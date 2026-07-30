Altında iki güç çarpışıyor, 4 bin 100 doların kapısında yeni hesap

Petrol çift taraflı risk yarattı





Petrol fiyatlarının 90 dolar sınırına yaklaşması altın için iki yönlü bir etki yaratıyor. Jeopolitik gerilim ve enerji arzı korkusu güvenli liman talebini artırarak altını destekliyor. Aynı yükseliş, ABD’de enflasyonun yeniden hızlanabileceği endişesini de güçlendiriyor. Enflasyon baskısının kalıcı hale gelmesi Fed’i faiz artırmaya yöneltebilir ve bu senaryo altın açısından olumsuz kabul ediliyor. Piyasa bu nedenle İran gerilimini doğrudan yükseliş nedeni olarak değil, güvenli liman talebi ile faiz riski arasında kurulan hassas denge üzerinden okuyor.