Altında savaş desteği yetmedi kritik eşik öne çıktı

Teknik görünümde 4 bin 156 dolar öne çıktı





Teknik görünüm, ons altında kısa ve orta vadeli eğilimin henüz yukarı dönmediğine işaret ediyor. Fiyatın daha düşük tepe ve dipler oluşturması, aşağı yönlü kanal içinde kalması ve 4 bin 493 dolar seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamanın altında işlem görmesi ana eğilimin zayıf kalmasına neden oluyor.



Momentum göstergeleri ise aynı yönde sinyal vermiyor. Göreceli Güç Endeksi düşüşünü sürdürerek zayıf bölgede kalırken, MACD göstergesinin sinyal çizgisinin üzerine çıkması kısa vadeli tepki alımlarının tamamen sona ermediğini gösteriyor. Teknik tablo bu nedenle ana trendde düşüşe, kısa vadeli momentumda ise sınırlı iyileşmeye işaret ediyor.



