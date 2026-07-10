Altında yeni fırsat dönemi olabilir! Yatırımcılar şimdi ne yapmalı?
Uzun süre rekor seviyelerde seyreden altın fiyatları, yılın başlarında gelen sert düzeltmelerle piyasaları altüst etti. Ons altının zirveden yüzde 26 gerilemesi, altından uzak duran yatırımcılar için yeni bir fırsatın kapısını aralarken altındaki yön merak konusu oldu.
Altın fiyatlarında sert düşüş öncesi görülen rekor fiyatlar nedeniyle bazı yatırımcılar güvenli limana uzak kalmayı tercih etti. Ons altının önce 3 bin, ardından 4 bin ve 5 bin dolar seviyelerini aşarak yeni rekorlar kırması, sarı metali birçok kişi için ulaşılması zor bir yatırım aracına dönüştürdü.
Ocak ayında 5 bin 589 dolara yaklaşan ons altın, 10 Temmuz itibarıyla 4 bin 102 dolar gram altın da 6 bin 193 TL'den işlem görüyor. Altın fiyatlarının tarihi zirvenden yüzde 26'lık bir düşüşle geri çekilmesi piyasaları altüst etse de daha önce yüksek fiyatlar nedeniyle altına yatırım yapamayan yatırımcılar için yeni fırsatın kapısını araladı.
Altındaki düşüş kalıcı olmayabilir
Altın piyasasında büyük fiyat geri çekilmeleri tarihsel olarak sınırlı ve çoğunlukla geçici dönemler olarak değerlendirilirken analistler altın yatırımında 3 stratejik noktaya işaret ediyor.
Analistlere göre yatırımcıların önünde üç temel adım bulunuyor.
Altın yatırımında 3 kritik nokta
Altına yatırım sadece fiziki altınla değil altın fonları, borsa yatırım fonları (ETF) ve emeklilik hesapları üzerinden de yapılabiliyor. Ancak her yatırım aracı farklı avantajlar ve riskler içeriyor. Bu nedenle yatırımcıların öncelikle kendi hedeflerine, risk seviyelerine ve portföy yapısına uygun yöntemi belirlemesi gerekiyor.
Karar vermek için uzun süre beklemenin de risk oluşturabileceği, altın fiyatlarının sert düşüşlerin ardından yeniden yükseliş eğilimi gösterebileceği belirtiliyor.
Portföyün tamamı altında olmamalı
Fiyatların düşmesi, yatırımcıların daha fazla altın alma isteğini artırsa da analistler tek bir varlığa aşırı ağırlık verilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Genel yatırım yaklaşımında altının payının yaklaşık yüzde 10 seviyelerinde tutulması öneriliyor.
Altın düzenli gelir sağlayan bir yatırım aracından çok ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak öne çıktığı için yatırım portföylerinde hisse senetleri, tahviller, gayrimenkul ve diğer yatırım araçlarının dengeli şekilde bulunması gerekiyor.
Güvenilir kuruluşlar tercih edilmeli
Altın piyasası, zaman zaman güvenilir olmayan satıcılar ve yüksek riskli yatırım teklifleri nedeniyle tehlikeli hale gelirken, yatırımcıların işlem yapmadan önce kurumların geçmiş performansını, güvenilirliğini ve müşteri deneyimlerini araştırması gerekiyor.
Özellikle fiziki altın alımlarında sertifika, güvenilir tedarikçi ve şeffaf işlem süreçleri büyük önem taşıyor.
Altında yeni dönem başlayabilir
Altın fiyatlarındaki sert düşüş, yatırımcılar için hem risk hem de fırsat anlamına gelirken analistlere göre, rekor seviyelerden geri çekilen altın doğru planlama ile yeniden kazandırabilir.
Ancak analistler bu noktada kısa vadeli fiyat hareketlerinden ziyade dengeli bir yatırım stratejisi oluşturmayı tavsiye ediyor.