Altında bir düşüş daha mı geliyor? Dev bankadan ters köşe beklenti
Altın fiyatlarında sert satışların ardından gözler kritik seviyeye çevrildi. Yüksek tahvil faizleri ve şahin merkez bankaları nedeniyle altında düşüş riski artarken, 4 bin dolar seviyesi kritik eşik olarak değerlendiriliyor. Ancak Deutsche Bank'a göre "alım fırsatı" olarak değerlendirilecek bu düşüşün ardından altın yatırımcısını sevindirecek ters köşe bir hareket gelecek.
Altın piyasasında sert satışların ardından yön arayışı sürüyor. Piyasalar 4 bin dolarlık kritik eşiğe odaklanırken, bu seviyenin altındaki hareketin satış baskısını artırabileceği değerlendiriliyor.
Ons altın 4 bin 152 dolar civarında seyrederken, gram altın ise 6 bin 562 TL seviyesinde hareket ediyor.
Bir düşüş daha gelebilir
Kısa vadede altının üzerindeki baskı devam ederken, yüksek ABD tahvil faizleri ve merkez bankalarının şahin duruşu değerli metalin önündeki en önemli engeller arasında.
Deutsche Bank Metal Araştırmaları Başkanı Daniel Ghali de kalıcı bir dip oluşmadan önce altının yeni bir satış dalgasıyla karşılaşabileceği uyarısında bulunuyor.
4 bin dolar neden önemli?
Piyasa değerlendirmelerinde 4 bin dolar seviyesi kritik destek olarak öne çıkıyor. Altının bu seviyenin üzerinde tutunması mevcut dengelerin korunması açısından önem taşıyor. 4 bin doların aşağı yönlü kırılması ise teknik satışların hızlanmasına ve piyasadaki görünümün belirgin şekilde bozulmasına neden olabilir.
Yüksek faize rağmen dikkat çeken direnç
Altın üzerindeki en büyük baskılardan biri ABD tahvil faizleri. 10 yıllık Hazine tahvili getirilerinin yüzde 5'in üzerine çıkması normal şartlarda faiz getirisi olmayan altının cazibesini azaltıyor.
Ancak Deutsche Bank'a göre bu kadar zorlu koşullara rağmen altın temmuz ayında gördüğü dip seviyenin altına inmedi. Banka bunu piyasada güçlü bir alıcı kitlesinin bulunduğuna yönelik sinyal olarak değerlendiriyor.
Altını kim ayakta tutuyor?
Deutsche Bank'a göre altın merkez bankaları ve diğer resmi kurumların alımları ile destekkenmeye devam ediyor. Resmi sektörün altın talebinin de 4 yıl öncesine göre iki kattan fazla arttığı belirtiliyor.
Satışlar aşırıya mı kaçtı?
Altının düşeceği beklentisiyle pozisyon alan yatırımcıların sayısı da son yılların en yüksek seviyelerine çıktı. Buna karşılık yükseliş bekleyen yatırımcıların pozisyonları hazirandan bu yana yüzde 55 azaldı.
Deutsche Bank'a göre bu tablo, satışların önemli bölümünün zaten gerçekleşmiş olabileceğine işaret ediyor. Yeni satışların azalması ve alımların yeniden başlaması halinde altın fiyatlarında daha güçlü bir toparlanma görülebilir.
Altının geleceği için iki senaryo
Kısa vadede altında yeni satış dalgası ihtimali masada dururken 4 bin dolar seviyesi yakından izleniyor.
Küresel finans piyasalarında da 2026 yıl sonu medyan ons altın beklentisi 4.825 dolar seviyesine ulaştı.
Yıl sonu hedef fiyatlarda ise Citi 4.800-5.000 dolar, Societe Generale 4.750 dolar, Goldman Sachs ile Standard Chartered 4.650 dolar, UBS ise 4.600 dolar, Morgan Stanley 4.450 dolar ve OCBC 4.360 dolar seviyesine işaret ediyor.