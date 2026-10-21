Altında düşüş riski büyüyor: Önce bu seviyeler izlenecek

Fed'in ekim ayında faizleri değiştirmemesi, altın üzerindeki baskının tamamen sona ereceği anlamına gelmiyor. Piyasalar, yıl bitmeden yeni bir artırım yapılıp yapılmayacağını da değerlendiriyor. Bu nedenle karar kadar Fed'in sonraki toplantıya ilişkin mesajları da önem taşıyor.