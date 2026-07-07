Altındaki düşüşü merkez bankalarının alımları sınırladı

Ayrışma yapısal bir farktan kaynaklanıyor. Merkez bankaları rezerv yönetimi, yaptırım riski, enflasyon koruması ve dolar çeşitlendirmesi gibi stratejik gerekçelerle altın alıyor. ETF akımları ise momentum, faiz beklentisi ve makro fiyatlama değişimlerine daha hızlı tepki veriyor.

Bitcoin tarafında merkez bankası benzeri kalıcı bir alıcı tabanı henüz oluşmadı. Mayıs ayında hiçbir merkez bankası Bitcoin eklediğini açıklamadı. Rezerv varlık tartışması, birkaç hükümet ve şirket hazinesiyle sınırlı kaldı.