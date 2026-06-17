Altında yeni hedef: Yüzde 26'lık yükseliş beklentisi!

Faiz indirimi ve dolar beklentisi altını destekleyebilir

DWS, altın fiyatlarında önümüzdeki dönemde güçlü bir yükseliş alanı bulunduğunu değerlendirdi. Kuruma göre bu beklentide, ABD'de öngörülen faiz indirimleri ve doların değer kaybedebileceğine yönelik tahminler etkili oluyor.