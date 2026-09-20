Altında hesaplar sil baştan: Ezberler bozuldu, tahminler yükseldi

2027 için çok daha çarpıcı tahmin

Uzun vadeli tahmin ise daha da dikkat çekici. Aynı analizde altının yükseliş trendini sürdürmesi halinde 2027'nin ikinci yarısında ons başına 7 bin doların üzerine çıkabileceği öngörüldü.

Altının bundan sonraki yönünde Fed'in adımlarının yanı sıra dolar, ABD tahvil getirileri, petrol fiyatları ve jeopolitik gelişmeler yakından takip edilecek.