Altının hızını petrol kesti: Gram altında bütün hesap çarşambaya kaldı
Geçen haftayı sert yükselişle kapatan altın yeni haftaya aynı hızla devam edemedi. Petrolün yeniden yükselmesi hesabı değiştirirken gram altın 6 bin 600 liranın üzerinde tutunuyor. Şimdi piyasada tek bir güne kilitlenildi.
Altın yatırımcısının geçen hafta yüzünü güldüren hızlı yükseliş yeni haftanın ilk saatlerinde frene bastı. Ons altın 4 bin 300 doların üzerinde kalırken gram altın 6 bin 600 lirayı aştı. Ancak petrol fiyatlarındaki dönüş, çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyonu öncesinde dengeleri yeniden değiştirdi.
Gram altın 6 bin 600 liranın üzerinde
Türkiye'deki yatırımcının yakından takip ettiği gram altın da ons fiyatındaki güçlü yükselişin ardından yüksek seviyelerini koruyor.
Pazartesi sabahının ilk saatlerinde gram altın yaklaşık 6 bin 660 lira civarında işlem görüyor. Böylece geçen hafta ons altında yaşanan sert yükseliş, dolar/TL'nin de etkisiyle iç piyasaya güçlü biçimde yansıdı.
Ancak gram altının bundan sonraki hareketi yalnızca ons altına bağlı olmayacak. Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyonu küresel altın fiyatlarını etkilerken, dolar/TL'deki hareket de Türkiye'deki fiyatlamanın ikinci ayağını oluşturacak.
Bu nedenle ons altında yaşanabilecek bir geri çekilmenin gram altına aynı ölçüde yansımaması mümkün. Tersi durumda ise zayıf bir ABD enflasyon verisinin ons altını yeniden yukarı taşıması, kurun da desteğiyle gram altında yeni zirve arayışını gündemde tutabilir.
Altın güçlü rallinin ardından frene bastı
Altın fiyatları geçen haftanın yıldızı olurken yeni haftanın ilk işlemlerinde tablo değişmeye başladı.
Altının ons fiyatı cuma günü 4 bin 343 dolar civarına kadar yükselerek yaklaşık iki ayın en güçlü seviyelerine ulaştı. Haftalık yükseliş yüzde 7'yi aşarken değerli metal, ocak ayından bu yana en güçlü haftalarından birini geride bıraktı.
Ancak pazartesi Asya işlemlerinde altın fiyatları 4 bin 320 dolar bölgesine doğru geriledi. Geçen hafta altını yukarı taşıyan koşullardan biri değişmişti: Petrol yeniden yükselmeye başlamıştı.
Petrol yeniden 84 doların üzerine çıktı
Altın fiyatları geçen hafta yalnızca zayıflayan dolar ve düşen tahvil faizlerinden destek bulmadı.
Hürmüz Boğazı'nın kısmen yeniden açılabileceğine ilişkin beklentiler petrol fiyatlarını aşağı çekmiş, enerji maliyetlerindeki gerileme ABD'deki enflasyon baskısının hafifleyebileceği beklentisini güçlendirmişti.
Yeni haftada ise bu hikâye tersine dönmeye başladı. İran'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması için öne sürdüğü şartların ağırlaşması ve bölgede tanker güvenliğine ilişkin yeni gelişmeler Brent petrolü yeniden 84 doların üzerine taşıdı.
Petrol neden altının yükselişini frenliyor?
İlk bakışta Orta Doğu geriliminin güvenli liman talebi üzerinden altın fiyatları için olumlu olması beklenebilir. Ancak mevcut piyasa denkleminde petrolün yükselmesinin ikinci bir etkisi bulunuyor.
Enerji maliyetlerinin yeniden yükselmesi ABD'de enflasyonun kalıcı olabileceği endişesini güçlendirebilir. Enflasyon baskısının artması ise Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutması veya yeniden faiz artırımına gitmesi ihtimalini gündemde tutuyor.
Faiz beklentilerindeki yükseliş tahvil getirilerini desteklediğinde, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesi sınırlanabiliyor. Bu nedenle Hürmüz Boğazı'ndan gelen aynı haber bir taraftan güvenli liman talebini artırırken diğer taraftan petrol üzerinden altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabiliyor.
İstihdam verisi altının önünü açmıştı
Altının geçen haftaki sert yükselişinin önemli nedenlerinden biri ABD iş gücü piyasasından geldi. Temmuz ayında ABD'de tarım dışı istihdam 23 bin kişi azaldı. İşsizlik oranı ise yüzde 4,1 seviyesinde kaldı.
İstihdamdaki beklenmedik kayıp, güçlü iş gücü piyasasının Fed'i yeniden faiz artırmaya zorlayabileceği yönündeki beklentileri zayıflattı. Bunun sonucunda ABD tahvil getirileri gerilerken dolar da baskı altında kaldı. Altın fiyatları için iki önemli engelin aynı anda zayıflaması geçen haftaki sert rallinin önünü açtı.
