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Altında büyük oyun ortaya çıktı! Goldman Sachs rakamları açıkladı

Altın fiyatlarında dengeleri değiştirebilecek dikkat çekici bir analiz yayımlandı. Çin'in açıkladığından çok daha fazla altın almış olabileceği iddiasını değerlendiren Goldman Sachs, altında yeni rallinin sinyalini veren rakamları tek tek açıklarken, Bank of America da son düşüşün önemli bir fırsat olduğunu öngördü.

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Altında büyük oyun ortaya çıktı! Goldman Sachs rakamları açıkladı - Resim: 1

Altın fiyatlarında sert düşüş devam ederken, Goldman Sachs'tan ezber bozan bir tahmin geldi. Altın yatırımcısının endişesi her gün artsa da Goldman Sachs merkez bankalarının altın talebinin açıklanan resmi rakamların çok üzerinde olduğunu belirterek, özellikle Çin'in altın alımlarının da  düşünülenden daha yüksek olabileceğini ifade etti.

 

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Altında büyük oyun ortaya çıktı! Goldman Sachs rakamları açıkladı - Resim: 2

Çin'in gizli altın hamlesi

Bankanın hesaplamalarına göre Çin, mayıs ayında Londra tezgah üstü (OTC) piyasası üzerinden 48 tonun üzerinde altın satın aldı. Aynı dönemde Çin Merkez Bankası'nın açıkladığı resmi rakam ise 10 ton oldu. Bu da gerçek alımların resmi verilerden yaklaşık beş kat daha fazla olduğuna işaret ediyor.

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Altında büyük oyun ortaya çıktı! Goldman Sachs rakamları açıkladı - Resim: 3

Goldman Sachs, yılın geneline bakıldığında daha temkinli bir hesaplama yapılsa bile Çin'in 2026 boyunca yaklaşık 80 ton altın biriktirmiş olabileceğini değerlendiriyor. Açıklanan rezerv artışı ise 40 ton seviyesinde bulunuyor.

 

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Altında büyük oyun ortaya çıktı! Goldman Sachs rakamları açıkladı - Resim: 4

Merkez Bankaları altın biriktirmeye devam ediyor

Goldman Sachs'a göre sadece Çin değil, birçok merkez bankası rezervlerini artırmayı sürdürüyor. Banka, mayıs ayında küresel merkez bankalarının yaklaşık 81 ton altın aldığını, üç aylık ortalamanın ise aylık 67 ton seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

 

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Altında büyük oyun ortaya çıktı! Goldman Sachs rakamları açıkladı - Resim: 5

2022 öncesinde aylık ortalama 17 ton civarındayken son yıllarda merkez bankalarının altına yöneliminde belirgin bir değişim yaşanıyor.

 

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Altında büyük oyun ortaya çıktı! Goldman Sachs rakamları açıkladı - Resim: 6

4.900 dolar tahmini korunuyor

Goldman Sachs, rezervlerin dolar varlıklarından uzaklaştırılarak çeşitlendirilmesinin uzun yıllar devam edecek yapısal bir eğilim olduğunu düşünüyor.

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Altında büyük oyun ortaya çıktı! Goldman Sachs rakamları açıkladı - Resim: 7

Banka, bu nedenle 2026 yılı sonu için ons altın fiyatına yönelik 4.900 dolar tahminini değiştirmedi. Kurum, gelecek dönemde merkez bankalarının aylık ortalama 50 ton seviyesinde altın almayı sürdüreceğini öngörüyor.

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Altında büyük oyun ortaya çıktı! Goldman Sachs rakamları açıkladı - Resim: 8

Analize göre kısa vadede Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler altın üzerinde baskı oluşturabilir. Ancak Goldman Sachs ekonomistleri bu yıl yeni bir faiz artışı beklemiyor.

 

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Altında büyük oyun ortaya çıktı! Goldman Sachs rakamları açıkladı - Resim: 9

Bank of America: Düşüş kalıcı değil

Altın konusunda dikkat çeken bir diğer değerlendirme ise Bank of America'dan geldi.

Banka, son aylarda yaşanan sert düzeltmenin yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattığını kabul ederken, bunun uzun vadeli yükseliş hikayesini bozmadığını savundu.

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Altında büyük oyun ortaya çıktı! Goldman Sachs rakamları açıkladı - Resim: 10

BofA'ya göre 2026 yılı, güçlü dolar ve yüksek tahvil faizleri nedeniyle altın açısından zorlu geçebilir. Buna rağmen merkez bankalarının devam eden alımları, küresel borç endişeleri ve rezerv çeşitlendirme süreci uzun vadede altını desteklemeyi sürdürecek.

 

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Altında büyük oyun ortaya çıktı! Goldman Sachs rakamları açıkladı - Resim: 11

Uzun vadeli beklentiler güçlü

Bank of America, mevcut fiyatların özellikle uzun vadeli yatırımcılar için daha cazip seviyeler sunduğunu belirtiyor.

Bankaya göre ilerleyen dönemde faiz baskısının azalması, yatırımcı talebinin yeniden güçlenmesi ve merkez bankalarının alımlarını sürdürmesi halinde altın yeniden yükseliş trendine girebilir.

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Altında büyük oyun ortaya çıktı! Goldman Sachs rakamları açıkladı - Resim: 12

Hem Goldman Sachs hem de Bank of America'nın değerlendirmeleri, kısa vadede dalgalanma riski bulunsa da altının uzun vadeli görünümünde iyimserliğin korunduğuna işaret ediyor. Özellikle merkez bankalarının güçlü talebi, fiyatlar açısından en önemli destek unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

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