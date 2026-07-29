Fed için iki ihtimal masada





Piyasa fiyatlamaları, Fed’in faizi sabit tutma ihtimalini yüzde 70 olarak gösteriyor. En az 25 baz puanlık faiz artışı olasılığı ise yüzde 30 seviyesinde bulunuyor. Eylül toplantısına kadar en az bir artış ihtimali yüzde 76’ya yükselmiş durumda.