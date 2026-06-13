Altında toparlanma umudu: Teknik görünüm yeniden pozitife döndü

Bu seviyenin korunması durumunda alıcıların yeniden devreye girmesi ve kısa vadeli bir toparlanma hareketinin başlaması mümkün görülüyor. Ancak desteğin kırılması halinde satış baskısının artabileceği ve fiyatların daha düşük seviyelere yönelme riskinin bulunduğu belirtiliyor.