Altında büyük oyun ortaya çıktı! Goldman Sachs rakamları açıkladı

Altın fiyatlarında sert düşüş devam ederken, Goldman Sachs'tan ezber bozan bir tahmin geldi. Altın yatırımcısının endişesi her gün artsa da Goldman Sachs merkez bankalarının altın talebinin açıklanan resmi rakamların çok üzerinde olduğunu belirterek, özellikle Çin'in altın alımlarının da düşünülenden daha yüksek olabileceğini ifade etti.