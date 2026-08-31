Altında düşüş hızlandı: İki haftanın dibini gördü
Altın fiyatlarında cuma günü başlayan sert satış yeni haftada da devam ediyor. Peş peşe gelen kayıplarla iki haftanın en dip seviyesini gören altın, haftalık kazancı da sildi. Gözler ABD'den gelecek kritik verilere çevrilirken yatırımcılar düşüşün daha da serleşip sertleşmeyeceğini, mevcut düşüşün alım fırsatı olup olmadığını merak ediyor.
Altın sert düşüşlerin ardından toparkanarak yeniden rekora giderken Fed'den gelen şahin mesajlarla sarsıldı. Altındaki yükseliş geçen hafta satış baskısıyla bıçak gibi kesilirken, altın bu haftaya da düşüşle girdi.
Ons altın fiyatı 150 dolardan fazla geriledi
Ons altın birkaç gün önce test ettiği 4.696,18 dolarlık seviyeden sert düşerek 4.417,04 dolara kadar gerilerken gram altın da 6.822 TL'yi gördü.
Bu düşüşle birlikte altın fiyatları 19 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine yaklaştı.
Cuma günü yüzde 3'ten fazla düştü
Fed Başkanı Kevin Warsh'ın 28 Ağustos'taki Jackson Hole konuşmasından çıkan şahin mesajların ardından altın cuma günü yüzde 3'ten fazla değer kaybetmişti. Satışların yeni haftaya taşınmasıyla fiyatlar üzerindeki baskı daha da artarken piyasanın eylül ayına ilişkin beklentisi de değişti.
Eylül için faiz artırımı ihtimali yüzde 60
Piyasalar Fed'in eylül ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 60 olarak fiyatlarken, faizlerin yükselmesi altın açısından önemli. Çünkü altın faiz getirisi sağlamıyor ve yüksek faiz dönemlerinde faiz getirisi sunan yatırım araçları karşısında cazibesini kaybedebiliyor.
Ancak altını etkileyen tek gelişme Fed değil.
Normal şartlarda jeopolitik gerilimlerin artması da güvenli liman talebi üzerinden altını destekleyebiliyor. Ancak bu kez gerilimin tırmanmasıyla petrol fiyatları yüzde 2'den fazla yükseldi. Pahalı petrolün enflasyonu artırabileceği endişesi de faizlerin daha yüksek kalabileceği beklentisini güçlendirdi. Bu da altın üzerindeki baskının artmasına neden oldu.
Altın düşmeye devam edecek mi?
Altın fiyatlarında düşüşünün devam edip etmeyeceğine ise bu hafta ABD'den gelecek işgücü piyasası verileri cevap verecek.
İş ilanları, ADP özel sektör istihdamı ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının ardından haftanın en önemli verisi ABD tarım dışı istihdam da olacak.
Yükselişi yeniden başlatacak kritik gelişme
KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer'a göre tarım dışı istihdam verisi altında iki farklı hareketin önünü açabilir. Veriler Fed'in sıkı para politikası beklentisini desteklerse Jackson Hole sonrasında başlayan düşüş uzayabilir.
Ancak farklı bir tablo ortaya çıkması halinde kısa pozisyonların kapatılması altın fiyatlarında yeniden yükselişi tetikleyebilir. Yani 4.417 dolara kadar inen altında bir sonraki hareket açısından ABD verileri belirleyici olacak.
Gümüşte de fiyat geriledi
Öte yandna satış baskısı diğer değerli metallere de yansıdı.
Spot gümüş yüzde 0,4 düşüşle 66,10 dolara, platin yüzde 1,3 kayıpla 1.797,03 dolara ve paladyum yüzde 2,5 düşüşle 1.386,96 dolara geriledi.
Değerlendirmelere göre istikrarlı yatırım talebi ve sınırlı maden arzı gümüşü destekleyebilir. Ancak fiziki arz sıkıntısının azalması ve talebin gerilemesi fiyatlardaki yükselişin önünü kesebilir.