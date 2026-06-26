Altında ezber bozan değerlendirme: Tüm hesaplar değişebilir!

Öta yandan Winmill'e göre altın fiyatlarının uzun süre yüksek seyretmesinden maden şirketleri de ciddi kâr elde etti ve mevcut rezervlerini büyüttü. Bu nedenle şirketlerin yeni rezerv satın almak için agresif birleşme ve satın almalara yönelme ihtiyacı azaldı. Pek çok büyük üretici ellerinde zaten uzun yıllar yetecek kadar rezerv tutarken, piyasada daha az satın alma yarışı ve daha sakin bir büyüme stratejisi gözlemleniyor.