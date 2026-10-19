Altında yükseliş sürecek mi? Uzmanlarda iyimserlik azaldı

Teknik görünümde günlük kapanışın 4 bin 185 doların üzerine çıkması, toparlanmanın güçlenmesi açısından ilk işaretlerden biri olarak izleniyor. Ardından 100 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu yaklaşık 4 bin 240 dolar bölgesi öne çıkıyor. Bu seviyelerin altında kalınması, yukarı yönlü hareketin gücünü sınırlayabilir.

Aşağıda ise yaklaşık 4 bin 54 dolardaki alt Bollinger bandı destek alanı olarak takip ediliyor. Bunlar gösterge bazlı referans seviyeleri; fiyatın mutlaka bu noktalara ulaşacağı veya burada döneceği anlamına gelmiyor.