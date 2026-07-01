Altında ikinci yarı senaryosu netleşiyor: Bu gelişmeler fiyatları belirleyecek

Hansen, altının güçlü yükseliş sonrası aşırı yoğun pozisyonlanmaya sahne olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu durum, piyasa algısı tersine döndüğünde piyasayı kar realizasyonlarına karşı kırılgan hale getirmişti. En önemli tetikleyici unsur, Orta Doğu'daki gelişmelerle bağlantılı olarak ortaya çıkan ve enerji fiyatlarından kaynaklanan enflasyon şokuydu. Bu durum petrol fiyatlarını keskin bir şekilde yukarı taşıdı ve Fed faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına dair beklentileri yeniden canlandırdı. Bu gelişme ABD tahvil getirilerini yükseltti ve doları güçlendirerek, altın gibi getiri sağlamayan bir varlığı elde tutmanın fırsat maliyetini artırdı."