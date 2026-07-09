Altında yükseliş kalıcılık testi veriyor
Altın fiyatı 9 Temmuz işlemlerinde yüzde 0,80 yükseliş kaydederek 4.110,08 dolar seviyesine ulaştı. Ons altın ve gram altın tarafındaki güncel teknik seviyeler nerde şekilleniyor? Ons ve gram altında yüksleşin kalıcı olması neye bağlı?
Altın fiyatları yukarı yönlü tepki verdi. Küresel altın fiyatı şu sıralarda yüzde 0,80 artışla 4.110,08 dolar seviyesinde bulunuyor. Günlük yükseliş 32,56 dolar olarak gerçekleşti. Fiyat gün içinde 4.054,32 dolar ile 4.117,65 dolar arasında hareket etti.
Altın fiyatındaki yükseliş, son kayıpların ardından gelen tepki alımlarını gösteriyor. Ancak teknik görünüm hâlâ temkinli okunuyor. Fiyat 50 günlük hareketli ortalama (50 GHO) altında kaldığı sürece bu yükselişin kalıcılığı sınırlı kalabilir.
Göreli güç göstergeleri pozitif sinyal üretmeye başladı. Aşırı satım baskısının hafiflemesi tepki alımlarını destekledi. Ancak altın fiyatı 50 GHO üzerine yerleşmeden teknik görünüm net biçimde güç kazanmış sayılmayacak.
Küresel tarafta doların yüzde 0,1 gerilemesi altını destekledi. Doların zayıflaması, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha erişilebilir hale getirdi. OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, doların Trump’ın İran ile anlaşma ihtimaline ilişkin açıklamasıyla gerilediğini belirtti.
Trump, İranlı yetkililerin Washington ile barış anlaşması arayışıyla kendisini aradığını söyledi. Ancak Wong, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes zemininin hâlâ kırılgan olduğunu vurguladı. Jeopolitik haber akışı, altın fiyatında kısa vadeli yön arayışını canlı tutuyor.
50 GHO altında kalıcılık sorunu öne çıkıyor
Altın fiyatı gün içinde yükselmesine rağmen 50 GHO altında işlem görmeye devam ediyor. 50 GHO, kısa vadeli toparlanmalarda dinamik direnç işlevi görüyor. Fiyatın bu ortalamayı aşamaması, alımların tepki niteliğinde kalabileceğine işaret ediyor.
Altın fiyatı aynı zamanda küçük düşen trend çizgisi boyunca hareket ediyor. Trend çizgisi, yukarı yönlü denemelerin direnç bölgelerinde sınırlanabileceğini gösteriyor. Fiyat kritik dirençleri aşamazsa kısa vadeli zayıf görünüm korunabilir.
Momentum tarafındaki iyileşme fiyatı destekliyor. Ancak teknik teyit için yalnızca gün içi yükseliş yeterli değil. Altının 50 GHO üzerine yerleşmesi ve bu bölge üzerinde kalıcılık sağlaması gerekiyor.
Fed beklentisi altın üzerinde baskı kuruyor
Piyasa fiyatlamaları, eylül ayında ABD’de faiz artışı ihtimalini yüzde 65 seviyesinde gösteriyor. CME FedWatch aracına göre yatırımcılar, Fed’in daha sıkı bir patikada kalabileceğini fiyatlıyor. Yüksek faiz beklentisi, getiri sağlamayan altın üzerinde baskı oluşturuyor.
Fed’in geçen ayki toplantısında yüksek enflasyona ilişkin endişeler arttı. Politika yapıcılar, fiyat artışlarının yayılma riski nedeniyle faiz artırımı ihtimalini gündemde tuttu. Altın enflasyona karşı koruma aracı olarak görülse de yüksek faizler altının cazibesini azaltıyor.
Bank of America, daha şahin Fed görünümünü gerekçe göstererek 2026 yılı ortalama altın tahminini yüzde 14 düşürdü. Banka, yeni ortalama altın tahminini ons başına 4.360 dolar olarak açıkladı. Tahmin revizyonu, faiz beklentilerinin altın fiyatlamasında belirleyici kaldığını gösterdi.
Gram altın günlük yüzde 0,72 yükseldi
Yerel piyasada gram altın da pozitif seyretti. Gram altın şu sıralarda 6.211,61 TL seviyesinde bulunuyor. Günlük artış yüzde 0,72 oldu. Günlük fiyat farkı 44,66 TL olarak kaydedildi.
Gram altında gün içi en yüksek seviye 6.217,16 TL oldu. Gün içi en düşük seviye ise 5.821,17 TL düzeyinde gerçekleşti. Önceki gün seviyesi 6.166,95 TL olarak izlendi.
Yerel fiyatlama, küresel altın fiyatı ve kur etkisini birlikte yansıtıyor. Altın küresel tarafta 50 GHO altında teknik dirençle karşılaşsa da gram altında günlük yükseliş korundu.
Çeyrek altın günlük yüzde 0,84 arttı
Çeyrek altın fiyatı şu sıralarda 10.038,93 TL seviyesine çıktı. Günlük değişim yüzde 0,84 artışa işaret etti. Günlük fiyat farkı 83,90 TL olarak hesaplandı. Çeyrek altında gün içi en yüksek seviye 10.048,73 TL oldu. Gün içi en düşük seviye 9.898,40 TL olarak gerçekleşti.
Fiziki altın tarafında talep, yerel fiyatlamayı destekledi. Gram altın ve çeyrek altın, küresel teknik baskıya rağmen gün içinde pozitif görünümünü sürdürdü.
Değerli metallerde tepki alımları genişledi
Değerli metallerin genelinde alıcılı seyir öne çıktı. Spot gümüş yüzde 1,5 artışla ons başına 59,14 dolara yükseldi. Platin yüzde 2,2 değer kazanarak 1.611,83 dolara çıktı.
Paladyum yüzde 2,5 artışla 1.244,46 dolara yükseldi. Gümüş, platin ve paladyumdaki artış, tepki alımlarının yalnızca altınla sınırlı kalmadığını gösterdi.
Altın için kısa vadeli yönü 50 GHO belirleyecek. Fiyat 50 GHO altında kaldıkça yükseliş tepki hareketi olarak izlenecek. Kalıcı güçlenme için altının bu ortalama üzerine yerleşmesi gerekiyor.