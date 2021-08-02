Altında hangi seviyelere dikkat edilmeli?
Artan risk iştahı altının ons fiyatını baskılamaya devam ediyor. İşte altında dikkat edilmesi gereken seviyeler....
Küresel pay piyasalarında artan risk iştahı altının ons fiyatını baskılamaya devam ediyor. 29 Temmuz'da 1832 dolara kadar yükselen ons altının fiyatı ağustos ayına 1810 dolar bandında başladı. Peki ons altında hangi seviyelere dikkat edilmeli? İşte aracı kurumların altın raporları...
İş Yatırım: Altın, 1820 dolar seviyesinde bulunan 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kalıcı olamıyor. Değerli metal için 1801 dolar seviyesindeki 100 günlük ortalama ilk destek noktası olacak.
İnfo Yatırım: Piyasalar bu hafta, cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine odaklanıyor. ABD’de reel faizin artmaya başlaması alternatif yatırım aracı arayışlarını hızlandırmış görünüyor. Altın, 1796 dolar ile 1825 dolar seviyelerinde arasında yön arayışını sürdürüyor.
ZiraatFX: Reel faizlerdeki düşük seviyeler, Fed'in varlık alımlarının azaltılmasında yavaş davranacağının güvencesini vermesi ile baskılanan dolar, değerli madeni destekleyebilir. Altında 1.795 dolar tepki gelebilecek destek olarak izlenebilir, 1.820 dolar ise direnç konumunda.