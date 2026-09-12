Altında Fed haftası — 4.300 dolar mı, 4.500 dolar mı?
Altın, ABD enflasyonu sonrası 4 bin 292 dolardan 4 bin 360 doların üzerine döndü. Şimdi gözler Fed kararına çevrildi. Yeni haftada faiz kararı, tahvil faizleri ve üç önemli ABD verisi 4 bin 300–4 bin 500 dolar dengesini sınayacak.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın 4 bin 300 dolardan güçlü döndü
Altın fiyatları son haftanın en sert hareketlerinden birini ABD enflasyon verisinin hemen ardından yaşadı. Veri öncesinde 4 bin 335 dolar çevresinde bulunan altının ons fiyatı ilk tepkiyle 4 bin 292 dolara kadar geriledi, ardından satışın tamamını geri alarak 4 bin 360 doların üzerine çıktı.
Haftanın son bölümünde 4 bin 350 dolar çevresinin korunması, aşağı yönlü ilk hareketin kalıcı olmadığını gösterdi. Ancak altının haftalık yönünü belirleyecek asıl sınav geride değil, önümüzde bulunuyor.
Piyasa Fed’den faiz artırımı bekliyor
Yeni haftanın merkezinde 15–16 Eylül tarihlerinde yapılacak Fed toplantısı var. Vadeli piyasalarda 25 baz puanlık faiz artırımı olasılığı yüzde 87 civarına kadar yükselmiş durumda.
Fed’in mevcut faiz aralığı yüzde 3,50–3,75 seviyesinde bulunuyor. 25 baz puanlık artırım gelmesi halinde politika faizi yüzde 3,75–4,00 aralığına taşınacak ve bu adım, faiz getirisi bulunmayan altın fiyatları üzerinde ilk anda baskı oluşturabilecek.
Ancak piyasanın önemli bölümü artışı şimdiden fiyatladığı için yalnızca kararın kendisi altının yönünü belirlemeye yetmeyebilir.
Asıl hareket Fed’in yeni yol haritasından gelebilir
16 Eylül Çarşamba günü yalnızca faiz kararı açıklanmayacak. Fed aynı zamanda büyüme, işsizlik, enflasyon ve faiz beklentilerini içeren yeni ekonomik projeksiyonlarını yayımlayacak.
Haziran ayında açıklanan tahminlerde Fed üyelerinin 2026 sonu politika faizi için medyan beklentisi yüzde 3,8 olmuştu. Aynı dönemde 2026 yılı kişisel tüketim harcamaları enflasyonu tahmini yüzde 3,6 seviyesine yükseltilmişti.
Bu nedenle altın fiyatları açısından kritik soru, Fed’in faiz artırıp artırmayacağından çok daha ileriye uzanıyor. Yeni tahminler 2026’nın kalanında ilave faiz artırımlarına işaret ederse tahvil faizleri ve dolar yeniden güçlenebilir; daha sınırlı bir faiz yolu ise altının üzerindeki baskıyı azaltabilir.
Çarşamba günü Fed’den önce ilk sınav gelecek
Altın yatırımcısının 16 Eylül’de bekleyeceği ilk gelişme Fed kararı olmayacak. ABD ağustos ayı perakende satışları Türkiye saatiyle 15.30’da açıklanacak, Fed kararı ise yaklaşık beş buçuk saat sonra saat 21.00’de gelecek.
Perakende satışların güçlü gelmesi ABD ekonomisinin yüksek faizlere rağmen canlı kaldığı algısını güçlendirebilir. Böyle bir sonuç daha sıkı para politikası beklentisini destekleyerek altın fiyatları üzerinde baskı yaratabilir.
Zayıf bir tüketim tablosu ise Fed’in faiz artırımlarında ne kadar ileri gidebileceğine ilişkin soru işaretlerini artırabilir. Böylece altın, karar açıklanmadan önce bile güçlü bir fiyat hareketi yaşayabilir.
Perşembe günü ikinci veri dalgası var
Fed kararının ertesi günü piyasanın önünde yeni bir sınav bulunacak. 17 Eylül Perşembe günü TSİ 15.30’da ABD konut başlangıçları ve Philadelphia Fed imalat göstergesi açıklanacak; haftalık işsizlik maaşı başvuruları da aynı zaman diliminde izlenecek.
Bu veriler Fed’in kararının ardından ABD ekonomisinin ne kadar dirençli kaldığına ilişkin ilk yeni sinyalleri verecek. Özellikle iş gücü ve üretim tarafında belirgin zayıflama görülmesi, yeni faiz artırımlarının sürdürülebilirliği konusundaki beklentileri değiştirebilir.
Altın fiyatları bu nedenle Fed gecesinden sonra sakinleşmek yerine perşembe günü yeniden yüksek oynaklık gösterebilir.
Haftanın son önemli verisi sanayi üretimi
18 Eylül Cuma günü TSİ 16.15’te ABD ağustos ayı sanayi üretimi açıklanacak. Temmuz ayında sanayi üretimi aylık yüzde 0,2 artmış, imalat üretiminde de yüzde 0,2 yükseliş görülmüştü.
