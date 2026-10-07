Altında satış bitti mi? Kritik sinyal bu akşam gelecek

4 bin doların üzerinde neden tutunuyor?





Altın üzerinde bir tarafta yüksek ABD tahvil faizleri ve güçlü dolar baskı yaratıyor. Diğer tarafta merkez bankası alımları, altın fonlarına devam eden girişler ve jeopolitik belirsizlikler fiyatın aşağı hareketini sınırlıyor.

Son haftalardaki görünüm bu iki gücün çekişmesine dönmüş durumda. Yüksek faiz, faiz getirisi bulunmayan altının maliyetini artırırken uzun vadeli yatırımcıların ve merkez bankalarının talebi fiyatın sert düşüşlerde destek bulmasına yardımcı oluyor. Bu nedenle piyasadaki ana soru yalnızca faizlerin ne kadar yüksek olduğu değil, bu seviyelerde ne kadar kalacağı.