme bırakıyor. ABD’den gelen yumuşak enflasyon verileri ilk bakışta altın için destekleyici görünse de fiyatlama bununla sınırlı kalmadı. Piyasa, veri kadar kâr satışlarını ve 4.500 dolar çevresindeki güçlü direnci de dikkate alıyor.
Altının ons fiyatı yeni günde 4.313 dolar civarında işlem görürken, yatırımcılar son yükselişin ardından bunun kısa bir soluklanma mı yoksa daha geniş bir düzeltmenin başlangıcı mı olduğunu anlamaya çalışıyor.
Dört günlük yükseliş nasıl durdu?
Altın fiyatları son dört işlem gününde güçlü bir ivme yakalamıştı. Güvenli liman talebi, faiz beklentilerindeki yumuşama ve küresel belirsizlikler, ons altını yukarı taşıyan ana unsurlar arasında öne çıktı.
Bu süreçte altının ons fiyatı 4.449 dolar seviyesine kadar yükselerek son iki ayın en yüksek düzeylerinden birini test etti. Ancak 4.500 dolar sınırına yaklaşılmasıyla birlikte alımlar zayıfladı ve kâr satışları hız kazandı.
ÜFE verisi neden altını taşıyamadı?
ABD’de temmuz ayı Üretici Fiyat Endeksi aylık bazda değişim göstermedi. Piyasalarda beklenti yüzde 0,2 artış yönündeydi. Yıllık üretici enflasyonu da bir önceki aya göre geriledi.
Bu tablo, normal şartlarda Fed’in daha sıkı bir duruş sergileme ihtimalini azaltarak altın fiyatlarını destekleyebilirdi. Ancak piyasa yalnızca verinin kendisine değil, verinin dolar ve tahvil faizleri üzerindeki kalıcı etkisine odaklandı. Verinin ardından altın tarafında yeni bir güçlü alım dalgası oluşmadı.
4.500 dolar neden bu kadar önemli?
Son günlerde oluşan fiyat hareketi, 4.500 dolar bölgesinin yalnızca psikolojik değil aynı zamanda güçlü bir satış alanı olarak izlendiğini gösteriyor. Altın, bu seviyeye yaklaşırken yeni alıcı bulmakta zorlanıyor.
Bu nedenle yatırımcıların dikkati artık yalnızca veri akışında değil. Piyasa, 4.500 doların aşılması halinde yeni bir yükseliş alanı oluşup oluşmayacağını, aksi durumda ise düzeltmenin hangi noktaya kadar derinleşebileceğini izliyor.
Gram altın cephesinde tablo nasıl?
Türkiye’de gram altın da küresel ons fiyatındaki geri çekilmeyi takip ediyor. Ancak dolar/TL’deki yüksek seyir, düşüşü tamamen serbest bırakmıyor. Bu durum gram altının ons altına göre daha sınırlı bir baskıyla karşılaşmasına yol açıyor.
Gram altın 6.639 TL civarında işlem görürken, iç piyasadaki yönü belirleyen iki ana değişken öne çıkıyor: altının ons fiyatı ve dolar/TL kuru. Bu iki başlı yapı, gram altının seyrini önümüzdeki günlerde de belirlemeyi sürdürüyor.
Türk yatırımcı şimdi neye bakıyor?
İçeride altın yatırımcısı artık yalnızca küresel enflasyon verilerini değil, Fed’e ilişkin beklentilerin nasıl şekillendiğini de yakından izliyor. Çünkü ons altındaki yön değişimi, gram altında da doğrudan etkili oluyor.
Bunun yanında dolar/TL’de sert bir gevşeme görülmemesi, gram altın tarafında bir tampon etkisi yaratıyor. Bu yüzden küresel baskı sürse bile iç piyasada hareketin daha kontrollü hissedilmesi mümkün oluyor.
Altının yeni yönünü hangi başlıklar belirleyecek?
Piyasada kısa vadede üç ana başlık öne çıkıyor. İlki, ABD tahvil faizlerinin geri çekilmesinin kalıcı olup olmayacağı. İkincisi, doların güçlü seyrini sürdürüp sürdürmeyeceği. Üçüncüsü ise altın fonlarına girişlerin yeniden hızlanıp hızlanmayacağı.
Bu üç alanda altın lehine bir tablo oluşması halinde yükseliş yeniden ivme kazanabilir. Aksi durumda son günlerdeki hızlı toparlanmanın ardından daha dengeli ya da aşağı yönlü bir fiyatlama görülmesi şaşırtıcı olmayacak.
Altında sıradaki soru ne?
Altın fiyatları için temel soru artık yalnızca enflasyon verisinin nasıl geldiği değil. Asıl soru, piyasanın bu veriyi ne ölçüde kalıcı bir yön değişimine dönüştüreceği.
Şimdilik görünen tablo, yumuşak verinin tek başına yeni bir ralli başlatmaya yetmediği yönünde. Bu nedenle altın piyasasında sonraki hareket, veri kadar piyasa psikolojisi ve büyük yatırımcı davranışı tarafından da şekillenecek.