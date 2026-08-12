Altında bütün hesap değişebilir: Gözler saat 15.30’a çevrildi

Güvenli liman talebi yeniden güçlendi





Altını yukarı taşıyan en önemli gelişmelerden biri Orta Doğu’da yeniden artan güvenlik riski oldu. Yemen’deki Husilerin deniz taşımacılığına yönelik saldırılarının devam etmesi ve ABD ordusunun İran limanına doğru ilerlediği belirtilen bir konteyner gemisini vurduğunu açıklaması piyasalardaki endişeyi artırdı.

Mısır’a ait bir gemiye düzenlenen saldırıda dört mürettebatın hayatını kaybetmesi de deniz taşımacılığındaki riskin büyüdüğünü gösterdi. Böyle dönemlerde yatırımcıların güvenli liman arayışını artırması altına yönelik talebi destekliyor.