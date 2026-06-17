Altında yeni hedef: Yüzde 26'lık yükseliş beklentisi!
Altının ons fiyatı 4 bin 300 doların üzerinde seyrederken, DWS gelecek 12 aylık dönem için güçlü yükseliş beklentisini korudu. Varlık yönetim şirketi, ABD'de faiz indirimi ihtimali, doların değer kaybedebileceği öngörüsü ve merkez bankalarının süren altın talebinin fiyatları destekleyebileceğini belirtti.
Altının ons fiyatı 4 bin 300 doların üzerinde seyrederken, Varlık yönetim şirketi DWS gelecek 12 aylık döneme ilişkin yukarı yönlü beklentisini korudu.
Kurum, faiz indirimi beklentileri, doların değer kaybedebileceği öngörüsü ve merkez bankalarının güçlü talebinin altın fiyatlarını destekleyebileceğini belirtti.
DWS, altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde gelecek 12 aylık dönemde yukarı yönlü potansiyelin güçlendiğini bildirdi.
Kurumun Haziran ayı görünüm raporunda, altın fiyatlarının yıl içinde önceki zirve seviyelerinden belirgin şekilde gerilediği ve yılbaşından bu yana getirisinin hafif negatif bölgede seyrettiği belirtildi.
Faiz indirimi ve dolar beklentisi altını destekleyebilir
DWS, altın fiyatlarında önümüzdeki dönemde güçlü bir yükseliş alanı bulunduğunu değerlendirdi. Kuruma göre bu beklentide, ABD'de öngörülen faiz indirimleri ve doların değer kaybedebileceğine yönelik tahminler etkili oluyor.
Raporda ayrıca merkez bankalarının altına yönelik güçlü talebini sürdürmesinin de fiyatlar için destekleyici unsur olmaya devam ettiği ifade edildi.
2027 hedefi 5 bin 400 dolar
DWS, altının 12 aylık dönemde yani Haziran 2027'de ons başına yüzde 26'lık bir artış göstererek 5 bin 400 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor.