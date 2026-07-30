Altında iki güç çarpışıyor, 4 bin 100 doların kapısında yeni hesap
Fed’in faizi sabit tutması altını desteklerken, İran’a yönelik yeni ABD saldırıları güvenli liman talebini artırdı. Ancak petrol kaynaklı enflasyon ve yükselen tahvil faizleri, 4 bin 100 doların önünde sert bir karşı baskı oluşturuyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın yeniden 4 bin 80 dolarda
Altının ons fiyatı 30 Temmuz sabahında yüzde 0,4 yükselerek 4 bin 80 dolar çevresine çıktı. Ağustos vadeli kontratlar ise yüzde 1,1 artışla 4 bin 78 dolar düzeyinde işlem gördü. Değerli metal, Fed kararının ardından gelen ilk dalgalanmayı geride bırakırken yeniden 4 bin 100 dolar eşiğine yöneldi. Piyasadaki hareketin tek bir nedeni yok. Faiz beklentileri altını desteklerken, İran’a yönelik yeni ABD saldırıları güvenli liman talebini güçlendirdi. Buna karşılık dolar ve uzun vadeli tahvil faizleri yükselişin önündeki ana fren olarak kaldı.
Fed faizi değiştirmedi
ABD Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu. Karar oy birliğiyle alınmadı. Üç kurul üyesi, enflasyon baskısına karşı 25 baz puanlık faiz artışı istedi. Faizin değişmemesi altın açısından ilk anda olumlu karşılandı; çünkü faiz getirisi bulunmayan değerli metal, borçlanma maliyetlerinin yükselmediği dönemlerde daha güçlü talep görebiliyor. Ancak kurul içindeki ayrışma, eylüldeki toplantının altın fiyatları için yeni bir oynaklık kaynağına dönüşebileceğini gösterdi.
Eylül hesabı bir gecede değişti
Fed kararı öncesinde piyasa, eylül toplantısında faiz artışı ihtimalini yüzde 81 düzeyine kadar çıkarmıştı. Kararın ve Kevin Warsh’ın açıklamalarının ardından bu olasılık yaklaşık yüzde 57’ye geriledi. Böylece yatırımcıların hesabında önemli bir değişim yaşandı. Daha düşük faiz artışı ihtimali, altının taşıma maliyetini göreli olarak azaltarak fiyatları destekledi. Ancak yüzde 57’lik oran hâlâ artış seçeneğinin masada kaldığını gösteriyor. Bu nedenle altındaki yükseliş, güçlü fakat tek yönlü olmayan bir fiyatlama içinde ilerliyor.
Warsh yükselişi sınırladı
Fed Başkanı Kevin Warsh, bankanın yüzde 2’lik enflasyon hedefinden geri adım atmayacağını vurguladı. Buna karşın eylül toplantısı için açık bir faiz yönlendirmesi vermedi. Piyasa bu mesajı, faiz artışının kesin olmadığı ancak enflasyon yeniden hızlanırsa seçeneğin kullanılabileceği şeklinde yorumladı. Altın açısından kritik nokta da burada oluştu. Belirsiz yönlendirme kısa vadede alımları desteklerken, petrol fiyatlarının enflasyonu yeniden beslemesi durumunda daha sıkı para politikası beklentisi değerli metalin kazancını sınırlayabilir.
Savaş güvenli limanı besledi
ABD’nin İran’a yönelik yeni saldırı dalgası, altın fiyatlarının ikinci destek kaynağı oldu. Operasyon, İran’ın Ürdün’deki Amerikan güçlerine beş balistik füze yöneltmesinin ardından başladı. Füzelerin tamamının önlendiği açıklansa da karşılıklı saldırıların yeniden başlaması, dört günlük askerî sessizliği sona erdirdi. Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiği ve bölgedeki enerji tesisleri üzerindeki riskin büyümesi, yatırımcıları yeniden güvenli limanlara yöneltti. Altın bu nedenle yalnızca Fed’i değil savaşın yeni aşamasını da fiyatlıyor.
Petrol çift taraflı risk yarattı
Petrol fiyatlarının 90 dolar sınırına yaklaşması altın için iki yönlü bir etki yaratıyor. Jeopolitik gerilim ve enerji arzı korkusu güvenli liman talebini artırarak altını destekliyor. Aynı yükseliş, ABD’de enflasyonun yeniden hızlanabileceği endişesini de güçlendiriyor. Enflasyon baskısının kalıcı hale gelmesi Fed’i faiz artırmaya yöneltebilir ve bu senaryo altın açısından olumsuz kabul ediliyor. Piyasa bu nedenle İran gerilimini doğrudan yükseliş nedeni olarak değil, güvenli liman talebi ile faiz riski arasında kurulan hassas denge üzerinden okuyor.
Dolar ve tahvil faizi fren oldu
Dolar endeksi 30 Temmuz Asya işlemlerinde yüzde 0,1 yükselerek 100,89 seviyesine çıktı. Uzun vadeli ABD tahvil faizlerindeki hareket de altının önünde ikinci bir baskı oluşturdu. Özellikle 30 yıllık tahvil faizinin yaklaşık 20 yılın en yüksek düzeyine ulaşması, faiz getirisi bulunmayan altının alternatif maliyetini artırdı. Doların güçlenmesi ise altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için pahalı hale getiriyor. Altının 4 bin 100 doları aşabilmesi için güvenli liman alımlarının dolar ve tahvil baskısından daha güçlü kalması gerekiyor.
Gram altında 6 bin 220 hesabı
Altının ons fiyatının 4 bin 80 dolar, dolar/TL kurunun da 47,41 çevresinde bulunduğu seviyeler matematiksel olarak 24 ayar gram altında yaklaşık 6 bin 220 liraya işaret ediyor. Serbest piyasa, banka ve kuyumcu fiyatları alış-satış farkı nedeniyle bu değerin üzerinde veya altında oluşabilir. Gram altının ons fiyatındaki yükselişe ek olarak kurdan da destek alması, Türkiye’deki yatırımcı açısından önemli bir ayrışma yaratıyor. Ons altın yatay kalsa bile dolar/TL’deki hareket gram altının yönünü değiştirebilir ve iç piyasadaki dalgalanmayı artırabilir.
Üç eşik yönü belirleyecek
Kısa vadede 4 bin 100 dolar ilk psikolojik eşik olarak izleniyor. Son tepki hareketinde görülen 4 bin 166 dolar bölgesi aşılmadıkça altındaki toparlanmanın kalıcı bir yükseliş dalgasına dönüştüğünü söylemek zor. Aşağıda ise 3 bin 980 dolar çevresi önemli destek konumunda bulunuyor. Piyasanın sıradaki ana gündemi ABD’nin kişisel tüketim harcamaları enflasyonu, eylül faiz ihtimali ve İran’ın yeni saldırılara vereceği karşılık olacak. Bu üç başlık, altının 4 bin doların üzerinde tutunup tutunamayacağını belirleyecek.