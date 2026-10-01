Altında satış bitti mi? Morgan Stanley’den 5 bin dolar çıkışı

Morgan Stanley 4 bin dolara dikkat çekti





Altındaki son geri çekilmeye rağmen Morgan Stanley uzun vadeli görünüm konusunda daha iyimser bir değerlendirme yaptı. Bankanın Metaller ve Madencilik Stratejisi Başkanı Amy Gower, yüksek tahvil getirileri, güçlü dolar ve enerji fiyatlarının kısa vadede altını zorladığını belirtti. Buna karşılık mevcut fiyat hareketinde 4 bin dolar bölgesinin güçlü bir taban olarak öne çıktığı görüşünü dile getirdi. Gower’a göre son satışlarda algoritmik fonların pozisyon değişimleri de etkili olurken fiziki talep ve uzun vadeli yatırım talebi altının altında önemli bir destek oluşturmaya devam ediyor.