Altında sert düşüş sonrası kritik viraj : Yükseliş sona mı erdi?
Altın fiyatlarında 4.700 dolar civarındaki 3 aylık zirvenin ardından başlayan satışlar hızlandı. Ons altın kısa sürede yüzde 6'ya varan kayıpla 4.500 doların altına inerken yatırımcıların gözü kritik eşiği arıyor. Analistler yükseliş trendinin henüz sona ermediğini düşünse de düşüşü derinleştirecek önemli bir seviye öne çıkıyor.
Altında 4.700 dolar sevinci kısa sürdü
Altın fiyatlarında geçen haftalarda görülen 4.700 dolar civarındaki 3 aylık zirvenin ardından tablo tersine döndü. Fed'e ilişkin faiz beklentilerinin değişmesiyle satışların hızlandığı altında geri çekilme yüzde 6'ya kadar ulaşırken ons fiyatı 4.500 doların altına indi.
Gram altın ise 7 bin liranın üzerine çıkmasının hemen ardından 6.782 TL'ye kadar geriledi. Sert hareketin ardından altın yatırımcısı düşüşün nerede duracağını ve yükselişin devam edip etmeyeceğini değerlendirmeye başladı.
Altın neden düşüyor?
Satışlar Fed Başkanı Kevin Warsh'ın şahin mesajlar vermesinin ardından hızlanırken, Fed'den daha gevşek para politikası bekleyen piyasalarda da dengeleri değiştirdi.
Eylül ayında yüzde 30 civarında fiyatlanan faiz artışı ihtimali yüzde 60'a kadar yükseldi. Faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği beklentisi ABD tahvil getirilerini ve doları desteklerken faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde satış baskısını artırdı.
Altındaki yükseliş bitti mi?
Emtia analistlerine göre yaşanan sert düşüşe rağmen altında genel yükseliş trendinin sona erdiğini söylemek için henüz erken. Analiste göre yüksek faizler ve güçlü dolar kısa vadede altını baskılasa da ABD'nin artan borcu, mali sürdürülebilirliğe ilişkin endişeler, jeopolitik belirsizlikler ve küresel ekonomik riskler altını desteklemeye devam ediyor.
Altının kaderini belirleyecek iki veri
Altının kaderini belirleyecek iki önemli veri ise tarım dışı istihdam ve ABD tüketici enflasyonu olacak. Verilerin beklentilerin altında kalması, Fed'e ilişkin şahin beklentilerin zayıflamasını ve altının yeniden destek bulmasını sağlayabilir.
Gözler 4.410 dolarda
Teknik görünümde ise analsitlere göre öne çıkan seviye 4.410 dolar. SoneX analizine göre bu bölge, yaz aylarında yaşanan yükselişin yüzde 38,2 Fibonacci düzeltme seviyesine denk geliyor. Altının 100 günlük hareketli ortalamasının da aynı bölgeden geçmesi, 4.410 doları yatırımcıların yakından izleyeceği önemli bir destek haline getiriyor.
Altının bu seviyede tutunup tutunamayacağı, düzeltmenin bundan sonraki boyutu açısından belirleyici olacak.
Kritik eşik kırılırsa ne olacak?
Altının 4.410 doların altına kalıcı biçimde gerilemesi durumunda satış baskısı daha da artabilir. StoneX analizinde böyle bir durumda ilk olarak 4.320 dolar, ardından 4.230 dolar seviyelerinin destek olarak gündeme gelebileceği belirtiliyor.
Bu nedenle 4.410 dolar, altında düzeltmenin daha derin bir düşüşe dönüşüp dönüşmeyeceğini gösterebilecek önemli eşik olarak görülüyor.
Yeniden 4.700 dolar mümkün mü?
Aşağı yönlü risklere rağmen yükseliş ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil. Altının 4.410 dolar civarında destek bulması ve ABD'den gelecek ekonomik verilerin beklentilerin altında kalması durumunda geçen haftaki kayıpların bir bölümünün geri alınabileceği değerlendiriliyor.
StoneX analizine göre böyle bir tabloda altının yeniden 4.700 dolar civarına doğru hareket etme potansiyeli bulunuyor.
Analsitler de altında orta vadeli yükseliş görünümünün henüz bozulmadığını, alıcılar önemli destek seviyelerinde yeniden devreye girerse mevcut düşüşün yeni bir ayı piyasasının başlangıcından ziyade bir düzeltme olarak kalabileceğini belirtiyor.