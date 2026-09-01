Altında önce düşüş, sonra yeni rekor tahmini
Kanada merkezli TD Bank'ın sermaye piyasaları birimi TD Securities, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın şahin mesajlarının altın üzerinde kısa vadeli baskıyı artırabileceğini bildirdi. Kurum, faiz artırım beklentilerinin güçlenmesiyle altının yıl sonuna kadar 4.200-4.700 dolar bandının alt sınırına gerileyebileceğini öngördü. Buna karşılık TD Securities, merkez bankaları ve yatırımcılardan gelecek talebin etkisiyle uzun vadeli yükseliş beklentisini korudu.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kanada merkezli TD Bank'ın yatırım bankacılığı ve sermaye piyasaları birimi TD Securities, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole'daki açıklamalarının ardından altın fiyatlarında kısa vadeli aşağı yönlü risklerin sürdüğünü bildirdi. Kuruma göre dolardaki zayıflama, Fed'in sıkı para politikasına ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle oluşan baskıyı tek başına gidermek için yeterli olmayacak.
Warsh'ın konuşması faiz beklentilerini artırdı
TD Securities değerlendirmesinde, Warsh'ın Jackson Hole konuşmasında şahin bir ton benimsediğini, enflasyonu yüzde 2 hedefine çekme kararlılığını vurguladığını ve mevcut finansal koşulların kısıtlayıcı olmadığına işaret ettiğini belirtti.
Piyasaların bu mesajların ardından Fed'in eylül ve aralık toplantılarında faiz artırımı ihtimalini daha yüksek fiyatladığı kaydedildi. Söz konusu beklentinin kısa vadeli faizleri ve doları desteklediği, altının ise yaklaşık 4.450 dolara gerilediği ifade edildi.
Zayıf dolar altına yetmeyebilir
Kurum, dolardaki son zayıflamaya karşın altının yakın vadede aşağı yönlü risklerle karşı karşıya kalmaya devam ettiğini değerlendirdi. Fed'in fiyat istikrarı hedefi konusundaki kararlı tutumunu koruması ve para politikasını bu hedefe ulaşmada temel araç olarak göstermesi, doların değer kaybına ilişkin beklentilerin şimdilik ikinci plana düşmesine neden oldu.
Bu çerçevede TD Securities, faiz artırımı beklentilerinin yükseldiği bir ortamda yalnızca daha zayıf doların altına güçlü bir destek sağlamasının zor olduğunu belirtti.
ABD Hazinesi'nin tahvil piyasasının uzun vadeli bölümüne yönelik adımlarının finansal koşulları kısmen rahatlattığı ve altındaki son yükselişe katkı sunduğu da kaydedildi.
Ancak kurum, bu etkinin kısa vadeli faizlerdeki yükselişin yarattığı baskıyı tamamen telafi etmediğini vurguladı. TD Securities, altının yıl sonuna kadar son dönemde işlem gördüğü 4.200-4.700 dolar bandının alt sınırına yaklaşabileceği öngörüsünde bulundu.
Uzun vadeli beklenti pozitif
TD Securities, Warsh'ın temmuzdaki açıklamalarına kıyasla daha sert bir tutum sergilediğini ancak bunun altına ilişkin orta ve uzun vadeli görünümü değiştirmediğini belirtti. Ekonomik aktivitenin dirençli seyretmesi ve enflasyonun hedefin üzerinde kalması, eylül ve aralık toplantılarına yönelik faiz artırımı beklentilerini canlı tutuyor.
Kuruma göre petrol piyasasının daha dengeli hale gelmesiyle enflasyonun istikrar kazanması ve yüksek faizlerin toplam talep üzerindeki etkisinin belirginleşmesi, Fed'in istihdam hedefi doğrultusunda sıkılaştırmanın bir bölümünü geri alma konusunda daha fazla güven kazanmasını sağlayabilir. Böyle bir tablonun ise altın fiyatlarını desteklemesi bekleniyor.
TD Securities, uzun vadede yükseliş beklentisini korurken, altının 2027'nin üçüncü çeyreğine kadar 5.350 dolara ulaşacağı tahminini sürdürdü. Merkez bankaları, kurumsal yatırımcılar ve fiziki perakende talebinin bu yükselişte belirleyici olmaya devam edeceği değerlendirildi.
Kurum, mevcut hareketi altının yükseliş hikâyesinin sona ermesi olarak değil, para politikası beklentilerinin etkisiyle yaşanan bir yeniden fiyatlama süreci olarak tanımladı.