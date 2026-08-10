Altının hızını petrol kesti: Gram altında bütün hesap çarşambaya kaldı

Altın güçlü rallinin ardından frene bastı





Altın fiyatları geçen haftanın yıldızı olurken yeni haftanın ilk işlemlerinde tablo değişmeye başladı.

Altının ons fiyatı cuma günü 4 bin 343 dolar civarına kadar yükselerek yaklaşık iki ayın en güçlü seviyelerine ulaştı. Haftalık yükseliş yüzde 7'yi aşarken değerli metal, ocak ayından bu yana en güçlü haftalarından birini geride bıraktı.

Ancak pazartesi Asya işlemlerinde altın fiyatları 4 bin 320 dolar bölgesine doğru geriledi. Geçen hafta altını yukarı taşıyan koşullardan biri değişmişti: Petrol yeniden yükselmeye başlamıştı.