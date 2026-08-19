Altında sert düşüş sonrası yön değişti mi?
Altın, salı günkü sert satışın ardından 19 Ağustos sabahında yeniden yükselişe geçti. Ons altın 4.354 dolar çevresinde seyrederken gram altın 6.700 liranın üzerinde. Piyasanın gözü bu akşam açıklanacak Fed tutanaklarında.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın yeniden 4.350 doların üzerinde
Altın fiyatları salı günü yaşanan sert düşüşün ardından yeni güne tepki alımlarıyla başladı. Ons altın sabah saatlerinde 4.354 dolar çevresinde işlem görerek yeniden 4.350 dolar eşiğinin üzerine çıktı.
Asya işlemlerinin ilk bölümündeki hareket sınırlı olsa da bir gün önce yaklaşık yüzde 2 değer kaybeden altında satış baskısının şimdilik hafiflediğine işaret ediyor.
Ons altın pazartesi günü 4.420 doların üzerine çıkmış ancak yükselişini koruyamamıştı. Salı günü küresel tahvil piyasalarında başlayan satış dalgasının etkisiyle değerli metal hızla yön değiştirdi.
Reuters verilerine göre altın salı gününün ilerleyen saatlerinde 4.344 dolar civarına kadar gerilerken günlük kayıp yüzde 1,6'yı aştı. Böylece haftanın başındaki yükselişin önemli bölümü geri verildi.
Salı günkü hareketin merkezinde altından çok tahvil piyasası vardı. ABD'den Avrupa ve Japonya'ya kadar uzun vadeli devlet tahvilleri satılırken getiriler yılların en yüksek seviyelerine doğru çıktı.
Faiz getirisi sağlamayan altın açısından tahvil getirilerindeki yükseliş önemli bir dezavantaj yaratıyor. Yatırımcının risksiz varlıklardan elde edebildiği getiri yükseldikçe altın tutmanın fırsat maliyeti de artıyor.
ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi salı günü yüzde 5,33'ü aşarak 2007'den bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaştı. Hareket yalnızca altını değil, Wall Street başta olmak üzere küresel riskli varlıkları da baskıladı.
Tahvil piyasasındaki bu yükselişte enflasyon endişelerinin yanı sıra ABD'nin artan borçlanma ihtiyacı ve uzun vadeli tahvillere yönelik talep konusundaki soru işaretleri etkili oldu.
Gece saatlerinde baskı hafifledi
Yeni güne geçilirken tahvil cephesindeki görünüm değişmeye başladı. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,70 civarına, 30 yıllık tahvil faizi ise yüzde 5,28 bölgesine geriledi.
Tahvil getirilerinin zirvelerden uzaklaşması altının üzerindeki baskıyı azalttı. Asya seansında ons altının yeniden yukarı dönmesinde de bu hareket belirleyici oldu.
Altının yeni gündeki toparlanmasına yalnızca tahviller destek vermedi. Dolar, önemli para birimleri karşısında son ayların düşük seviyelerine yakın seyrederken dolar endeksi 99,65 civarında kaldı.
Doların zayıflaması, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altının görece daha ucuz hale gelmesini sağlıyor. Bu nedenle dolar ile tahvil faizlerindeki eş zamanlı gevşeme değerli metal açısından sabahın en önemli desteğini oluşturdu.
Ancak petrol riski masadan kalkmadı
Altının önündeki sorunlardan biri yüksek enerji fiyatları olmaya devam ediyor. Orta Doğu'daki gerilim petrol fiyatlarını yaklaşık üç haftanın yüksek seviyelerine taşırken enflasyonun yeniden hızlanabileceği endişeleri canlı kalıyor.
Petrolün yüksek kalması Fed açısından da önemli. Enerji kaynaklı fiyat baskısının sürmesi, ABD Merkez Bankası'nın faizleri yüksek tutması veya yeniden artırması ihtimalini destekleyebilir.
Normal koşullarda artan jeopolitik gerilim güvenli liman talebini güçlendirerek altın fiyatlarını destekliyor. Ancak mevcut tabloda Orta Doğu gerilimi aynı zamanda petrol fiyatlarını ve enflasyon beklentilerini yükseltiyor.
Bu nedenle piyasa alışılmışın dışında bir denklemle karşı karşıya. Jeopolitik risk altına talep yaratırken aynı riskin faiz beklentilerini yukarı taşıması fiyat üzerinde ters yönde baskı oluşturabiliyor.
Şimdi bütün gözler Fed'de
Piyasanın odağı bugün Fed'e kayacak. ABD Merkez Bankası, 28-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanaklarını açıklayacak.
Tutanakların önemi yalnızca geride kalan toplantının ayrıntılarından kaynaklanmıyor. Yatırımcılar metinde enflasyon, iş gücü piyasası ve faizlerin bundan sonraki yönüne ilişkin yeni ipuçları arayacak.
Fed temmuz toplantısında politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı. Ancak karar oy birliğiyle alınmadı ve 9'a karşı 3 oyla kabul edildi.
Beth Hammack, Neel Kashkari ve Lorie Logan faizin 25 baz puan artırılmasını istedi. Üç üyenin aynı toplantıda faiz artışı yönünde oy kullanması, bugün yayımlanacak tutanaklarda görüş ayrılıklarını daha önemli hale getiriyor.
Son ABD verilerinin ekonomide bir miktar soğumaya işaret etmesi, yatırımcıların yakın vadeli faiz artışı beklentilerini azaltmasına neden oldu.
19 Ağustos sabahındaki fiyatlamalarda piyasa Fed'in eylül toplantısında faizi değiştirmeme ihtimalini yüzde 65, 25 baz puanlık artış ihtimalini ise yüzde 35 civarında değerlendiriyor. Bu dengenin değişmesi altının yönünü doğrudan etkileyebilir.
Kritik saat 21.00
Altın yatırımcılarının bugün ajandasında özellikle bir saat öne çıkıyor. Fed'in temmuz toplantısına ilişkin tutanakları ABD saatiyle 14.00'te, Türkiye saatiyle 21.00'de yayımlanacak.
Tutanakların açıklanmasıyla dolar ve tahvil faizlerinde oluşabilecek ilk hareketin altına da hızla yansıması bekleniyor. Fed'in resmi takviminde 28-29 Temmuz toplantısının tutanakları bugünün ana para politikası gündemi olarak yer alıyor.
Ons altının 4.354 dolara çıkmasıyla 4.400 dolar seviyesi yeniden yakın takibe girdi. Fiyat yalnızca yaklaşık 46 dolar aşağıda bulunurken son günlerde bu bölgenin iki yönlü sert hareketlere sahne olması dikkat çekiyor.
Tutanakların tahvil faizlerini aşağı çekmesi halinde 4.400 dolar ilk önemli eşik olacak. Bu bölgenin yeniden aşılması haftanın başında yarım kalan yükseliş hareketini tekrar gündeme getirebilir.
Tersi senaryoda yatırımcıların gözü yeniden 4.300 dolar bölgesine çevrilecek. Altın salı günkü sert satışa rağmen bu psikolojik eşiğin üzerinde kalmayı başardı.
Bu nedenle kısa vadede fiyatın 4.300 ile 4.400 dolar arasındaki hareketi piyasanın yön arayışını gösterecek. Fed sonrasında bu aralığın hangi tarafından çıkılacağı, haftanın geri kalanına ilişkin fiyatlamada belirleyici olabilir.
Gram altında 6.700 lira sınırı
Türkiye'de gram altın da ons fiyatındaki toparlanmadan destek alıyor. Sabahın ilk bölümündeki canlı fiyatlarda gram altın 6.700 liranın üzerinde kalırken çeyrek altın fiyatları da 11 bin lira çevresindeki yüksek seviyelerini koruyor.
Gram altının yönünde ons fiyatının yanı sıra dolar/TL belirleyici olmaya devam edecek. Ons altındaki oynaklığın artması halinde iç piyasada da gün içinde hızlı fiyat değişimleri görülebilir.
Altında günün sorusu belli
Altın yeni güne yükselişle başlamış olsa da piyasanın esas sınavı henüz gelmedi. 4.354 dolar çevresindeki fiyat, salı günkü kaybın ardından alıcıların yeniden devreye girdiğini gösterirken Fed tutanakları kısa vadeli yönün belirlenmesinde kritik olacak.
Tahvil faizlerinin geri çekilmesi ve doların zayıf kalması 4.400 doların yeniden test edilmesini gündeme getirebilir. Daha şahin bir Fed mesajında ise 4.300 dolar bölgesi yeniden öne çıkacak.