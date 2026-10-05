Altında bir düşüş daha mı geliyor? Dev bankadan ters köşe beklenti

Yüksek faize rağmen dikkat çeken direnç

Altın üzerindeki en büyük baskılardan biri ABD tahvil faizleri. 10 yıllık Hazine tahvili getirilerinin yüzde 5'in üzerine çıkması normal şartlarda faiz getirisi olmayan altının cazibesini azaltıyor.

Ancak Deutsche Bank'a göre bu kadar zorlu koşullara rağmen altın temmuz ayında gördüğü dip seviyenin altına inmedi. Banka bunu piyasada güçlü bir alıcı kitlesinin bulunduğuna yönelik sinyal olarak değerlendiriyor.