Altında satış bitti mi? Morgan Stanley’den 5 bin dolar çıkışı
Altın eylüldeki sert kaybın ardından yeni aya 4 bin 150 dolar çevresinde başladı. Yumuşayan ABD enflasyonu satış baskısını durdurmaya yetmezken gözler yarınki istihdam verisine çevrildi. Morgan Stanley ise 4 bin dolar için dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.
Altın yeni aya 4 bin 150 dolar çevresinde başladı
Altın fiyatları sert geçen eylül ayının ardından ekime temkinli başladı. Ons altın Asya işlemlerinde 4 bin 150–4 bin 160 dolar çevresinde hareket ederken Türkiye’de gram altın yaklaşık 6 bin 550 lira seviyesinde bulunuyor. Son günlerdeki dalgalanmanın merkezinde yeniden ABD faiz beklentileri, tahvil getirileri ve dolar var. Altında kısa vadede yönün belirlenmesinde ise artık yeni bir veri öne çıkıyor. ABD’den yarın gelecek istihdam rakamları, Fed’in önümüzdeki toplantılarına ilişkin beklentileri yeniden değiştirebilir.
Eylül altın yatırımcısı için zor geçti
Altın eylül ayında yaklaşık yüzde 6 değer kaybederek yılın en sert aylık geri çekilmelerinden birini yaşadı. Daha önce hızla yükselen fiyatların ardından yatırımcıların pozisyon azaltması, yükselen ABD tahvil getirileri ve doların güç kazanması değerli metal üzerinde baskı oluşturdu. Buna karşılık altın üçüncü çeyreği artıda tamamlamayı başardı. Bu tablo, piyasada kısa vadeli satış baskısı ile uzun vadeli altın talebinin aynı anda etkili olduğunu gösteriyor. Yeni ayın ilk günlerinde 4 bin dolar bölgesinin korunup korunamayacağı yakından izleniyor.
Yumuşak PCE verisi neden altını yükseltemedi?
ABD’de dün açıklanan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ağustosta aylık yüzde 0,3 arttı ve yüzde 0,4’lük piyasa beklentisinin altında kaldı. Çekirdek göstergedeki aylık artış da yüzde 0,2 ile yüzde 0,3’lük beklentiden daha düşük gerçekleşti. Veriler Fed’den yakın zamanda yeni faiz artışı beklentisini bir miktar azaltırken altın ilk aşamada destek buldu. Ancak bu etki kalıcı olmadı. Tahvil getirilerinin yüksek kalması ve enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskısının sürmesi altının yeniden 4 bin 150 dolar çevresine çekilmesine yol açtı.
Tahvil faizleri altının önünü kesiyor
Altının karşısındaki en önemli kısa vadeli baskılardan biri ABD tahvil piyasasından geliyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 5,3 çevresine yükselirken 30 yıllık tahvil getirisi de yüzde 5,6’nın üzerine çıktı. Faiz getirisi sağlamayan altın açısından yüksek tahvil getirileri alternatif yatırım araçlarının cazibesini artırıyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş de enflasyonun yüksek kalabileceği endişesini güçlendiriyor. Bu nedenle enflasyon verilerindeki sınırlı yumuşama tek başına altını yukarı taşımaya yetmiyor. Piyasa artık faizlerin ne zaman belirgin biçimde gerileyebileceğine odaklanmış durumda.
Kritik saat yarın 15.30
Altın yatırımcısının önündeki en önemli kısa vadeli tarih 2 Ekim Cuma. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, eylül ayına ilişkin istihdam raporunu Türkiye saatiyle 15.30’da açıklayacak. Tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ücret artışları Fed’in faiz politikası açısından birlikte değerlendirilecek. Güçlü bir iş gücü piyasası faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini artırabilir. Daha zayıf veriler ise tahvil getirileri ve dolar üzerinden altına destek sağlayabilir. Bu nedenle cuma günkü rakamlar yeni ayın ilk önemli fiyat hareketini tetikleyebilir.
