Altında kan kaybı durmuyor! Yükseliş bitti mi, bundan sonra ne olacak?
Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan sert düşüş yatırımcıların kafasını karıştırdı. Ortadoğu'da tansiyon yeniden yükselirken petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki artış enflasyon endişelerini yeniden körükledi. Altının destek bulacağı bir ortamda düşüş eğilimini sürdürmesi ise dikkat çekiyor. Peki altın neden düşüyor, altın tekrar yükselir mi ve 5 bin dolarlık beklenti halen geçerli mi?
Altında sert düşüş
Altın, ağustos ayında yılın en güçlü aylık performanslarından birini göstermesinin ardından eylül ayına sert satışlarla başladı.
Geçen hafta üç ayın zirvesini gören ons altın, haftalık kazançları silerek önce 4.500 doların altına indi ardından satışların devam etmesiyle 4.300 dolar seviyesine kadar çekildi. Gram altın da 6 bin 700 TL'nin altına geriledi.
Altın neden düşüyor?
Petrol ve tarım ürünlerindeki artış küresel enflasyonun yeniden hızlanabileceği endişesini artırsa da altın güvenli liman talebi oluşturamadı. Enflasyon yüksek kalırsa Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği, hatta yeniden artırabileceği beklentisi güçlendi.
Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen de son düşüşü faiz beklentilerinin yükselmesi, tahvil getirilerinin artması ve doların güçlenmesine bağladı.
Savaş bile altını yükseltemedi
ABD ile İran yaklaşık bir aylık aranın ardından yeniden karşılıklı saldırılara başlarken güvenli liman talebinden yararlanması beklenen altın yükselmek yerine değer kaybetti. Bunun nedeni de yine faiz denkleminde yatıyor.
Altındaki düşüşü, 4.500 dolarlık ve 4.350 dolar civarındaki destek seviyenin aşağı doğru kırılması da hızlandırdı.
Analistler bu nedenle kısa vadede altındaki dalgalanmanın ve satış baskısının devam edebileceğini düşünüyor. Ancak bu düşüş, altının uzun vadeli yükseliş beklentisinin tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor.
Peki altındaki yükseliş bitti mi?
Saxo Bank'tan Hansen, yüksek reel faizlerin kısa vadede altın açısından olumsuz olduğunu ancak uzun vadede yükselişin desteklendiğini düşünüyor. Hansen, kısa vadede yüksek faiz ve güçlü doların altın fiyatını aşağı çekerken uzun vadede borç ve para sistemine ilişkin endişelerin altını desteklediğini belirtiyor.
5 bin dolar beklentisi değişmedi
Son satışlara rağmen altının yeniden yükselişe geçeceğini değerlendiren RBC Capital Markets de, altının yılın geri kalanında ağırlıklı olarak 4.500-5.000 dolar bandında işlem göreceğini öngörüyor.
Altının yükseliş senaryosunda Saxo Bank yıl sonu için ons altının 4.929 dolara çıkabileceğini, RBC ise 2027 için 5.296 dolara yükseleceğini tahmin ediyor.
RBC özellikle yatırımcıların yeniden altına yönelmesine ve merkez bankalarının alımlarına dikkat çekiyor. Altın destekli yatırım fonlarına yılbaşından bu yana 100 tonun üzerinde net giriş gerçekleşirken bankanın tahminine göre yatırımcı kaynaklı girişler yıl genelinde 200 tonu aşabilir.
Altında bundan sonra ne olacak?
Ancak yükseliş senaryosuna karşı, kısa vadede altın üzerindeki basknın devam edeceği enflasyon endişeleri, yüksek faiz beklentisi, artan tahvil getirileri ve güçlü dolar fiyatlarının altını aşağı çekeceği değerlendiriliyor.
Ancak uzun vadeli beklentilerde RBC, altının yeniden yükselerek 5 bin dolar seviyesine yaklaşabileceğini, Saxo Bank ise kamu borçları ve merkez bankalarının alımlarının altını desteklemeye devam edeceğini düşünüyor.