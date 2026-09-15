Altında herkes Fed'e odaklandı ama asıl risk başka yerde

"Altın fiyatı için bilmeniz gereken tek şey bu"

McIntyre'a göre yatırımcıların kısa vadeli faiz kararlarından çok ABD'nin mali patikasına odaklanması gerekiyor. Fon yöneticisi, "İzlediğimiz mali yol iyi değil ve daha da kötüye gidecek. Altın fiyatının iyi performans göstereceğini anlamak için bilmeniz gereken tek şey bu" değerlendirmesinde bulundu.