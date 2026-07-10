Altında yeni fırsat dönemi olabilir! Yatırımcılar şimdi ne yapmalı?

Altın yatırımında 3 kritik nokta

Altına yatırım sadece fiziki altınla değil altın fonları, borsa yatırım fonları (ETF) ve emeklilik hesapları üzerinden de yapılabiliyor. Ancak her yatırım aracı farklı avantajlar ve riskler içeriyor. Bu nedenle yatırımcıların öncelikle kendi hedeflerine, risk seviyelerine ve portföy yapısına uygun yöntemi belirlemesi gerekiyor.