Altında Fed haftası — 4.300 dolar mı, 4.500 dolar mı?

4 bin 300 dolar savunma hattına dönüştü





Son fiyat hareketi altının kısa vadeli haritasını da belirginleştirdi. TÜFE sonrasında 4 bin 292 dolara kadar yaşanan düşüşün hızla geri alınması, 4 bin 300 dolar çevresinde güçlü alıcıların bulunduğunu gösterdi.

Bu bölgenin yeniden aşağı kırılması halinde satışların 4 bin 260 dolar ve daha aşağı seviyelere genişleme riski artabilir. Buna karşılık 4 bin 400–4 bin 425 dolar bölgesinin aşılması, kısa vadeli görünümü yeniden yukarı çevirebilir.

Yukarı hareketin güç kazanması halinde 4 bin 500 dolar psikolojik açıdan önemli bir sonraki sınır olacak. Altın fiyatlarının burada nasıl davranacağı, eylül ayındaki düzeltmenin sona erip ermediği konusunda daha güçlü bir işaret verebilir.