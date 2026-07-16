Altında büyük kırılma yaklaşıyor: Yükseliş mi, sert düşüş mü?

Göreceli Güç Endeksi'nin 44 seviyesinde bulunması, alıcılar ile satıcılar arasında henüz belirgin bir üstünlük kurulamadığını gösteriyor. Ancak fiyat aralığının daralması, oynaklığın yakın zamanda artabileceği beklentisini güçlendiriyor. Ons altında 4 bin 2 ile 4 bin 71 dolar arasındaki sıkışmanın bir süre daha devam edebileceği öngörülüyor. Hangi seviyenin kırılacağı, altının yeni bir yükseliş dalgasına mı başlayacağını yoksa satış baskısıyla karşı karşıya mı kalacağını belirleyecek.