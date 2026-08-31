Altında düşüş hızlandı: İki haftanın dibini gördü

Normal şartlarda jeopolitik gerilimlerin artması da güvenli liman talebi üzerinden altını destekleyebiliyor. Ancak bu kez gerilimin tırmanmasıyla petrol fiyatları yüzde 2'den fazla yükseldi. Pahalı petrolün enflasyonu artırabileceği endişesi de faizlerin daha yüksek kalabileceği beklentisini güçlendirdi. Bu da altın üzerindeki baskının artmasına neden oldu.