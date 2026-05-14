Altında Trump-Şi görüşmesi etkisi: Yeni yön arayışına girdi
Ons altın 4.705 dolar seviyesinde yatay seyrini korurken piyasaların odağı ABD perakende satış verileri ile Donald Trump-Şi Cinping görüşmesine çevrildi. Analistler, kısa vadede altın fiyatlarının jeopolitik gelişmelerden çok makroekonomik verilere göre şekillenebileceğini belirtiyor.
Spot altın, 13-14 Mayıs sabah işlemlerinde yüzde 0,10 yükselişle 4.705 dolar civarında işlem gördü. Piyasada dar bant hareketi dikkat çekerken yatırımcılar yeni yön arayışına girdi.
İran ile ABD arasında sağlanan ateşkesin sürmesi, güvenli liman talebini sınırlayan en önemli gelişmeler arasında yer aldı.
Hürmüz Boğazı’nda tanker geçişlerinin yeniden başlaması da jeopolitik risk algısını bir miktar düşürdü.
Buna rağmen merkez bankalarının altın alımları piyasaya destek vermeyi sürdürüyor. Çin Merkez Bankası’nın rezervlerine 17 aydır aralıksız altın eklemesi dikkat çekiyor.
Piyasalarda şimdi gözler açıklanacak ABD Nisan ayı perakende satış verilerine çevrildi. Zayıf veri gelmesi halinde faiz indirimi beklentilerinin güçlenebileceği değerlendiriliyor.
Analistler, olası faiz indirimi beklentisinin yatırımcıları tahvil ve hisse senetlerinden uzaklaştırarak altın ve gümüş gibi güvenli limanlara yöneltebileceğini ifade ediyor.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında yapılan görüşme de piyasaların yakın takibinde bulunuyor.
Görüşmede ticaret, nadir toprak elementleri, teknoloji kısıtlamaları ve İran başlıklarının ele alınması bekleniyor.
Olumlu mesajlar risk iştahını artırabilirken, ilerleme sağlanamaması halinde altına yönelim hızlanabilir.
Teknik analizlerde altının yükselen trend desteğini koruduğu belirtiliyor. Ons altında 4.724 ile 4.798 dolar bandı direnç bölgesi olarak öne çıkarken, 4.695 ve 4.675 dolar seviyeleri destek noktaları olarak izleniyor.
Uzmanlar, altının kısa vadede jeopolitik etkilerden makroekonomik gelişmelere geçiş sürecinde olduğunu belirtirken, merkez bankalarının güçlü talebi nedeniyle uzun vadeli yükseliş beklentisinin korunduğunu vurguluyor.