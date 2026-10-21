Altında düşüş riski büyüyor: Önce bu seviyeler izlenecek
Ons altın 4.120 dolara kadar gerilerken yüksek petrol fiyatları ve yeni faiz artışı ihtimali satış baskısını artırdı. Analizlerde 4.065 dolar desteği öne çıkıyor. Bu seviyenin kırılması halinde gözler 4.000 dolara çevrilecek.
Altın fiyatlarında 21 Ekim Çarşamba gününün ilk Asya işlemlerinde düşüş devam etti. Ons altın yaklaşık 4.120 dolara gerilerken 4.150 doların altında kaldı. Piyasanın odağında artık yalnızca düşüşün nedeni değil, satışların hangi seviyede durabileceği bulunuyor.
Orta Doğu'daki gerilim, enerji arzına ilişkin endişeleri canlı tutuyor. Petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi ABD'de enflasyonun kalıcı olabileceği kaygısını artırıyor. Bu durum, Fed'in faizleri uzun süre yüksek tutabileceği beklentisiyle altını baskılıyor.
Jeopolitik gerilim normal koşullarda altına talebi artırabiliyor. Ancak yüksek faiz beklentisi, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini azaltıyor. Son işlemlerde enflasyon ve faiz endişeleri, güvenli liman alımlarının önüne geçmiş durumda.
Teknik görünümde 4.170 dolar, toparlanmanın önündeki ilk direnç olarak öne çıkıyor. Altının bu seviyeyi yeniden aşması, kısa vadeli satış baskısının hafiflediğine işaret edebilir. Ancak tek başına kalıcı yükselişi doğrulamayacak.
Yukarı hareketin güçlenmesi halinde 100 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu yaklaşık 4.235 dolar izlenecek. Bu bölgenin üzerinde 4.275 dolar bir sonraki direnç olarak öne çıkıyor. Dolayısıyla olası yükselişin önünde birden fazla teknik engel bulunuyor.
Satışların sürmesi halinde ilk önemli destek yaklaşık 4.065 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu bölge, teknik analizde Bollinger alt bandına karşılık geliyor. Fiyatın burada tutunup tutunamayacağı, düşüşün derinleşme ihtimali açısından önem taşıyor.
4.065 dolar desteğinin kaybedilmesi, psikolojik öneme sahip 4.000 dolar seviyesinin yeniden tartışılmasına yol açabilir. Bu bir kesin fiyat tahmini değil, aşağı yönlü risk senaryosu. Özellikle dolar ve tahvil faizlerindeki hareket belirleyici olacak.
21 Ekim'in ilk saatlerinde aktarılan vadeli piyasa fiyatlaması, Fed'in ekim toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımı olasılığını yüzde 16,1 olarak gösterdi. Bu oran, yatırımcıların ağırlıklı olarak faizlerin sabit tutulmasını beklediğine işaret ediyor.
Fed'in ekim ayında faizleri değiştirmemesi, altın üzerindeki baskının tamamen sona ereceği anlamına gelmiyor. Piyasalar, yıl bitmeden yeni bir artırım yapılıp yapılmayacağını da değerlendiriyor. Bu nedenle karar kadar Fed'in sonraki toplantıya ilişkin mesajları da önem taşıyor.
Petrol fiyatlarının gerilemesi ve faiz beklentilerinin yumuşaması, altında toparlanmayı destekleyebilir. Enerji kaynaklı enflasyon baskısının sürmesi ise 4.065 dolar desteğini yeniden gündeme taşıyabilir. Yatırımcılar 27–28 Ekim Fed toplantısı öncesinde bu iki olasılığı izliyor.