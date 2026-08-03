Altında 4 bin dolar sonrası yeni sınav, sırada hangi eşik var

4 bin dolar sonrası yeni zemin

Altın piyasasında son dönemin en kritik başlığı, 4 bin dolar eşiğinin artık yalnızca psikolojik bir seviye olmaktan çıkması oldu. Bu bölgenin üzerinde kalıcılık arayışı, fiyatlamanın yeni bir denge alanına taşındığını gösteriyor.

Yatırımcı açısından asıl soru ise yükselişin tamamen bitip bitmediği değil, yeni hareket alanının ne kadar genişleyebileceği. Çünkü güçlü ralli sonrası piyasada hem güvenli liman talebi hem de kâr satışları aynı anda etkili oluyor.