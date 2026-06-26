Altında ezber bozan değerlendirme: Tüm hesaplar değişebilir!
Altın fiyatlarında peş peşe gelen düşüşler yatırımcıları endişelendirirken, küresel piyasalardan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Bankacılık Devi UBS ile Midas Discovery Fund Portföy Yöneticisi Tom Winmill altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen farklı bir noktaya dikkat çekiyor. Altın yatırımcısının gözden kaçırdığı detay sarı metalde tüm senaryoları değiştirebilir.
Altın fiyatları son haftalarda görülen sert satışlarla sarsılırken ons altın 4 bin doların altına gerileyerek ocak ayında gördüğü tarihi zirveden yüzde 26 geriledi. Yükselen reel faizler ve güçlenen dolar da yatırımcının güvenli liman talebini zayıflattı.
Ancak hem analistler hem de bankacılık devleri bu geri çekilmeyi yükselişin sonu olarak değil alım fırsatı olarak değerlendiriyor.
Midas Discovery Fund Portföy Yöneticisi Tom Winmill da altının temel dinamiklerinin güçlü kalmaya devam ettiğini belirterek, "Altın biraz nefes alacak, ardından yeniden koşmaya başlayacak" dedi.
Altında ikinci yükseliş ne zaman?
Winmill, altının yükselişini destekleyen temel unsurun doların küresel rezerv para statüsü olduğunu, ancak bu konumun zamanla zayıflayabileceğini ifade etti.
Dolara bağımlılığı azaltmaya yönelik eğilimlerin hız kazandığını ve merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirdiğini belirten Winmill'a göre altın yeni bir yükseliş dönemine girebilir.
Enflasyon ve düşük reel faiz altını destekleyebilir
Winmill, enflasyon baskılarının da tamamen ortadan kalkmadığını, merkez bankalarının da ekonomiyi durgunluğa sürükleyecek kadar sıkılaşmaya gidemeyeceğini belirterek düşük faiz ortamının altın fiyatlarını destekleyeceğini öngördü.
Öta yandan Winmill'e göre altın fiyatlarının uzun süre yüksek seyretmesinden maden şirketleri de ciddi kâr elde etti ve mevcut rezervlerini büyüttü. Bu nedenle şirketlerin yeni rezerv satın almak için agresif birleşme ve satın almalara yönelme ihtiyacı azaldı. Pek çok büyük üretici ellerinde zaten uzun yıllar yetecek kadar rezerv tutarken, piyasada daha az satın alma yarışı ve daha sakin bir büyüme stratejisi gözlemleniyor.
UBS: Mevcut düşüş alım fırsatı olabilir
Benzer görüşü paylaşan UBS de ons altının önümüzdeki 12 ay içinde 5 bin 200 dolara yükselebileceğini öngörüyor. Banka, son geri çekilmeyi uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir alım fırsatı olarak değerlendiriyor.
UBS'nin yükseliş beklentisi üç temel faktöre dayanıyor:
Fed'in 2027 yılında faiz indirimlerine başlaması,
ABD dolarındaki yapısal zayıflığın zamanla belirginleşmesi,
Merkez bankalarının güçlü altın alımlarını sürdürmesi.
Buna karşın banka, kısa vadede yükselen reel faizler ve güçlü dolar nedeniyle ons altının 3 bin 850-4 bin dolar bandında dalgalanabileceğini de belirtiyor.
Merkez bankaları talebi sürüyor
UBS verilerine göre mayıs ayında Polonya 18 ton, Çin ise 10 ton altın alımı gerçekleştirdi.
Banka, yıllık merkez bankası alımlarının 750 ila 1.000 ton aralığında kalmasını bekliyor. Bu güçlü talebin, jeopolitik riskler ve küresel ekonomik belirsizliklerle birlikte altın fiyatları için uzun vadeli destek oluşturmaya devam edeceği değerlendiriliyor.
Analistlere göre kısa vadede dalgalanma sürse de Fed'in faiz politikasında olası değişim, doların zayıflaması ve merkez bankalarının alımlarını koruması halinde altın piyasasında yeni bir yükseliş dalgasının başlaması ihtimali güçleniyor.