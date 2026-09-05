Altında 5 bin doların kapısını açabilecek üç senaryo...

2027 için 5.000 dolar tahmini korundu

Bu senaryoların yanı sıra yeni model, Jefferies'in 2026'nın ikinci yarısı için ons başına 4.500 dolar, 2027'nin ilk yarısı için ise 5.000 dolar olan mevcut tahminlerini de destekledi. Kurum, bu beklentilerinde değişikliğe gitmedi.