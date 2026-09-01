Altında önce düşüş, sonra yeni rekor tahmini

Kuruma göre petrol piyasasının daha dengeli hale gelmesiyle enflasyonun istikrar kazanması ve yüksek faizlerin toplam talep üzerindeki etkisinin belirginleşmesi, Fed'in istihdam hedefi doğrultusunda sıkılaştırmanın bir bölümünü geri alma konusunda daha fazla güven kazanmasını sağlayabilir. Böyle bir tablonun ise altın fiyatlarını desteklemesi bekleniyor.