Altında sert düşüş sonrası yön değişti mi?

ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi salı günü yüzde 5,33'ü aşarak 2007'den bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaştı. Hareket yalnızca altını değil, Wall Street başta olmak üzere küresel riskli varlıkları da baskıladı.

Tahvil piyasasındaki bu yükselişte enflasyon endişelerinin yanı sıra ABD'nin artan borçlanma ihtiyacı ve uzun vadeli tahvillere yönelik talep konusundaki soru işaretleri etkili oldu.