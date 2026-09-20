Altında hesaplar sil baştan: Ezberler bozuldu, tahminler yükseldi
Fed'in faiz artışı ve yüksek tahvil getirilerine rağmen altın güçlü kalmayı başardı. Analistler, altının artık faiz beklentileriyle hareket etmediğine dikkat çekerken, önümüzdeki dönem için kritik seviyeler ve oldukça iddialı tahminler gündeme geldi.
Altın, 4 bin 343 dolar civarına kadar geriledikten sonra yeniden yükselerek 4 bin 380 doların üzerini gördü. Haftalık bazda yüzde 1 değer kazancı üç haftalık düşüş serisini de sonlandırdı.
Fed bu hafta politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına çıkardı. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamaları, yıl sonuna kadar yeni bir faiz artışının gelebileceği beklentisini de güçlendirdi.
Normalde altının düşmesi beklenirdi
Faizlerin yükselmesi, getiri sağlamayan altının cazibesini azaltırken ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi de yüzde 5 seviyesine yakın seyrediyor. Buna rağmen altında beklenen güçlü satış gerçekleşmedi.
Peki altın neden direniyor?
Analistlere göre yatırımcılar artık Fed'in tek tek faiz kararlarından çok daha büyük risklere odaklanıyor. ABD'nin artan bütçe açıkları, kamu maliyesine ilişkin endişeler, jeopolitik riskler ve küresel rezerv tercihlerindeki değişim altını destekliyor.
Fed'in tahminleri, yıl sonu politika faizinin yüzde 4,1 civarında olabileceğine işaret ediyor. Bu görünüm, piyasanın daha önce endişelendiği kadar agresif bir faiz artırım sürecinin yaşanmayabileceği beklentisini güçlendirdi.
Altına yatırımcı ilgisi sürüyor
Altın fiyatlarındaki son geri çekilmeye rağmen altın destekli ETF'lerdeki varlıklar yedi ayın en yüksek seviyesine çıktı. Analistler bunu, yüksek faizlere rağmen yatırımcıların altından vazgeçmediğinin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyor.
Gözler 4 bin 400 doların üzerinde
Altında teknik açıdan 4 bin 420 - 4 bin 440 dolar aralığı kritik direnç bölgesi olarak izleniyor. Bu seviyelerin üzerinde kalıcı hareket görülmesi, toparlanmanın güç kazanmasına kapı aralayabilir.
Sıradaki eşik 4.540 dolar olabilir
Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen'e göre kritik direnç bölgesinin aşılması halinde 4 bin 540 dolardaki 200 günlük hareketli ortalama gündeme gelebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 4 bin 343 ve 4 bin 303 dolar seviyeleri kısa vadede takip ediliyor.
Yıl sonu için 5 bin dolar tahmini
Bazı piyasa uzmanlarının beklentileri ise çok daha iddialı. FXEmpire analizine göre, 4 bin 400 dolar üzerindeki kalıcı kapanışların altında geçici dibin oluştuğuna yönelik sinyal verebileceği belirtilirken, ons fiyatının yıl sonundan önce 5 bin dolara ulaşabileceği öngörüldü.
2027 için çok daha çarpıcı tahmin
Uzun vadeli tahmin ise daha da dikkat çekici. Aynı analizde altının yükseliş trendini sürdürmesi halinde 2027'nin ikinci yarısında ons başına 7 bin doların üzerine çıkabileceği öngörüldü.
Altının bundan sonraki yönünde Fed'in adımlarının yanı sıra dolar, ABD tahvil getirileri, petrol fiyatları ve jeopolitik gelişmeler yakından takip edilecek.