Şimdi bütün gözler çarşamba gününde
Altın fiyatları açısından haftanın en kritik tarihi 12 Ağustos Çarşamba olacak.
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi verilerini saat 15.30'da açıklayacak. Veri yalnızca ABD enflasyonunun yönünü göstermeyecek.
Cuma günü açıklanan zayıf istihdam rakamlarının ardından hızla değişen Fed beklentilerinin doğru olup olmadığı konusunda da piyasanın eline yeni bir kanıt verecek. Bu nedenle altın, dolar, tahvil ve petrol piyasalarında çarşamba günü oynaklığın artması beklenebilir.
TÜFE'de hangi rakamlar bekleniyor?
Piyasa tahminlerinde ABD'de yıllık tüketici enflasyonunun temmuz ayında yaklaşık yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşebileceği beklentisi öne çıkıyor.
Çekirdek enflasyonda ise aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,5 civarında artış beklentileri bulunuyor.
Cleveland Fed'in veri öncesindeki güncel tahmin modeli de temmuz ayı çekirdek tüketici fiyatlarında aylık yaklaşık yüzde 0,21'lik artışa işaret ediyor.
Dolayısıyla piyasanın asıl sorusu yalnızca enflasyonun düşüp düşmediği olmayacak. Enerji şokunun fiyatların içine ne ölçüde girmeye başladığı ve temel enflasyon eğiliminin yeniden hızlanıp hızlanmadığı daha önemli olacak.
TÜFE düşük gelirse altın ne olur?
Beklentilerin altında bir TÜFE verisi, cuma günkü istihdam raporuyla başlayan Fed fiyatlamasını güçlendirebilir.
Bu senaryoda faiz artırımı ihtimalinin yeniden azalması, ABD tahvil getirileri ve dolar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir. Böyle bir tablo altın fiyatları için geçen hafta çalışan mekanizmanın yeniden devreye girmesi anlamına gelir.
Özellikle petrol fiyatlarının da yeniden gerilemesi durumunda enflasyon endişesinin iki farklı kanaldan zayıflaması değerli metal üzerindeki baskıyı azaltabilir. Ancak TÜFE'nin beklentilerin üzerinde kalması halinde tablo tersine dönebilir.
Yüksek enflasyon altının hesabını değiştirebilir
Beklentileri aşan bir ABD enflasyon verisi, piyasaların son birkaç günde yaptığı faiz hesabının yeniden değişmesine neden olabilir. Faiz piyasalarında eylül toplantısında yeni bir faiz adımı beklentisi zayıf istihdam verisinin ardından belirgin biçimde geriledi.
Ancak Fed açısından iş gücü piyasasının yavaşlaması tek başına yeterli değil.
Petrol fiyatlarının yüksek kalması ve tüketici enflasyonunun yeniden güçlenmesi halinde merkez bankasının enflasyonla mücadeleyi önceliklendirmesi gündemde kalabilir. Bu senaryoda tahvil getirilerindeki yükseliş ve doların güçlenmesi altın fiyatlarının geçen haftaki kazançlarının bir bölümünü geri vermesine neden olabilir.
4 bin 300 dolar ilk sınav haline geldi
Altının geçen hafta 4 bin 343 dolar civarına kadar yükselmesinin ardından 4 bin 300 dolar bölgesi yeniden kısa vadeli bir referans noktası haline geldi.
Yeni haftanın ilk saatlerinde fiyatların bu bölgenin hemen üzerinde tutunmaya çalışması, piyasada henüz güçlü rallinin tamamen bozulmadığına işaret ediyor.
Ancak petrol fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi ve çarşamba günü güçlü bir TÜFE verisinin gelmesi durumunda 4 bin 300 doların altındaki fiyatlamalar yeniden gündeme gelebilir.
Tersi senaryoda ise cuma günü görülen 4 bin 343 dolar civarı, altın fiyatlarının yeniden test edeceği ilk bölge olarak izlenebilir.
Altın için bu hafta üç dosya masada
Altın fiyatları açısından yeni haftanın yönünü tek bir gelişme belirlemeyecek.
İlk dosya Hürmüz Boğazı olacak. İran ile Umman arasındaki görüşmeler ilerler ve petrol sevkiyatının normale dönebileceğine ilişkin güçlü işaretler gelirse enerji fiyatlarındaki risk primi yeniden düşebilir.
İkinci dosya çarşamba günü açıklanacak ABD TÜFE verisi olacak.
Üçüncü dosya ise dolar ve ABD tahvil getirileri olacak. Üstelik veri takvimi TÜFE ile sona ermiyor. ABD'de üretici fiyatları perşembe, temmuz ayı perakende satışları ise cuma günü açıklanacak. Geçen hafta yüzde 7'nin üzerinde değer kazanan altın böylece yeni haftaya güçlü bir momentumla ancak çok daha karmaşık bir denklemle giriyor.