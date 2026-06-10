Altında kritik kırılma! Faizler düşerken satış baskısı güçlendi, gözler 4 bin 100 dolar seviyesinde
Altın fiyatları küresel piyasalarda dikkat çeken bir dönüş sinyali verdi. Tahvil faizleri gerilemesine rağmen altının değer kaybetmesi, yatırımcıların satış yönlü pozisyonlarını artırdığına işaret ediyor. Analistler, kısa vadede 4.100 dolar seviyesinin hedef haline gelebileceğini belirtiyor.
Altın fiyatları dün küresel piyasalarda artan jeopolitik belirsizlikler ve risk algısının etkisiyle yükselişle başladı. Ancak gün içinde oluşan iyimser hava uzun sürmedi.
Fiyatlar teknik açıdan önemli bir gösterge olarak kabul edilen 200 günlük üssel hareketli ortalamayı test etse de bu seviyeyi aşmakta başarısız oldu. Günün ilerleyen saatlerinde sert satışlarla karşılaşan altın, önceki seansta oluşan olumlu teknik görünümü de zayıflattı.
Piyasaların dikkatini çeken en önemli gelişmelerden biri ise tahvil faizlerindeki gerilemeye rağmen altının yükselişini sürdürememesi oldu.
Normal şartlarda düşen faizler, faiz getirisi olmayan altın için destekleyici bir unsur olarak görülüyor. Ancak son fiyat hareketleri, altının faiz piyasalarıyla olan geleneksel ilişkisinde geçici bir değişim yaşanabileceğine işaret ediyor.
Analistler, bu durumun yatırımcı davranışlarında önemli bir değişimin habercisi olabileceğini değerlendiriyor. Teknik görünüm incelendiğinde altının kısa vadede belirgin bir satış baskısı altında olduğu görülüyor.
Fiyatlardaki mevcut zayıflık devam ederse piyasalar bir sonraki önemli destek noktası olan 4.100 dolar seviyesini test edebilir.
Grafiklerde oluşan yapısal bozulmanın, satışların hız kazanmasına neden olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle önümüzdeki birkaç işlem günü altının yönü açısından kritik önem taşıyor.
Piyasalarda alternatif senaryo olarak altının yeniden toparlanıp 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkması da değerlendiriliyor.
Böyle bir durumda 4.400 dolar seviyesine doğru yeni bir yükseliş hareketi gündeme gelebilir. Ancak mevcut teknik göstergeler ve fiyat davranışları dikkate alındığında bu senaryonun kısa vadede düşük ihtimal olarak görüldüğü ifade ediliyor.
Piyasalarda dikkat çeken bir diğer gelişme ise ABD doları ile altının aynı anda değer kaybetmesi oldu. Genellikle ters yönlü hareket eden bu iki varlığın birlikte düşmesi, yatırımcıların piyasadaki risk algısını yeniden değerlendirdiğini gösteriyor.
Analistler, bu tür dönemlerde fiyat hareketlerinin temel göstergelerden daha güçlü sinyaller verebildiğini belirterek, kısa vadede satıcıların piyasaya hakim olduğunu vurguluyor.
Kısa vadede satış baskısının öne çıkmasına rağmen uzmanlar altının uzun vadeli görünümüne ilişkin olumlu görüşlerini koruyor.
Bununla birlikte piyasaların sağlıklı bir yükseliş trendine devam edebilmesi için daha derin bir düzeltme sürecinden geçmesi gerekebileceği ifade ediliyor.
Önümüzdeki birkaç işlem gününde oluşacak fiyat hareketlerinin, altının kısa ve orta vadeli yönü açısından belirleyici olması bekleniyor.