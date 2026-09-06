Altında gözler iki kritik gelişmede: Fiyatların yönünü belirleyebilir
ABD’de beklentileri aşan istihdam verilerinin faiz artırımına yönelik beklentileri güçlendirmesi altın fiyatlarında satış baskısını artırdı. Ons altın haftayı yaklaşık 4 bin 430 dolardan tamamlarken, iç piyasada gram altın 6 bin 900 TL sınırına çekildi. Yeni haftada gözler ABD enflasyon verileri ile petrol fiyatlarının seyrinde olacak.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın piyasasında haftanın son işlem gününde aşağı yönlü seyir öne çıktı. ABD’de açıklanan güçlü istihdam verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirirken değerli metal üzerinde baskı oluşturdu.
Ons altın haftayı yaklaşık 4 bin 430 dolar seviyesinde tamamladı. Küresel piyasalardaki geri çekilme serbest piyasa altın fiyatlarına da yansıdı.
Gram altın 6 bin 900 TL'nin altında
Serbest piyasada gram altının alış fiyatı 6 bin 898,04 TL, satış fiyatı ise 6 bin 898,85 TL olarak kaydedildi. Gram altında günlük düşüş yüzde 0,74'ü buldu.
Çeyrek altın 11 bin 108 TL’den alınırken 11 bin 263 TL’den satıldı. Yarım altının satış fiyatı 22 bin 498 TL, tam altının satış fiyatı ise 44 bin 722,37 TL seviyesinde gerçekleşti.
Cumhuriyet altını 44 bin 282 TL alış ve 44 bin 844 TL satış, Reşat altını ise 44 bin 314,47 TL alış ve 44 bin 876,95 TL satış seviyesinde işlem gördü.
Altın fiyatlarında düşüş dikkat çekti
Günlük değişimlere bakıldığında gram altın yüzde 0,74, çeyrek ve yarım altın yüzde 0,96, tam altın yüzde 0,71, Cumhuriyet altını yüzde 0,96 ve Reşat altını yüzde 0,89 değer kaybetti.
22 ayar bileziğin satış fiyatı ise 6 bin 279,61 TL olurken günlük kayıp yüzde 1,31 ile listedeki diğer altın türlerinin üzerinde gerçekleşti.
Yeni haftada iki başlık öne çıkıyor
Altın yatırımcılarının yeni haftadaki odağında ABD’den gelecek enflasyon verileri bulunacak. Verilerin Fed'in faiz patikasına yönelik beklentileri değiştirmesi, ons altının yönü açısından kritik önem taşıyor.