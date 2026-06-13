Altında toparlanma umudu: Teknik görünüm yeniden pozitife döndü
Altın fiyatları son haftalarda sert satış baskısı altında kalırken, yatırımcılar şimdi olası bir toparlanmanın başlayıp başlamayacağını sorguluyor. Analistler, 4.000 dolar seviyesinin altın piyasası için kritik bir eşik olduğunu belirtirken, Fed politikaları ve doların seyri fiyatların yönünü belirlemeye devam ediyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentilerin etkisiyle baskı altında kalmayı sürdürüyor. Güçlü ekonomik veriler ve yüksek faizlerin daha uzun süre korunabileceği yönündeki beklentiler, yatırımcıların altına olan ilgisini azaltıyor.
Son dönemde altın fiyatlarında görülen düşüşte, güçlenen dolar ve artan faiz beklentileri belirleyici faktörler arasında yer alıyor. Altın, yıl başındaki zirvelerinden önemli ölçüde gerileyerek kritik destek bölgelerine yaklaştı.
Piyasa uzmanlarına göre ons altın için 4.000 dolar seviyesi hem psikolojik hem de teknik açıdan kritik öneme sahip.
Bu seviyenin korunması durumunda alıcıların yeniden devreye girmesi ve kısa vadeli bir toparlanma hareketinin başlaması mümkün görülüyor. Ancak desteğin kırılması halinde satış baskısının artabileceği ve fiyatların daha düşük seviyelere yönelme riskinin bulunduğu belirtiliyor.
Altın piyasasında gözler büyük ölçüde Fed'in faiz kararlarına çevrilmiş durumda. Enflasyon endişeleri ve enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle faizlerin yüksek kalabileceği beklentisi, faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturuyor. Uzmanlar, Fed'in daha şahin bir duruş sergilemesi halinde altındaki aşağı yönlü risklerin artabileceğini ifade ediyor.
Analistlere göre altının yeniden güçlü bir yükseliş trendine girebilmesi için dolar endeksinde zayıflama görülmesi ve faiz artırımı beklentilerinin azalması gerekiyor.
Ayrıca fiyatların önemli direnç bölgelerinin üzerine yerleşmesi, teknik görünümün yeniden pozitife dönmesi açısından kritik kabul ediliyor.
Kısa vadede satış baskısı devam etse de birçok kurum altının uzun vadeli görünümüne ilişkin iyimserliğini koruyor. Merkez bankalarının altın alımları, küresel borçluluk seviyeleri ve jeopolitik riskler, değerli metal için destekleyici unsurlar arasında gösteriliyor.
Bazı uluslararası finans kuruluşları, mevcut dalgalanmalara rağmen altının önümüzdeki aylarda yeniden yükseliş potansiyeli taşıdığı görüşünü savunuyor.
Piyasalarda önümüzdeki dönemde ABD enflasyon verileri, istihdam rakamları, Fed üyelerinin açıklamaları ve Orta Doğu'daki gelişmeler yakından takip edilecek.
Analistler, bu başlıklarda yaşanacak değişimlerin altın fiyatlarında yeni yön arayışını hızlandırabileceğini ve özellikle 4.000 dolar seviyesinin kaderini belirleyebileceğini vurguluyor.