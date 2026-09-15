Altında herkes Fed'e odaklandı ama asıl risk başka yerde
Altın, Fed'in faiz kararı öncesinde son bir ayın en düşük seviyelerine gerilerken yatırımcıların gözü olası 25 baz puanlık artışta. Ancak kısa vadeli faiz hamlelerinin büyük resimde belirleyici olmayacağını savunan emtia uzmanları, altın fiyatlarında yatırımcının hazırlıklı olması gereken çok daha temel bir soruna işaret etti.
Altın yeni haftaya ons başına 4 bin 300 doların altında başladı. Gram altın ise 6 bin 708 liraya geriledi. Fed'in faiz artıracağı beklentisi altında baskı yaratırken Kanada merkezli küresel varlık yönetim şirketi Sprott'un Başkanı Ryan McIntyre gözden kaçan bir noktaya dikkat çekti.
McIntyre, ABD'nin artan kamu borcu ve bozulan mali sürdürülebilirlik ortamında altının parasal varlıkların "Kuzey Yıldızı" olmayı sürdürdüğünü belirtti.
Özellikle ABD'li kurumsal yatırımcıların altındaki pozisyonlarının halen düşük olduğunu ifade eden McIntyre, tahvil getirilerindeki yükseliş ya da hisse piyasalarında yaşanabilecek zayıflığın yatırımcıları finansal riskleri yeniden değerlendirmeye itebileceğini söyledi.
ABD için kritik eşik
McIntyre'a göre temel risk, ABD'nin faiz giderlerinin nominal ekonomik büyüme hızını aşması. Nominal büyümenin yüzde 4 seviyesinde olduğunu hatırlatan McIntyre, kamu borcunun faiz maliyetlerinin bu eşiğe tehlikeli biçimde yaklaştığını savundu.
"Tahliye vanası altın"
McIntyre, normalde yüksek faizlerin yatırımcıları faiz getirisi olmayan altından uzaklaştırdığını ancak ABD'nin borçları ve mali sorunları büyüdükçe bu etkinin zayıflayabileceğini söyledi. Yatırımcıların artan mali risklere karşı güvenli liman arayışına yönelebileceğini belirten McIntyre, bu noktada altının öne çıkacağını savunarak "Tahliye vanasının altın olduğunu biliyoruz" dedi.
McIntyre, artan risklerin yatırım talebini de güçlendireceğini ve önümüzdeki dönemde altın ETF'lerindeki varlıkların rekor seviyelere ulaşabileceğini öngördü.
Fed düşüşü kalıcı olur mu?
Fed'in olası faiz artırımının altının uzun vadeli yönünü değiştirmesini beklemeyen McIntyre, sıkılaşmanın büyük ölçüde fiyatlandığını söyledi.
"Faiz oranları yükselse bile altının düşeceğini sanmıyorum. Düşse de bu sadece bir günlüğüne olabilir" diyen McIntyre, Fed'in faiz artırmaması halinde ise altının yükselmesinin muhtemel olduğunu ifade etti.
"Altın fiyatı için bilmeniz gereken tek şey bu"
McIntyre'a göre yatırımcıların kısa vadeli faiz kararlarından çok ABD'nin mali patikasına odaklanması gerekiyor. Fon yöneticisi, "İzlediğimiz mali yol iyi değil ve daha da kötüye gidecek. Altın fiyatının iyi performans göstereceğini anlamak için bilmeniz gereken tek şey bu" değerlendirmesinde bulundu.