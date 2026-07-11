Altında savaş desteği yetmedi kritik eşik öne çıktı
Altın haftayı yüzde 1,7 kayıpla tamamladı. Teknik analizlerde 4.021 dolar destek, 4.156 dolar ise ilk kritik direnç olarak öne çıkarken piyasalar ABD enflasyonu ve Fed Başkanı Kevin Warsh’ın açıklamalarına odaklandı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ABD–İran gerilimi güvenli liman talebini canlı tutsa da petrolün beslediği enflasyon ve faiz artışı beklentileri altını baskıladı. Ons altında 4 bin 156 dolar aşılmadıkça teknik görünümün zayıf kalabileceği belirtiliyor.
Altının ons fiyatı haftanın son işlem gününde yüzde 0,4 düşerek 4 bin 103,23 dolara geriledi. Değerli metal haftayı yüzde 1,7 kayıpla tamamlarken, ağustos vadeli altın kontratları yüzde 0,7 düşüşle 4 bin 113,70 dolardan kapandı.
Ons altın çarşamba günü 4 bin 20 dolar çevresine kadar geriledikten sonra perşembe günü yeniden 4 bin 100 doların üzerine çıktı. Ancak dolar ve ABD tahvil faizlerindeki yükseliş, toparlanmanın 4 bin 135 doların üzerine taşınmasını engelledi.
Savaş riski altını neden yükseltmedi
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin sürmesine izin verdiklerini ancak ateşkesin sona erdiğini açıkladı. Açıklamanın ardından ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 2 baz puan yükselerek yüzde 4,569’a çıktı. Dolar Endeksi de 100,94 seviyesinde kaldı.
Çatışmanın enerji arzını aksatabileceği endişesi petrol fiyatlarını desteklerken, yükselen enerji maliyetlerinin enflasyonu yeniden hızlandırabileceği beklentisi tahvil faizlerini yukarı taşıdı. Böylece aynı jeopolitik risk, bir taraftan güvenli liman talebi yaratırken diğer taraftan faiz artışı beklentisi üzerinden altını baskıladı.
Faiz getirisi sağlamayan altın, tahvil faizleri ve dolar yükseldiğinde faiz taşıyan varlıklara karşı dezavantajlı kalıyor. Piyasa fiyatlamalarında Fed’in eylül ayında faiz artırma olasılığı, kullanılan veri sağlayıcısı ve hesaplama saatine göre yüzde 69 ile yüzde 80 arasında değişti.
Fed’in haziran toplantısına ait tutanaklar da enflasyona yönelik kaygıların arttığını gösterdi. Tutanaklarda bazı üyeler faiz artışı için gerekçe oluştuğunu belirtirken, birçok üye yıl sonundaki uygun faiz seviyesinin mevcut aralığın üzerinde olabileceğini değerlendirdi. Fed politika faizini yüzde 3,50–3,75 aralığında tutuyor.
Teknik görünümde 4 bin 156 dolar öne çıktı
Teknik görünüm, ons altında kısa ve orta vadeli eğilimin henüz yukarı dönmediğine işaret ediyor. Fiyatın daha düşük tepe ve dipler oluşturması, aşağı yönlü kanal içinde kalması ve 4 bin 493 dolar seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamanın altında işlem görmesi ana eğilimin zayıf kalmasına neden oluyor.
Momentum göstergeleri ise aynı yönde sinyal vermiyor. Göreceli Güç Endeksi düşüşünü sürdürerek zayıf bölgede kalırken, MACD göstergesinin sinyal çizgisinin üzerine çıkması kısa vadeli tepki alımlarının tamamen sona ermediğini gösteriyor. Teknik tablo bu nedenle ana trendde düşüşe, kısa vadeli momentumda ise sınırlı iyileşmeye işaret ediyor.
Yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 4 bin 135 dolar seviyesinde bulunuyor. Aşağı yönlü kanalın üst sınırına karşılık gelen 4 bin 156 doların günlük kapanışla aşılması, toparlanmanın güç kazandığına yönelik ilk teknik işaret olarak değerlendiriliyor.
Bu seviyenin üzerinde 4 bin 200 ve 4 bin 300 dolar dirençleri izlenecek. Teknik görünümün daha kalıcı biçimde pozitife dönmesi için ise fiyatın 4 bin 493 dolar seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkması gerekiyor.
Aşağıda hangi seviyeler izlenecek
Ons altında ilk önemli destek, 8 Temmuz’da görülen 4 bin 21 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu bölge, hafta içindeki satış dalgasının durduğu ve tepki alımlarının başladığı seviye olması nedeniyle kısa vadeli yön açısından önem taşıyor.
Yaklaşık 4 bin 3 dolarda bulunan 50 günlük hareketli ortalama ile 4 bin dolar seviyesi ikinci destek bölgesi olarak gösteriliyor. Fiyatın 4 bin doların altına inmesi, aşağı yönlü kanalın yeniden güç kazandığına işaret edebilir.
Satışların derinleşmesi halinde 30 Haziran’da görülen 3 bin 941 dolar ve 28 Ekim 2025 tarihli 3 bin 886 dolar seviyeleri sonraki destekler olarak öne çıkıyor. Böylece kısa vadeli teknik bant 4 bin 21 ile 4 bin 156 dolar arasında şekilleniyor.
Gram altın da haftayı kayıpla tamamladı
Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık yüzde 0,99 düşüşle 6 bin 205 liraya indi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 3,90 kayıpla 40 bin 590 liraya geriledi.
Geçen hafta 10 bin 497 liradan satılan çeyrek altın, yüzde 3,02 düşüşle 10 bin 180 liraya indi. Dolar/TL ise aynı dönemde yüzde 0,39 artarak 46,9860 liraya çıktı. Kurdaki yükseliş, ons altındaki düşüşün gram altına yansımasını sınırladı.
Yeni haftanın takvimi yoğun
Altın piyasasında yeni haftanın ilk önemli verisi, 14 Temmuz Salı günü açıklanacak ABD haziran ayı tüketici enflasyonu olacak. Üretici fiyatları ise 15 Temmuz Çarşamba günü yayımlanacak. Enflasyonun beklentileri aşması, faiz artırımı ihtimalini ve tahvil faizlerini yükselterek altın üzerindeki baskıyı artırabilir.
Fed Başkanı Kevin Warsh, 14 Temmuz’da Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesinde, 15 Temmuz’da ise Senato Bankacılık Komitesinde yarıyıl para politikası sunumunu yapacak. Fed’in bir sonraki faiz toplantısı 28–29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.
ABD–İran görüşmelerinin seyri, Hürmüz Boğazı’ndaki taşımacılık, petrol fiyatları, dolar ve ABD tahvil faizleri de altının yönünde belirleyici olmaya devam edecek. Teknik tarafta 4 bin 21 dolar destek, 4 bin 156 dolar ise kısa vadeli yönün değişebilmesi için aşılması gereken ilk kritik eşik olacak.