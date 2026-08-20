Amasya’nın sarı altını yok satıyor: Kilosu 1.400 liraya ulaştı

"Hızır'ın cebinden düşmüş, topla topla bitmiyor"

Bamyanın yörede uzun yıllar boyunca yetiştirildiğini belirten Alpaslan köyünden Mezbure Gencel, "Eskiler bamya için ‘Hızır'ın cebinden düşmüş' derler. Bugün topluyoruz. Yarın sabah yine çiçek açmış. Topla topla bitmiyor. Çiçeğinin rengi sarı olduğu için çeyrek altına benzetirler. Bamya her zaman peşin para. Satıp ihtiyacımızı karşılıyoruz" diye konuştu.