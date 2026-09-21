Altında rüzgâr tersine döndü: Piyasada yüzde 88'lik beklenti
Altın fiyatları yeni haftaya kayıpla başladı. Ons altın yüzde 0,7 düşüşle 4 bin 345 dolara gerilerken, doların güçlenmesi ve Fed'in yıl bitmeden yeniden faiz artırabileceği beklentisi değerli metal üzerinde baskı oluşturdu. Piyasalarda aralık ayında faiz artışı ihtimali yüzde 88'e kadar çıkarken, altının yönü açısından gözler Fed'den gelecek yeni sinyallere çevrildi.
Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Doların değer kazanması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl bitmeden faizleri yeniden artırabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, değerli metal üzerinde baskı oluşturdu.
Saat 14.00 itibarıyla spot altının ons fiyatı yüzde 0,7 kayıpla 4 bin 345,76 dolara geriledi. Altın vadeli işlemlerinde ise düşüş yüzde 1'i bulurken fiyat 4 bin 383,10 dolara indi.
ING analistleri altındaki hareketi değerlendirirken, "Altın, yatırımcıların Fed'in 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği ilk faiz artışının etkilerini ve para politikasında daha fazla sıkılaşma ihtimalini değerlendirmesiyle haftaya düşüşle başladı" ifadelerini kullandı.
Fed'den yeni faiz artışı gelecek mi?
Altın piyasasında gözler yeniden Fed'in atacağı adımlara çevrildi. Banka geçen hafta faiz oranlarını artırırken, enerji kaynaklı enflasyonu kontrol altına almak amacıyla yıl sonuna kadar yeni artışlara gidilebileceğinin sinyalini verdi.
Faizlerin yükselmesi veya uzun süre yüksek seviyelerde kalması, faiz getirisi sunmayan altına olan talebi azaltabileceği için fiyatlar üzerinde baskı yaratabiliyor.
Piyasalarda da yeni bir faiz artışına yönelik beklenti oldukça güçlü. Yatırımcılar, Fed'in aralık ayında bir kez daha faiz artırma ihtimalini yaklaşık yüzde 88 olarak fiyatlıyor.
ING analistleri de Fed yetkililerinden gelen son mesajlara dikkat çekerek, "Fed yetkililerinden gelen açıklamalar enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğine ilişkin endişeleri güçlendirerek faizlerin daha uzun süre yüksek seviyelerde tutulacağı beklentisini destekledi" değerlendirmesinde bulundu.
Dolar güçlendi, altın geriledi
Fed'e yönelik beklentiler dolar tarafında da etkisini gösterdi. ABD para biriminin diğer büyük para birimleri karşısındaki performansını izleyen dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 100,30 seviyesine yükseldi.
Doların güçlenmesi, başka para birimleriyle altın alan yatırımcılar açısından maliyetin yükselmesine yol açabildiği için değerli metal üzerinde baskı oluşturuyor.
Petrol fiyatlarındaki düşüş devam ediyor
Öte yandan petrol fiyatları pazartesi günü de gerilemeyi sürdürdü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı öncesinde İran savaşına ilişkin diplomatik girişim beklentileri ve Körfez'den petrol akışının iyileştiğine yönelik haberler fiyatların düşmesinde etkili oldu.