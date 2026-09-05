Altında 5 bin doların kapısını açabilecek üç senaryo...
Altın fiyatlarında gözler faiz ve dolardayken, Jefferies hesabı değiştiren yeni bir model geliştirdi. Merkez bankalarının rezerv tercihleri ve ABD’nin bütçe açığını öne çıkaran çalışma, ons altında yıl sonu için 4.650 dolara işaret ediyor. Ancak analize göre yükseliş bununla sınırlı kalmayabilir: Üç uç senaryodan herhangi birinin gerçekleşmesi, fiyatı tek başına 5.000 doların üzerine taşıyabilir.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Wall Street'in önde gelen yatırım kuruluşlarından Jefferies, altın piyasasına yönelik fiyatlama yaklaşımını baştan aşağı yeniledi. Piyasanın geleneksel kabul ettiği reel faiz oranları ve ABD doları endeksi gibi parametreleri bir kenara bırakan kurum; odağına merkez bankalarının rezerv politikaları ile ABD'nin mali bütçe açıklarını alan yeni bir sayısal (kantitatif) model geliştirdi.
Yeni model, merkez bankalarının altın alımları ve mali açıkları temel alan yeni fiyatlama modeliyle ons altının yıl sonuna kadar 4.650 dolara ulaşabileceğini öngördü. Bu seviye, raporda esas alınan spot fiyatlara göre yaklaşık yüzde 5'lik yükseliş potansiyeline işaret ediyor.
Kurum, altının son dönemde reel faizler ve ABD doları gibi geleneksel göstergelerle ilişkisinin zayıfladığına dikkat çekerek, yeni modelinde merkez bankalarının rezerv tercihlerini ve ABD'nin mali açığını öne çıkardı.
Merkez bankalarının alımları belirleyici
Jefferies'e göre merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altına yönelmesi, fiyatları destekleyen başlıca unsurlar arasında bulunuyor. Altın alımlarının artması ve doların küresel rezervlerdeki payının azalması, modelde yükseliş beklentisini güçlendiriyor.
Kurum, altının 2024 başından raporun kapsadığı döneme kadar değerini iki katından fazla artırmasının da rezervlerde altına yönelişin hızlanmasıyla "oldukça uyumlu" olduğunu belirtti.
Altını 5.000 doların üzerine taşıyabilecek üç senaryo
Jefferies'in analizine göre aşağıdaki üç uç senaryodan her biri, tek başına ons altını 5.000 doların üzerine taşıyabilir:
- ABD'de mali açığın büyümesi: Açığın, Kovid dönemindeki gibi gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yaklaşık yüzde 14'üne ulaşması.
- Doların rezervlerdeki payının gerilemesi: ABD dolarının küresel döviz rezervlerindeki payının yüzde 40'ın altına düşmesi.
- Merkez bankalarının alımlarını hızlandırması: Mevcut altın alım hızının iki katına çıkması.
2027 için 5.000 dolar tahmini korundu
Bu senaryoların yanı sıra yeni model, Jefferies'in 2026'nın ikinci yarısı için ons başına 4.500 dolar, 2027'nin ilk yarısı için ise 5.000 dolar olan mevcut tahminlerini de destekledi. Kurum, bu beklentilerinde değişikliğe gitmedi.
Raporda, "Model, altının yapısal dinamiklerinin gücünü koruduğu ve orta vadede spot fiyatlar üzerindeki risklerin daha çok yukarı yönlü olduğu yönündeki inancımızı pekiştiriyor" değerlendirmesine yer verildi.
En önemli risk, merkez bankalarının satışa geçmesi
Yükseliş beklentisinin karşısındaki temel risk ise merkez bankalarının altın biriktirme eğilimini tersine çevirerek net satıcı konumuna geçmesi olarak gösteriliyor.
Jefferies, "Modelimiz, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, merkez bankalarının net satıcı konumuna geçmesinin altın üzerinde önemli bir olumsuz etki yaratacağını gösteriyor" açıklamasında bulundu.