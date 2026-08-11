Altında dengeler değişti: Yeni yükselişin anahtarı ABD’den gelecek
Altın fiyatları, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerin değişmesiyle yeniden yükselişe geçti. Ons altın 11 Ağustos 2026'da 4 bin 400 doların üzerine çıkarken, gram altında da 6 bin 700 lirayı aştı. Piyasaların gözü kulağı ise yeni ralliyi başlatacak ABD enflasyon verilerine çevrildi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın piyasasında geçen hafta başlayan güçlü hareket yeni haftaya uzanırken Fed'in faiz artırımlarında daha temkinli davranabileceği beklentisi altına talebi artırdı.
Geçen haftayı yüzde 7'nin üzerinde yükselişle tamamlayan ons altın 7 ayın en güçlü yükselişini kaydetti. Yeni haftada da alımların devam etmesiyle altın fiyatı 4 bin 400 dolar sınırını aşarak yatırımcının odağına yerleşti.
Altında gözler ABD enflasyon verilerinde
Altının bundan sonra yükselişini sürdürüp sürdürmeyeceği ise ABD'den gelecek enflasyon rakamlarına bağlı olacak. Enflasyon düşük gelirse, Fed'in faiz artırma baskısı azaltacak. Bu da dolar ve tahvil faizlerini aşağı çekerken altına talebi daha da artıracak.
Enflasyonun güçlendiğine işaret eden bir veri gelirse de tam tersi etki yaratacak. Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutacağı beklentisi bu kez altındaki yükselişi sınırlayıcı etki yaratacak.
Altın için petrol ve dolar belirleyici olacak
Altının karşısındaki önemli risklerden biri de petrol fiyatları. Brent petrolün 80 dolar civarında kalması küresel enflasyon baskısının devam etmesine neden oluyor. Petrolün yüksek kalması enflasyonu besleyerek Fed'in daha sıkı para politikası uygulamasına yol açabilir.
Diğer önemli gösterge ise dolar. Doların güçlenmesi de altının yükselişini zorlaştırırken, ABD para birimindeki değer kaybı altına yeni alımlar getirebilir. Bu nedenle altındaki rallinin devamında Fed beklentileri, ABD enflasyonu, petrol ve dolar birlikte belirleyici olacak.
Türk yatırımcı için gram altında kur da devrede
İç piyasada ise gram altının fiyatı hem uluslararası altın fiyatından hem de dolar/TL kurundan etkileniyor.
Bu nedenle ons altındaki yükselişin devam etmesi gram altını destekleyebilir. Dolar/TL'deki olası yükseliş de ons altından bağımsız olarak gram fiyatını yukarı taşıyabilir.