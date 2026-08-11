Altında dengeler değişti: Yeni yükselişin anahtarı ABD’den gelecek

Altında gözler ABD enflasyon verilerinde

Altının bundan sonra yükselişini sürdürüp sürdürmeyeceği ise ABD'den gelecek enflasyon rakamlarına bağlı olacak. Enflasyon düşük gelirse, Fed'in faiz artırma baskısı azaltacak. Bu da dolar ve tahvil faizlerini aşağı çekerken altına talebi daha da artıracak.