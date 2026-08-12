Altında bütün hesap değişebilir: Gözler saat 15.30’a çevrildi
Jeopolitik gerilimin yeniden yükselmesi güvenli liman talebini artırırken altının ons fiyatı 4.400 dolar sınırına yaklaştı. Ancak petrolün enflasyon baskısını büyütmesi ve Fed’in faiz artırımı ihtimali, yükselişin önüne yeni bir engel çıkarıyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın yeniden alıcılı
Altın, çarşamba gününün Asya işlemlerinde yeniden yukarı yöneldi. Altının ons fiyatı yüzde 0,46 yükselişle 4.387 dolar civarına çıkarken, bir önceki seansta görülen satışların ardından yatırımcıların yeniden alıma yöneldiği görüldü.
Değerli metal salı günü 4.435 dolar bölgesine kadar çıkarak 5 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesini görmüş, ardından kazançlarının bir bölümünü geri vermişti. Yeni günde ise 4.400 dolar sınırı yeniden fiyatlamanın merkezine yerleşti.
4.400 doların çevresinde mücadele başladı
Altındaki yükselişe rağmen yatırımcıların güçlü biçimde yeni pozisyon almaktan kaçındığı görülüyor. Bunun temel nedeni, değerli metalin bir taraftan jeopolitik risklerden destek alırken diğer taraftan yükselen faiz beklentileriyle karşı karşıya kalması.
Bu nedenle 4.400 dolar artık yalnızca psikolojik bir seviye değil. Altının son günlerdeki yükselişini sürdürebilmesi için bu bölgenin üzerinde kalıcı bir hareket oluşturması önem taşıyor.
Güvenli liman talebi yeniden güçlendi
Altını yukarı taşıyan en önemli gelişmelerden biri Orta Doğu’da yeniden artan güvenlik riski oldu. Yemen’deki Husilerin deniz taşımacılığına yönelik saldırılarının devam etmesi ve ABD ordusunun İran limanına doğru ilerlediği belirtilen bir konteyner gemisini vurduğunu açıklaması piyasalardaki endişeyi artırdı.
Mısır’a ait bir gemiye düzenlenen saldırıda dört mürettebatın hayatını kaybetmesi de deniz taşımacılığındaki riskin büyüdüğünü gösterdi. Böyle dönemlerde yatırımcıların güvenli liman arayışını artırması altına yönelik talebi destekliyor.
Asya’dan gelen haberler de tansiyonu artırdı
Piyasaların takip ettiği risk yalnızca Orta Doğu ile sınırlı kalmadı. Kuzey Kore’nin Kore Yarımadası’nın doğu kıyısı açıklarına balistik füze fırlatması, Asya piyasalarında da temkinli havayı güçlendirdi.
Buna Çin ve Endonezya donanmalarının Tayvan’ın doğusunda gerçekleştirmeyi planladığı tatbikata Taipei yönetiminin tepki göstermesi eklendi. Aynı gün içinde farklı bölgelerden gelen askeri gelişmeler, güvenli liman talebinin canlı kalmasına neden oldu.
Petrol 90 dolara yaklaşınca altının hesabı değişti
Jeopolitik gerilim petrol fiyatlarını da yeniden yukarı taşıdı. Brent petrol yüzde 0,78 yükselişle 89,60 dolara yaklaşırken ABD tipi ham petrol yüzde 0,89 artışla 83,94 dolar seviyesine çıktı.
Petrolün yükselmesi ilk bakışta altını destekleyen risk ortamını güçlendiriyor. Ancak enerji fiyatlarındaki artış aynı zamanda ABD’de enflasyonun yeniden hızlanabileceği endişesini artırıyor ve Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentileri daha sert bir noktaya taşıyor.
Fed faiz artırımı yeniden masaya geldi
Geçen hafta açıklanan zayıf ABD istihdam verileri, Fed’in yeniden faiz artırmasına yönelik beklentileri önemli ölçüde azaltmıştı. Petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş ise bu rahatlamanın uzun sürmesini engelledi.
Piyasalarda eylül ayında faiz artırımı ihtimali yeniden yüzde 50 çevresine çıkarken ABD tahvil faizlerinde de yükseliş görüldü. Faiz getirmeyen altın açısından yüksek tahvil faizleri ve güçlü dolar önemli bir fren oluşturduğu için jeopolitik risklerin sağladığı desteğin bir bölümü bu kanaldan dengeleniyor.
Saat 15.30’da bütün dikkat ABD’ye dönecek
Altın açısından günün en önemli gelişmesi Türkiye saatiyle 15.30’da açıklanacak ABD temmuz ayı tüketici enflasyonu olacak. Piyasa beklentisi tüketici fiyatlarının hazirandaki yüzde 0,4’lük düşüşün ardından temmuzda aylık yüzde 0,1 artması yönünde.
Yıllık enflasyonun ise yüzde 3,5’ten yüzde 3,4’e gerilemesi bekleniyor. Temmuz verisi petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan yeni yükselişi henüz tam olarak yansıtmayacak olsa da sonuç, Fed’in eylül toplantısına ilişkin beklentileri değiştirebilecek güçte.
Enflasyon düşük gelirse altının önü açılabilir
ABD enflasyonunun beklentilerin altında kalması durumunda piyasalarda faiz artırımı beklentilerinin yeniden zayıflaması mümkün. Böyle bir senaryoda tahvil faizlerinde geri çekilme ve doların güç kaybetmesi, altının 4.400 doların üzerinde yeniden güç kazanmasına yardımcı olabilir.
Beklentilerin üzerinde bir enflasyon ise tam tersi bir tablo oluşturabilir. Fed’in faiz artırma ihtimalinin güçlenmesi dolar ve tahvil faizlerini yukarı taşıyarak jeopolitik risklerin altına verdiği desteği sınırlayabilir.
4.400 aşılırsa 4.500 dolar gündeme gelebilir
Teknik görünümde altının ons fiyatı yaklaşık 4.388 dolar seviyesindeki 100 günlük hareketli ortalama çevresinde bulunuyor. Yukarıda ilk önemli bölge 4.400 dolar olurken, salı günü görülen 4.435 dolar seviyesi kısa vadeli ikinci eşik olarak öne çıkıyor.
Bu bölgelerin üzerinde kalıcı hareket oluşması halinde yaklaşık 4.500 dolar çevresindeki 200 günlük hareketli ortalama yeniden gündeme gelebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 4.298 dolar ve ardından 4.161 dolar seviyeleri önemli destek bölgeleri olarak izleniyor.
Gram altın yatırımcısı için denklem iki parçalı
Türkiye’deki yatırımcı açısından hareketin ikinci ayağını dolar/TL oluşturuyor. Altının ons fiyatındaki yükselişin kurdaki hareketle desteklenmesi gram altın üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırırken, ons fiyatındaki olası bir düzeltmenin etkisi dolar/TL tarafından kısmen sınırlanabilir.
Bu nedenle gram altın yatırımcısı için günün belirleyici başlığı yalnızca 4.400 dolar sınırı olmayacak. ABD enflasyonunun Fed beklentilerini nasıl değiştireceği ve bunun dolar üzerindeki etkisi, iç piyasadaki altın fiyatlarının yönü açısından da belirleyici olacak.