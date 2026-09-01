Altında sert düşüş sonrası kritik viraj : Yükseliş sona mı erdi?

Kritik eşik kırılırsa ne olacak?

Altının 4.410 doların altına kalıcı biçimde gerilemesi durumunda satış baskısı daha da artabilir. StoneX analizinde böyle bir durumda ilk olarak 4.320 dolar, ardından 4.230 dolar seviyelerinin destek olarak gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Bu nedenle 4.410 dolar, altında düzeltmenin daha derin bir düşüşe dönüşüp dönüşmeyeceğini gösterebilecek önemli eşik olarak görülüyor.