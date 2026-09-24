Altına faiz duvarı: Piyasa yeni bir artışı fiyatlıyor

Yine de büyük alıcı tamamen çıkmadı





Buna rağmen altındaki satışın şimdilik kontrolsüz bir çözülmeye dönüşmemesinin nedeni de var. Asya’dan gelen fiziki talep, toparlanan altın fonu varlıkları ve merkez bankalarının devam eden alımları piyasaya taban oluşturuyor. Son haftalarda altın, yükselen reel faizlere rağmen beklenenden daha dirençli kalmıştı. Bu nedenle yüzde 5’i aşan tahvil faizleri güçlü bir rakip yaratırken, uzun vadeli alıcıların piyasadan tamamen çekilip çekilmediği yeni yön açısından belirleyici olacak. Faiz baskısı sürse bile bu talep kanalları fiyatın aşağı hareketini sınırlayabilir.