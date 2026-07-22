Altında yeni ralli sinyali! Gram fiyatındaki yükseliş dikkat çekti
Altın piyasasında dengeler yeniden değişmeye başladı. Küresel gelişmeler fiyatları yeniden hareketlendirirken, altında yeni rallinin ilk sinyalleri görüldü. Gözler şimdi hem Fed'den gelecek mesajlara hem de jeopolitik gelişmelere çevrilirken bankacılık devlerinin hedef fiyatları da belli oldu.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altında haftalardır devam eden düşüş dün başlayan ivmelenme ile sona erdi. Ons altın bugün 4 bin 129 dolar seviyesiyle son iki haftanın en yüksek seviyesini görürken, gram altın da 6 bin 267 TL'ye kadar çıktı.
İç piyasada yükseliş dolar/TL kurundaki hareketlerle de desteklenirken, gram altında sadece iki gün içinde gelen 200 TL'nin üzerindeki değer kazancı yatırımcıları yeniden altına çekti.
Yükselişin arkasındaki iki kritik neden
Altındaki toparlanma Orta Doğu'da yükselen gerilim ile Fed'in faiz kararına ilişkin belirsizliğin ardından geldi. Analistler, jeopolitik risklerin güvenli liman talebini artırdığını, Fed'in faiz indirimlerini ertelemesi veya yeniden faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin ise piyasada temkinli bir görünüm oluşturduğunu belirtiyor.
Değerlendirmelere göre merkez bankalarının güçlü altın alımları da fiyatlarda uzun vadeli yükselişi destekliyor.
Dev bankalardan yeni tahminler
Uluslararası yatırım bankaları ise fiyatlardaki oynaklığa rağmen altına ilişkin iyimser tahminlerini koruyor.
Goldman Sachs, 2026 yıl sonu için altın fiyatının 4.900 dolar olacağını öngörüyor.
HSBC, yıl sonu beklentisini 4.750 dolar olarak koruyor.
Bernstein ise 2026 ortalama ons altın tahminini 4.533 dolara yükseltti.
Gram altın için iki değişken
Türkiye'de ise gram altının yönünü belirleyen iki temel unsur öne çıkıyor; ons altın fiyatındaki hareketler ve dolar/TL kurundaki değişim.
Bu nedenle küresel piyasalarda altın yükselmese bile kurdaki hareket gram altını yukarı taşıyabiliyor.
Gözler Fed toplantısında
Piyasalar şimdi ay sonunda yapılacak Fed toplantısına odaklandı. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın vereceği mesajlar, altının kısa vadeli yönü açısından kritik önem taşıyor.
Faiz artırımı ihtimali altın üzerinde baskı oluştursa da Orta Doğu'da artan riskler ve merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesi güvenli liman talebini destekleyerek fiyatların yükselişini sürdürebilir.