Yeni veri özellikle Fed sonrası büyüme beklentisinin sınanması açısından önemli olacak. Üretimin güçlü kalması yüksek faizlerin ekonomiyi henüz belirgin biçimde yavaşlatmadığı düşüncesini destekleyebilirken, beklenenden zayıf bir sonuç altının hafta sonuna doğru yeniden destek bulmasına yol açabilir.
Böylece yeni hafta tek bir Fed gecesinden ibaret olmayacak. Çarşambadan cumaya kadar arka arkaya gelecek veriler faiz beklentisinin yeniden şekillenmesine neden olabilir.
Petrol ve tahvil faizi altını iki taraftan sıkıştırıyor
Altının önündeki en sıra dışı risklerden biri petrol fiyatlarındaki yükseliş. Orta Doğu kaynaklı arz endişeleri petrolü yüksek seviyelerde tutarken enerji maliyetlerindeki artış ABD enflasyonunun yeniden hızlanabileceği korkusunu büyütüyor.
Normal şartlarda jeopolitik risk ve yüksek enflasyon altına destek verebilir. Ancak mevcut tabloda aynı gelişmeler Fed’in faiz artırma ihtimalini ve ABD tahvil faizlerini yükselttiği için altın üzerinde ters yönde de çalışıyor.
ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 5 sınırına yaklaşması bu gerilimi daha da artırıyor. Yeni haftada altın fiyatları açısından yalnızca dolar değil, uzun vadeli tahvil faizlerinin yüzde 5 çevresindeki hareketi de yakından izlenecek.
4 bin 300 dolar savunma hattına dönüştü
Son fiyat hareketi altının kısa vadeli haritasını da belirginleştirdi. TÜFE sonrasında 4 bin 292 dolara kadar yaşanan düşüşün hızla geri alınması, 4 bin 300 dolar çevresinde güçlü alıcıların bulunduğunu gösterdi.
Bu bölgenin yeniden aşağı kırılması halinde satışların 4 bin 260 dolar ve daha aşağı seviyelere genişleme riski artabilir. Buna karşılık 4 bin 400–4 bin 425 dolar bölgesinin aşılması, kısa vadeli görünümü yeniden yukarı çevirebilir.
Yukarı hareketin güç kazanması halinde 4 bin 500 dolar psikolojik açıdan önemli bir sonraki sınır olacak. Altın fiyatlarının burada nasıl davranacağı, eylül ayındaki düzeltmenin sona erip ermediği konusunda daha güçlü bir işaret verebilir.
Altın için üç ayrı Fed senaryosu masada
Birinci senaryoda Fed 25 baz puan faiz artırırken yeni projeksiyonlarla başka artırımların da gelebileceği mesajını verir. Bu durumda dolar ve tahvil faizlerindeki yükseliş altını yeniden 4 bin 300 dolar bölgesine doğru itebilir.
İkinci senaryoda Fed beklenen 25 baz puanlık artırımı yapar ancak sonraki adımlar konusunda temkinli davranır. Artırımın büyük ölçüde fiyatlanmış olması nedeniyle böyle bir tablo altındaki satış baskısını sınırlayabilir ve 4 bin 400 doların üzerinde yeniden 4 bin 500 dolar arayışını gündeme getirebilir.
Üçüncü ve piyasa açısından en şaşırtıcı senaryo ise Fed’in faizi değiştirmemesi olur. İlk tepki altın lehine güçlü olabilir ancak piyasanın bunu enflasyon karşısında Fed’in geri adımı olarak yorumlaması uzun vadeli tahvil faizlerini yükseltirse hareket oldukça sert ve iki yönlü gerçekleşebilir.
Gram altında ons kadar dolar da belirleyici olacak
Türkiye’de yatırımcı açısından Fed haftasının ikinci ayağını dolar/TL oluşturacak. Ons altındaki yükseliş kur tarafında belirgin bir gerileme yaşanmadığı sürece gram altına yukarı yönde yansırken, ons altındaki Fed kaynaklı satışın kur hareketiyle ne ölçüde dengeleneceği takip edilecek.
Yeni haftada en yoğun hareketin 16 Eylül Çarşamba günü TSİ 15.30’dan itibaren başlaması beklenebilir. Perakende satışların ardından saat 21.00’de Fed kararı ve saat 21.30’da Fed Başkanı Kevin Warsh’ın açıklamaları altın fiyatları için haftanın en kritik birkaç saatini oluşturacak.
4 bin 300 doların korunması yükseliş senaryosunu masada tutarken, 4 bin 400–4 bin 425 doların aşılması 4 bin 500 dolar yolunu yeniden açabilir. Buna karşılık güçlü bir Fed mesajı ve yüzde 5’in üzerine yerleşen tahvil faizleri, altındaki düzeltmenin henüz bitmediğini gösterebilir.