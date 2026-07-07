Altındaki düşüşü merkez bankalarının alımları sınırladı
Altın, Mayıs ayında merkez bankalarının 41 tonluk net alımıyla Bitcoin’den ayrıştı. Spot Bitcoin ETF’leri ise Mayıs ve Haziran döneminde yaklaşık 8,9 milyar dolarlık çıkış yaşadı.
Merkez bankaları, fiyatlardaki düşüşe rağmen Mayıs ayında net 41 ton altın aldı. Dünya Altın Konseyi verileri, resmi sektör talebinin zayıf fiyat görünümüne karşın güçlü kaldığını gösterdi. Aynı dönemde Bitcoin ETF’leri, kurumsal talepteki zayıflamayla yaklaşık 7 milyar dolara yakın çıkış gördü.
Mayıs ve Haziran döneminin tamamında spot Bitcoin ETF’lerinden yaklaşık 8,9 milyar dolar çıktı. Söz konusu dönem, ürünlerin piyasaya sürülmesinden bu yana en ağır iki aylık çıkış dönemlerinden biri oldu. Altın tarafında ise merkez bankaları düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirdi.
Merkez bankaları düşüşte alımı sürdürdü
Altın, Mayıs ayında yüzde 1,8 geriledikten sonra Haziran’da yüzde 11,7 düştü. Metal, arka arkaya dördüncü aylık kaybını yaşadı. 30 Haziran’da biten çeyrekte yaklaşık yüzde 16 düşen altın, 2013 ikinci çeyreğinden bu yana en zayıf çeyrek performansını kaydetti.
Fiyat baskısına rağmen merkez bankaları alımlarını sürdürdü. Mayıs ayındaki net 41 tonluk alım, 2026’nın en yüksek ikinci aylık seviyesi oldu. Resmi talep, fiyat hareketinden çok rezerv stratejisiyle şekillendi.
Polonya, 18 tonluk alımla Mayıs ayında listenin başında yer aldı. Ülke, üst üste dördüncü ay çift haneli altın alımı yaptı. Polonya’nın rezervleri 614 tona yükseldi ve 700 tonluk hedefe yaklaştı.
Çin, Mayıs ayında rezervlerine 10 ton altın ekledi. Alım, Aralık 2024’ten bu yana en yüksek aylık artış oldu. Çin, böylece üst üste 20’nci ayda altın alımını sürdürdü. Ülkenin resmi rezervleri yaklaşık 2.331 tona çıktı ve toplam rezervlerin yüzde 9’una ulaştı.
Özbekistan 9 ton, Kazakistan 7 ton altın aldı. Singapur ise Eylül 2025’ten bu yana ilk kez piyasaya alıcı olarak döndü. Veriler, resmi sektörün zayıf fiyat döneminde de rezerv çeşitlendirmesinden vazgeçmediğini gösterdi.
Rezerv eğilimi altın lehine kalıyor
Dünya Altın Konseyi’nin 2026 anketi, merkez bankalarının altın eğiliminin devam ettiğini ortaya koydu. Ankete katılan merkez bankacılarının yüzde 89’u, küresel altın rezervlerinin gelecek 12 ayda artmasını bekliyor. Kendi rezervlerini artırmayı planlayanların oranı ise rekor düzeyde yüzde 45’e ulaştı.
Altın, küresel merkez bankası rezervlerinde ABD tahvillerinden daha büyük paya ulaştı. Böyle bir denge en son 1996’da görülmüştü. Rezerv yöneticileri, enflasyondan korunma, yaptırım riski ve dolar dışı çeşitlendirme başlıklarını öne çıkarıyor.
Merkez bankalarının alım davranışı, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarından ayrışıyor. Resmi kurumlar genellikle çok yıllı portföy hedefleriyle hareket ediyor. Dolayısıyla düşen fiyat, altın için rezerv artırma fırsatı yaratabiliyor.
Bitcoin ETF’leri zayıflıkta çıkış gördü
Bitcoin tarafında kurumsal talep aynı dönemde ters yönde hareket etti. Spot Bitcoin ETF’leri, fiyat zayıflarken çıkış yaşadı. Bitcoin, Haziran sonunda 58.000 dolar civarında 21 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Altın piyasasında egemen alıcılar düşüşü birikim fırsatı olarak kullandı. Bitcoin ETF yatırımcıları ise zayıflığı çıkış gerekçesi olarak değerlendirdi. Dijital altın tezi, iki varlığın aynı sabırlı ve fiyata duyarsız sermayeyi çektiği varsayımına dayanıyor. Mayıs verileri, piyasanın henüz böyle çalışmadığını gösteriyor.
Ayrışma yapısal bir farktan kaynaklanıyor. Merkez bankaları rezerv yönetimi, yaptırım riski, enflasyon koruması ve dolar çeşitlendirmesi gibi stratejik gerekçelerle altın alıyor. ETF akımları ise momentum, faiz beklentisi ve makro fiyatlama değişimlerine daha hızlı tepki veriyor.
Bitcoin tarafında merkez bankası benzeri kalıcı bir alıcı tabanı henüz oluşmadı. Mayıs ayında hiçbir merkez bankası Bitcoin eklediğini açıklamadı. Rezerv varlık tartışması, birkaç hükümet ve şirket hazinesiyle sınırlı kaldı.
İkinci yarıda rezerv yarışı izlenecek
Yılın ikinci yarısında piyasa, Bitcoin düşüşünün fiyata duyarsız yeni bir alıcı sınıfı yaratıp yaratmayacağını izleyecek. Altın tarafında merkez bankaları hâlihazırda egemen ve düzenli bir talep tabanı oluşturuyor. Bitcoin ise kurumsal ETF talebine daha bağımlı bir görünüm sergiliyor.
Rezerv varlık yarışında belirleyici ayrım, alıcının yatırım ufkunda yatıyor. Altın, merkez bankalarının stratejik rezerv aracı olarak güçlü kalıyor. Bitcoin, benzer bir egemen talep tabanı geliştirmedikçe, risk iştahı ve ETF akımlarına daha duyarlı kalabilir.