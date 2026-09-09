Altında kritik hafta, iki senaryo: Gözler peş peşe gelecek iki veride

Altında hangi seviyeler izleniyor?

Teknik değerlendirmede, fiyatın giderek daralan bir aralıkta hareket ettiği belirtiliyor. Alıcıların 4.365,91 dolar desteğini korumasına rağmen yükselişlerin daha düşük seviyelerde sonlanması, kısa vadeli görünümün henüz güçlenmediğine işaret ediyor.