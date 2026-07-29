Altında Fed baskısı büyüdü, dev banka yıl sonu hedefini değiştirdi
Altının ons fiyatı Fed kararı öncesinde 4.022 dolar çevresine gerilerken gram altın 6.148 TL yakınında kaldı. Faiz olasılıkları, doların yükselişi ve büyük bir bankanın yeni yıl sonu tahmini yatırımcının önündeki kritik eşikleri değiştirdi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın kritik güne düşüşle başladı
Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankasının faiz kararı öncesinde yüzde 0,1 gerileyerek 4.021,87 dolara indi. Ağustos vadeli altın kontratları da yüzde 0,4 kayıpla 4.021,70 dolar seviyesinde işlem gördü.
Gram altın 6.148 TL yakınında
Ons altındaki sınırlı düşüş iç piyasaya da yansıdı. Gram altın sabah saatlerinde yaklaşık 6.148 TL’den, çeyrek altın ise 10.054 TL çevresinden işlem gördü. Kurun seyri, gram altının ons fiyatına göre daha sınırlı gerilemesini sağladı.
Fed için iki ihtimal masada
Piyasa fiyatlamaları, Fed’in faizi sabit tutma ihtimalini yüzde 70 olarak gösteriyor. En az 25 baz puanlık faiz artışı olasılığı ise yüzde 30 seviyesinde bulunuyor. Eylül toplantısına kadar en az bir artış ihtimali yüzde 76’ya yükselmiş durumda.
Karar neden altını etkiliyor
Altın faiz getirisi sağlamadığı için yüksek faiz ve güçlü tahvil getirileri karşısında baskı görebiliyor. Fed’in faizi artırması veya ilerleyen toplantılar için sert mesaj vermesi doların güçlenmesine, altının ons fiyatının ise yeniden 4.000 dolar sınırına yaklaşmasına yol açabilir.
Dolar bir aylık zirveye yaklaştı
Doların büyük para birimleri karşısında bir ayın en yüksek seviyelerine yaklaşması, altının diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından maliyetini artırdı. Fed kararı kadar toplantı sonrasında verilecek enflasyon ve faiz mesajları da doların yönünü belirleyecek.
Jeopolitik risk altına destek veriyor
İran’ın Orta Doğu’daki ABD güçlerine yönelik füze saldırısı girişimi ve Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim güvenli liman talebini canlı tutuyor. Buna rağmen faiz artışı ihtimali ve güçlü dolar, jeopolitik desteğin altın fiyatına tam olarak yansımasını engelliyor.
Dev banka hedefi 4.500 dolara indirdi
Commerzbank, yıl sonu altın tahminini 4.500 dolara düşürdü. Yeni hedef mevcut 4.022 dolarlık ons fiyatının yaklaşık yüzde 12 üzerinde bulunuyor. Tahmin yukarı yönlü alan bırakarak altındaki uzun vadeli beklentinin tamamen bozulmadığını gösteriyor.
Gümüşte fark daha geniş
Commerzbank, gümüşün ons fiyatı için yıl sonu tahminini 67 dolar olarak açıkladı. Gümüş sabah saatlerinde 57,20 dolar çevresinde işlem görürken hedef ile güncel fiyat arasındaki fark yaklaşık yüzde 17’ye ulaşıyor.
Saat 21.00 belirleyici olacak
Fed faiz kararını Türkiye saatiyle 21.00’de açıklayacak. Başkanın basın toplantısı ise 21.30’da başlayacak. Altın yatırımcısı karar metninde enflasyon, enerji fiyatları, eylül toplantısı ve olası yeni faiz artışlarına ilişkin mesajları izleyecek.