Altına faiz duvarı: Piyasa yeni bir artışı fiyatlıyor
ABD’de beş yılın en güçlü büyüme sinyali tahvil faizlerini yüzde 5’in üzerine taşıdı, altını 4.300 doların altına itti. Şimdi kritik soru şu: Güvenli liman talebi mi, faiz getirisi mi ağır basacak? Gram altında ise kur, kaybı frenliyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın piyasasında 24 Eylül sabahı fiyatın kendisinden daha önemli bir değişim yaşanıyor. ABD’den gelen güçlü büyüme sinyali, tahvil faizlerini yüzde 5’in üzerine taşırken piyasa Fed’den beklediği faiz artışı sayısını da yukarı çekti.
Altında bir gecede sert fren
Altın fiyatları 23 Eylül’de sert bir satışla karşılaştı. Ons fiyatı gün içinde 4.369 dolar çevresinden 4.275 dolara kadar gerilerken, 24 Eylül’ün ilk saatlerinde 4.290 dolar civarında denge arıyor. Böylece birkaç gün önce 4.400 dolar sınırına yaklaşan altın yeniden 4.300 doların altına indi. Hareket yalnızca teknik satışla açıklanmıyor; güçlü ABD verileri, yükselen tahvil faizleri ve daha sert Fed beklentisi aynı anda fiyatlamaya girdi. Gün içindeki yaklaşık 100 dolarlık salınım, altının yeni faiz senaryosuna ne kadar hassas olduğunu da gösterdi.
Tek veri faiz beklentisini değiştirdi
Satışın fitilini ABD’den gelen eylül ayı öncü PMI verileri ateşledi. S&P Global bileşik PMI 56,0’dan 58,4’e yükselerek Temmuz 2021’den bu yana en hızlı büyümeye işaret etti. Üstelik şirketlerin maliyet artışı da yaklaşık dört yılın en yüksek hızına çıktı. Güçlü büyüme ile inatçı fiyat baskısının yan yana gelmesi, piyasanın Fed’in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği görüşünü güçlendirdi. Verinin ardından tahvil faizleri yükselirken dolar da güç kazandı ve altındaki satış hızlandı. Böylece tek bir veri, faiz cephesindeki beklentiyi yeniden sertleştirdi.
Altının karşısına yüzde 5 çıktı
Asıl kırılma tahvil piyasasında yaşandı. ABD’nin 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 5 eşiğini aşarken, beş yıllık tahvil faizi de kısa süreliğine yüzde 5’in üzerine çıktı. Faiz getirisi olmayan altın için bu seviye kritik; yatırımcı güvenli kabul edilen ABD tahvillerinden yüzde 5 civarında getiri elde edebildiğinde altın tutmanın fırsat maliyeti yükseliyor. Doların da güçlenmesiyle birlikte altın iki taraftan aynı anda baskı altında kaldı. Bu yüzden piyasada artık yalnızca jeopolitik risk değil, tahvil piyasasındaki her yeni sıçrama da izleniyor.
Piyasa 3,5 artışı fiyatlıyor
Daha dikkat çekici değişim vadeli işlemlerde görüldü. Fed fon vadeli piyasasında 2027 ortasına kadar yaklaşık 3,5 adet 25 baz puanlık ek faiz artışı fiyatlanmaya başladı. Bu, altın açısından yalnızca bir sonraki Fed toplantısının değil, önümüzdeki ayların da yeniden fiyatlandığı anlamına geliyor. Birkaç hafta önce tartışmanın odağında faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağı bulunurken, piyasa şimdi yeni artışların sayısını ve zamanlamasını konuşuyor. Beklentideki bu sert dönüş, altının kısa vadeli hikâyesini de doğrudan değiştirdi.
Fed kapıyı açık bıraktı
Fed 16 Eylül’de politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı. Karar metninde ekonomik faaliyetin sağlam hızda büyüdüğü, iç talebin dirençli kaldığı ve enflasyonun hâlâ yüksek olduğu vurgulandı. Sonraki Fed açıklamalarında da ek sıkılaştırma ihtimali masadan kaldırılmadı. Güçlü PMI verisinin hemen ardından bu mesajların yeniden öne çıkması, altın üzerindeki faiz baskısını daha görünür hale getirdi. Piyasanın bundan sonra her güçlü ABD verisini olası yeni artışlarla ilişkilendirme riski de yükseldi.
Yine de büyük alıcı tamamen çıkmadı
Buna rağmen altındaki satışın şimdilik kontrolsüz bir çözülmeye dönüşmemesinin nedeni de var. Asya’dan gelen fiziki talep, toparlanan altın fonu varlıkları ve merkez bankalarının devam eden alımları piyasaya taban oluşturuyor. Son haftalarda altın, yükselen reel faizlere rağmen beklenenden daha dirençli kalmıştı. Bu nedenle yüzde 5’i aşan tahvil faizleri güçlü bir rakip yaratırken, uzun vadeli alıcıların piyasadan tamamen çekilip çekilmediği yeni yön açısından belirleyici olacak. Faiz baskısı sürse bile bu talep kanalları fiyatın aşağı hareketini sınırlayabilir.
Gram altında kur tamponu devrede
Türkiye’de gram altın için tablo ons fiyatından biraz farklı. 24 Eylül’ün ilk saatlerinde gram altın yaklaşık 6.730-6.740 lira bandında işlem görüyor. Ons altındaki sert düşüş gram fiyatına da yansırken, dolar/TL’nin 48,85 çevresinde kalması kaybın bir bölümünü sınırlıyor. Bundan sonraki hareket bu nedenle iki değişkene bağlı: Ons fiyatı zayıf kalırsa kurdaki yükseliş gram altını destekleyebilir; ons toparlanırsa kur etkisiyle tepki daha güçlü olabilir. Türk yatırımcı açısından yalnızca ons grafiğine bakmak bu nedenle eksik bir tablo verebilir.
Bugün iki veri yeniden fiyatlama yaratabilir
Altının kısa vadeli yönü bugün gelecek ABD verileriyle yeniden sınanacak. Türkiye saatiyle 15.30’da haftalık işsizlik maaşı başvuruları, 17.00’de ise ağustos ayı yeni konut satışları açıklanacak. Beklentilerden güçlü sonuçlar tahvil faizlerini ve doları yeniden yukarı çekerek altındaki baskıyı artırabilir. Zayıf veriler ise 4.300 doların yeniden aşılması için alan açabilir. Fed yetkililerinin gün içindeki konuşmaları da faiz beklentileri açısından izlenecek. Bir başka deyişle altının bugünkü yönünü fiyatın kendisinden çok ABD verilerinin yaratacağı faiz tepkisi belirleyebilir.
Şimdi üç bölge izlenecek
Kısa vadede 4.275 dolar ilk önemli eşik olarak öne çıkıyor; bu seviye 23 Eylül’de görülen gün içi dip. Aşağı yönlü hareketin sürmesi halinde eylül ayının 4.235 dolar çevresindeki dip bölgesi yeniden gündeme gelebilir. Yukarıda ise 4.330-4.370 dolar aralığı ilk toparlanma bölgesi olarak izlenecek. Bu bandın üzerine kalıcı geçiş sağlanmadıkça faiz baskısının sona erdiğini söylemek zor. 4.400 dolar ise yeniden güç kazanılması için sonraki eşik olacak. Böylece kısa vadede altının hareket alanı yaklaşık 4.235-4.400 dolar arasında şekillenebilir.