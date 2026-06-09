Altınla ilgili büyük yanılgı! İran savaşı sürerken neden düştü?

Yatırımcıların en büyük yanılgılarından biri, altının her olumsuz gelişmede yükseleceğini düşünmeleri. Tarihsel veriler ise altının kısa vadeli hareketlerinin yalnızca savaşlar veya siyasi krizlerle açıklanamayacağını ortaya koyuyor. Bu nedenle jeopolitik gelişmelere bakarak altının kısa vadeli yönünü tahmin etmek çoğu zaman mümkün olmuyor.