Altında 4 bin dolar sonrası yeni sınav, sırada hangi eşik var
Altının ons fiyatı 4 bin dolar eşiğinin üzerinde tutunmaya çalışırken yatırımcı yeni yönü arıyor. Faiz beklentileri, jeopolitik riskler ve doların seyri piyasadaki dengeyi yeniden kurarken gram altında da kur etkisi öne çıkıyor.
4 bin dolar sonrası yeni zemin
Altın piyasasında son dönemin en kritik başlığı, 4 bin dolar eşiğinin artık yalnızca psikolojik bir seviye olmaktan çıkması oldu. Bu bölgenin üzerinde kalıcılık arayışı, fiyatlamanın yeni bir denge alanına taşındığını gösteriyor.
Yatırımcı açısından asıl soru ise yükselişin tamamen bitip bitmediği değil, yeni hareket alanının ne kadar genişleyebileceği. Çünkü güçlü ralli sonrası piyasada hem güvenli liman talebi hem de kâr satışları aynı anda etkili oluyor.
Yükselişi taşıyan üç güç
Altını yukarıda tutan ana başlıklar üç noktada toplanıyor. İlki, küresel faizlerde aşağı yönlü beklentinin tamamen ortadan kalkmaması. İkincisi, jeopolitik risklerin güvenli liman ihtiyacını canlı tutması. Üçüncüsü ise merkez bankalarının altına olan ilgisinin uzun vadeli zemini desteklemesi.
Bu üç unsur birlikte çalıştığında altın yalnızca kısa vadeli bir trade aracı olmaktan çıkıyor. Piyasa, altını aynı zamanda belirsizlik dönemlerinin sigortası olarak yeniden fiyatlıyor.
Faiz beklentisi neden belirleyici
Altın faiz getirisi üretmeyen bir varlık olduğu için küresel para politikasındaki her değişim doğrudan önem taşıyor. Özellikle ABD faizlerinde aşağı yönlü beklenti güçlendiğinde, altının elde tutma maliyeti görece azalıyor ve fiyatlama destek buluyor.
Buna karşılık, faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı düşüncesi güçlenirse altın üzerindeki baskı da artabiliyor. Bu nedenle yatırımcılar yalnızca enflasyon verisini değil, merkez bankalarının yönlendirmelerini de dikkatle izliyor.
Jeopolitik risk desteği sürüyor
Küresel gerilimler altın için en hızlı çalışan destek mekanizmalarından biri olmaya devam ediyor. Savaş, yaptırım, enerji hattı riski ya da bölgesel çatışma ihtimali arttığında yatırımcı ilk refleks olarak güvenli limanlara yöneliyor.
Bu ortamda altın, kısa vadeli dalgalanma yaşasa bile tabanını daha kolay koruyor. Özellikle haber akışının sertleştiği dönemlerde fiyatın teknik seviyelerden çok risk algısıyla hareket ettiği görülüyor.
Dolar ve tahvil cephesi izleniyor
Altının yönünü belirleyen bir başka ana başlık da dolar endeksi ile tahvil getirileri. Dolar güçlendiğinde altın üzerinde baskı artabiliyor; tahvil getirileri yükseldiğinde ise yatırımcı alternatif getiriye yönelme eğilimi gösterebiliyor.
Bu yüzden altın yatırımcısı yalnızca altın grafiğine bakmıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ile doların seyri, ons fiyatının hangi bölgede kalıcı olup olamayacağını anlamak açısından kritik rol oynuyor.
Gram altına kur etkisi
Türkiye’de yatırımcı için tablo sadece ons fiyatından ibaret değil. Gram altının hareketinde dolar/TL kuru da belirleyici olduğu için küresel yükseliş iç piyasada daha sert hissedilebiliyor.
Bu durum, ons altında yatay bir görünüm olsa bile gram altında yukarı yönlü baskının sürebilmesine yol açıyor. Bu nedenle iç piyasadaki yatırımcı iki ayrı değişkeni aynı anda takip etmek zorunda kalıyor.
Kâr satışları nerede güçlenebilir?
Güçlü yükselişlerin ardından altın piyasasında kâr satışları olağan karşılanıyor. Özellikle kısa sürede sert prim yapan dönemlerde yatırımcılar yeni zirvelerde temkinli davranabiliyor. Bu da fiyatın zaman zaman geri çekilmesine neden oluyor.
Ancak bu geri çekilmelerin kalıcı bir bozulmaya dönüşüp dönüşmeyeceği daha önemli. Eğer satışlar derinleşse bile ana hikâye korunuyorsa piyasa bunu çoğu zaman düzeltme olarak okuyor.
Kurumlar neye bakıyor
Piyasanın orta vadeli görünümünde en çok izlenen başlıklar, enflasyonun seyri, faiz indirimlerinin zamanlaması ve merkez bankalarının altın talebi olarak öne çıkıyor. Büyük kurumların değerlendirmelerinde de bu üçlü çerçeve belirleyici olmayı sürdürüyor.
Altında yeni bir yukarı dalga için yalnızca jeopolitik risk yetmeyebilir. Faiz beklentilerinin netleşmesi ve dolar tarafındaki baskının sınırlanması, yeni alan açabilecek unsurlar arasında görülüyor.
Yatırımcı şimdi neyi izlemeli
Kısa vadede piyasada iki farklı soru öne çıkıyor. İlki, altının 4 bin dolar üzerindeki tutunmasını kalıcı hâle getirip getiremeyeceği. İkincisi ise gram altının kur etkisiyle iç piyasada ne kadar daha ayrışabileceği.
Bu nedenle yatırımcı için önümüzdeki dönemin temel izleme listesi net. Küresel enflasyon verileri, merkez bankası mesajları, jeopolitik başlıklar, tahvil faizleri ve doların yönü altının bir sonraki büyük hareketine zemin hazırlayacak.