Morgan Stanley 4 bin dolara dikkat çekti
Altındaki son geri çekilmeye rağmen Morgan Stanley uzun vadeli görünüm konusunda daha iyimser bir değerlendirme yaptı. Bankanın Metaller ve Madencilik Stratejisi Başkanı Amy Gower, yüksek tahvil getirileri, güçlü dolar ve enerji fiyatlarının kısa vadede altını zorladığını belirtti. Buna karşılık mevcut fiyat hareketinde 4 bin dolar bölgesinin güçlü bir taban olarak öne çıktığı görüşünü dile getirdi. Gower’a göre son satışlarda algoritmik fonların pozisyon değişimleri de etkili olurken fiziki talep ve uzun vadeli yatırım talebi altının altında önemli bir destek oluşturmaya devam ediyor.
Morgan Stanley 5 bin dolar için tarih verdi
Morgan Stanley’nin uzun vadeli altın beklentisi de dikkat çekiyor. Amy Gower, bankanın 12 aylık görünümde altın için yeniden yükseliş alanı gördüğünü ve ons fiyatının 2027’nin ikinci yarısında 5 bin doların üzerine çıkabileceğini söyledi. Bu beklenti, kısa vadede fiyatların baskı altında kalabileceği görüşüyle çelişmiyor. Bankanın yaklaşımında iki ayrı dönem bulunuyor: yüksek faiz ve güçlü dolar nedeniyle zorlayıcı bir kısa vade, merkez bankası ve yatırımcı talebinin desteklediği daha güçlü bir uzun vade. Bu nedenle 4 bin dolar bölgesinin davranışı önem kazanıyor.
Merkez bankaları altının arkasında kalıyor
Morgan Stanley’nin uzun vadeli beklentisinin temel dayanaklarından biri merkez bankalarının altın talebi. Banka özellikle Çin ve Polonya gibi merkez bankalarının alımlarına dikkat çekiyor. Çin’in geniş kapsamlı altın ithalatının son yılların en yüksek seviyelerinden birine ilerlediği değerlendirilirken borsa yatırım fonlarına yönelik talep de fiyatlardaki düşüşe rağmen dirençli kalıyor. Bu durum, kısa vadeli spekülatif pozisyonların azalmasına rağmen daha uzun vadeli yatırımcıların piyasadan tamamen çekilmediğine işaret ediyor. Altının 4 bin dolar üzerinde tutunmasında bu talebin rolü yakından takip edilecek.
Gram altında iki ayrı fiyat belirleyicisi var
Türkiye’de gram altın yeni güne yaklaşık 6 bin 550 lira çevresinde başladı. Ancak gram altının yönünü yalnızca ons fiyatı belirlemiyor. Dolar/TL’deki hareket de Türk yatırımcının gördüğü fiyat üzerinde doğrudan etkili. Bu nedenle ons altında yaşanabilecek bir düşüşün gram altına aynı ölçüde yansıması gerekmiyor. Aynı şekilde ons altında yeniden yükseliş başlaması ve kurun da yukarı yönlü hareket etmesi durumunda gram altında etki daha belirgin hale gelebilir. Türkiye’de altın yatırımcısı açısından yarınki ABD verisinin ons kadar dolar tarafındaki etkisi de önem taşıyor.
Altında şimdi hangi seviyeler ve tarihler izlenecek?
Yeni ayın başlangıcında altın için üç başlık öne çıkıyor. İlki, ons fiyatının 4 bin dolar çevresindeki bölgeyi koruyup koruyamayacağı. İkincisi, 2 Ekim’de açıklanacak ABD istihdam verisinin tahvil getirileri ve Fed beklentileri üzerindeki etkisi. Üçüncüsü ise yüksek faiz baskısına rağmen merkez bankaları ve yatırım fonlarından gelen talebin sürüp sürmeyeceği. Morgan Stanley’nin 2027’nin ikinci yarısı için işaret ettiği 5 bin doların üzerindeki fiyatlar uzun vadeli senaryoyu oluştururken kısa vadede piyasanın yönünü istihdam, tahvil faizi ve dolar belirleyecek.