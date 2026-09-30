Altında dengeler değişti! Saxo Bank kritik seviyeyi açıkladı
Altın fiyatlarında 4 bin 230 doların altına inilmesiyle satış baskısı güçlenirken, Saxo Bank'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen; yükselen tahvil getirileri, güçlü dolar ve teknik satışların altını baskıladığını belirtirken, ABD'de 10 yıllık reel getirilerin 18 yılın zirvesine çıktığı ortamda ETF talebinin piyasadaki en önemli dengeleyici unsur olduğunu vurguladı.
Altın fiyatlarındaki gerileme, yüksek faiz ortamının değerli metaller üzerindeki etkisini yeniden gündeme getirdi.
Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, altının 4 bin 230 doların altına inmesinin ardından satışların hızlandığını belirtirken, mevcut tabloda ETF talebinin piyasayı dengeleyen en önemli unsur olduğunu kaydetti.
Hansen, son değerli metaller raporunda, hafta başındaki fiyat hareketlerinin altının yüksek tahvil getirileri karşısında yatırımcı talebini ne ölçüde koruyabileceğine yönelik önemli bir sınav oluşturduğunu ifade etti.
Altında satışları ne tetikledi?
Fiyatlardaki gerilemenin arkasındaki gelişmeleri değerlendiren Hansen, "Zayıflık, yükselen tahvil getirileri, güçlenen dolar ve destek seviyesinin kırılmasının ardından gelen teknik satışların bir birleşimini yansıtıyor" dedi.
Hansen, bu durumun, Çinli yatırımcıların Altın Hafta tatili öncesindeki kâr satışlarıyla daha da güçlenmiş olabileceğine işaret etti.
Reel getiriler 18 yılın zirvesinde
Hansen'e göre altın açısından öne çıkan baskı unsurlarından biri de ABD'deki faiz görünümü.
Reel getirilerin uzun yılların en yüksek seviyesine çıkması ve piyasanın Fed'den yeni faiz artırımları beklemesi, değerli metal üzerindeki baskıyı artırıyor.
Hansen, "Kısa vadeli faiz piyasaların ise gelecek nisana kadar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 25 baz puanlık üç faiz artırımı daha yapmasını fiyatlıyor" ifadelerini kullandı.