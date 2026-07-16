Altında büyük kırılma yaklaşıyor: Yükseliş mi, sert düşüş mü?
Altın fiyatları, ABD'de enflasyonun yavaşlamasıyla destek bulsa da yükselen petrol fiyatları ve Fed'in faizleri uzun süre yüksek tutabileceği beklentisi nedeniyle dar bir aralıkta sıkıştı. Ons altın 4 bin 30 dolar çevresinde seyrederken, merkez bankalarının güçlü alımları güvenli liman talebini canlı tutuyor. Teknik göstergeler ise sert bir hareketin yaklaştığına işaret ediyor.
Altın fiyatları, ABD'de enflasyonun hız kesmesine rağmen petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler nedeniyle yön bulmakta zorlanıyor. Ons altın 4 bin 30 dolar çevresinde hareket ederken, teknik göstergeler piyasada sert bir fiyat hareketinin yaklaşabileceğine işaret ediyor.
ABD'de açıklanan haziran ayı enflasyon verisinin tahminlerden düşük gelmesi, haftanın ilk bölümünde altını destekledi. Doların değer kaybetmesi ve Fed'in para politikasındaki sıkılaşmaya ara verebileceği beklentisiyle değerli metal yüzde 2'nin üzerinde yükseldi.
Ancak petrol fiyatlarında yaşanan artış, altındaki olumlu havanın kısa sürmesine neden oldu. ABD ile İran arasındaki siyasi ve askerî gerilimin tırmanmasıyla yükselen enerji fiyatları, yılın ikinci yarısında enflasyonun yeniden hız kazanabileceği endişelerini artırdı.
Fed'in faiz politikası altını baskılıyor
Piyasalarda Fed'in aralık ayına kadar bir kez daha faiz artırma ihtimali yüzde 73 seviyesinde fiyatlanıyor. Faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisi, getiri sağlamayan altın açısından baskı oluşturuyor.
Yüksek faiz ortamında ABD Hazine tahvilleri gibi düzenli getiri sunan yatırım araçlarının cazibesi artarken, değerli metallere yönelik talep sınırlanabiliyor. Bu nedenle altın, güvenli liman alımlarına rağmen haftanın başındaki kazançlarını ileri taşımakta zorlanıyor. Altın fiyatlarının bir tarafında gerileyen ABD enflasyonu ve Orta Doğu'daki gerilim, diğer tarafında ise yükselen petrol fiyatları ve sıkı para politikası beklentileri bulunuyor.
Merkez bankalarının altın talebi sürüyor
Fed kaynaklı baskıya karşın merkez bankalarının alımları, altın piyasasının en güçlü desteklerinden biri olmaya devam ediyor. Çin Merkez Bankası, haziran ayında da rezervlerine altın ekleyerek kesintisiz alım süresini 20 aya çıkardı. Dünya Altın Konseyi tarafından yayımlanan araştırmaya göre merkez bankalarının yüzde 89'u, resmî altın alımlarının önümüzdeki 12 ay boyunca güçlü seyretmesini bekliyor.
Merkez bankaları, kısa vadeli fiyat hareketlerinden çok rezerv çeşitlendirme hedefiyle uzun vadeli alım yapıyor. Bu talebin, borsa yatırım fonlarının 2026 yılında altındaki pozisyonlarını azaltmasına rağmen piyasayı desteklemeyi sürdürmesi bekleniyor.
Yüksek fiyatlar mücevher talebini zayıflatırken, fiziki külçe altına yönelik yatırım ilgisi gücünü koruyor. Yatırımcılar, enflasyona ve jeopolitik risklerin yol açabileceği ekonomik yavaşlamalara karşı varlıklarını korumak amacıyla altına yöneliyor.
Altının yönünü ekonomik veriler belirleyecek
Altının bundan sonraki hareketinde jeopolitik gelişmeler kadar, Fed yetkililerinin yeni ekonomik verilere vereceği tepki de belirleyici olacak.
Enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyona etkisinin sınırlı kalması ve tahvil getirilerinin gerilemesi durumunda altın yeniden yukarı yönlü hareket edebilir. Petrol fiyatlarının enflasyon riskini artırması hâlinde ise sıkı para politikası beklentileri güçlenebilir. Bu görünümde yatırımcılar, altını destekleyen güvenli liman talebi ile Fed'in faizleri yüksek tutma ihtimali arasında kalmış durumda.
Üçgen formasyonunda kırılma yaklaşıyor
Ons altın, dört saatlik grafikte 4 bin 27 dolar civarında işlem görürken simetrik üçgen formasyonu içindeki sıkışmasını sürdürüyor. Alçalan direnç çizgisi ile yükselen destek çizgisinin birbirine yaklaşması, fiyat aralığının giderek daraldığını gösteriyor. Altının, yaklaşık 4 bin 70 dolardaki 50 dönemlik üssel hareketli ortalamanın ve 4 bin 195 dolar seviyesindeki 200 dönemlik hareketli ortalamanın altında kalması, kısa vadeli görünümde aşağı yönlü risklerin devam ettiğine işaret ediyor.
Teknik açıdan 4 bin 2 dolar seviyesi kritik destek olarak öne çıkıyor. Bu noktanın aşağı yönlü kırılması hâlinde satış baskısının artabileceği ve fiyatın 3 bin 940 dolara kadar gerileyebileceği değerlendiriliyor. Yukarı yönlü hareketin güç kazanması için ise öncelikle 4 bin 71 dolar direncinin aşılması gerekiyor. Bu seviyenin üzerinde 4 bin 138 dolar, ardından da 4 bin 200 dolar hedef hâline gelebilir.
Göreceli Güç Endeksi'nin 44 seviyesinde bulunması, alıcılar ile satıcılar arasında henüz belirgin bir üstünlük kurulamadığını gösteriyor. Ancak fiyat aralığının daralması, oynaklığın yakın zamanda artabileceği beklentisini güçlendiriyor. Ons altında 4 bin 2 ile 4 bin 71 dolar arasındaki sıkışmanın bir süre daha devam edebileceği öngörülüyor. Hangi seviyenin kırılacağı, altının yeni bir yükseliş dalgasına mı başlayacağını yoksa satış baskısıyla karşı karşıya mı kalacağını belirleyecek.