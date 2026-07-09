Altında yükseliş kalıcılık testi veriyor

Küresel tarafta doların yüzde 0,1 gerilemesi altını destekledi. Doların zayıflaması, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha erişilebilir hale getirdi. OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, doların Trump’ın İran ile anlaşma ihtimaline ilişkin açıklamasıyla gerilediğini belirtti.

Trump, İranlı yetkililerin Washington ile barış anlaşması arayışıyla kendisini aradığını söyledi. Ancak Wong, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes zemininin hâlâ kırılgan olduğunu vurguladı. Jeopolitik haber akışı, altın fiyatında kısa vadeli yön arayışını canlı tutuyor.