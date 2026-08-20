Amasya’nın sarı altını yok satıyor: Kilosu 1.400 liraya ulaştı
Amasya’da "sarı altın" olarak bilinen coğrafi işaretli çiçek bamyasında hasat sürüyor. Kurusunun kilosu 1.400 liradan satılan ürüne yoğun talep gelirken üreticiler bamyayı günün hemen her saatinde nakite çevirebiliyor. Bölgede bu yıl yaklaşık 2 bin 500 ton üretim bekleniyor.
Amasya’nın “sarı altını” hasatta
Amasya’nın Taşova ilçesinde bölgenin önemli geçim kaynaklarından olan çiçek bamyası sarı rengi ve yıllardır koruduğu ekonomik değeriyle yörede “sarı altın” olarak anılıyor.
Kilosu 1.400 liradan satılıyor
Hasadın ardından ipe dizilip kurutulan bamyanın kilosu 1.400 liradan satılırken, ürünler daha paketlenmeden kapışılıyor.
Bamya her zaman peşin para
Taşova’da üretici bamyayı günün hemen her saatinde paraya çevirirken, alıcılar gece saatlerinde bile üreticinin kapısına geliyor.
"Hızır'ın cebinden düşmüş, topla topla bitmiyor"
Bamyanın yörede uzun yıllar boyunca yetiştirildiğini belirten Alpaslan köyünden Mezbure Gencel, "Eskiler bamya için ‘Hızır'ın cebinden düşmüş' derler. Bugün topluyoruz. Yarın sabah yine çiçek açmış. Topla topla bitmiyor. Çiçeğinin rengi sarı olduğu için çeyrek altına benzetirler. Bamya her zaman peşin para. Satıp ihtiyacımızı karşılıyoruz" diye konuştu.
Dört ay boyunca her sabah aynı mesai
Bamyanın yüksek fiyatının arkasında oldukça zahmetli bir üretim süreci var. Yaklaşık dört ay boyunca sabah erken saatlerde çiçeğiyle birlikte toplanan küçük bamyalar, daha sonra tek tek iğneden geçirilerek ipe diziliyor.
Kurutmaya hazırlanan bamyaların ipe dizilmesi kimi günlerde gece geç saatlere kadar sürüyor.
Tarladan çıkıyor, doğrudan paraya dönüşüyor
Bamya, bölgedeki birçok ailenin temel gelir kaynakları arasında. Dört çocuk annesi Gül Eser de çocuklarının eğitim masraflarını bamya satışından elde ettiği kazançla karşıladığını söylüyor.
Üretici Nafiye Celep ise hasadın ardından komşularıyla bir araya gelerek bamyaları imece usulü ipe dizdiklerini anlatıyor.
Bu yıl 2 bin 500 ton bekleniyor
Coğrafi işaret tesciline sahip çiçek bamyası Taşova'nın yanı sıra Göynücek ve Amasya merkeze bağlı bazı köylerde de yetiştiriliyor. Kent genelinde bu yıl yaklaşık 2 bin 500 ton bamya üretimi bekleniyor.
Konya ve Kayseri’den yoğun talep
Amasya çiçek bamyasının önemli pazarlarından ikisini Konya ve Kayseri oluşturuyor. Özellikle bamya çorbasının düğün, mevlit ve çeşitli davet sofralarında önemli yer tutması bölgeden gelen talebi canlı tutuyor.
Altın gibi saklanıyor, ihtiyaç olduğunda satılıyor
Aylar süren emeğin ardından kurutulan bamya, üretici için kolayca nakde çevrilebilen bir ürüne dönüşüyor. Yörede “sarı altın” benzetmesinin yalnızca renginden değil, ekonomik değerinden gelmesinin nedeni de bu.