Google Haberler

Amasya’nın sarı altını yok satıyor: Kilosu 1.400 liraya ulaştı

Amasya’da "sarı altın" olarak bilinen coğrafi işaretli çiçek bamyasında hasat sürüyor. Kurusunun kilosu 1.400 liradan satılan ürüne yoğun talep gelirken üreticiler bamyayı günün hemen her saatinde nakite çevirebiliyor. Bölgede bu yıl yaklaşık 2 bin 500 ton üretim bekleniyor.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Amasya’nın sarı altını yok satıyor: Kilosu 1.400 liraya ulaştı - Resim: 1

Amasya’nın “sarı altını” hasatta

Amasya’nın Taşova ilçesinde bölgenin önemli geçim kaynaklarından olan çiçek bamyası sarı rengi ve yıllardır koruduğu ekonomik değeriyle yörede “sarı altın” olarak anılıyor.

1 9
Amasya’nın sarı altını yok satıyor: Kilosu 1.400 liraya ulaştı - Resim: 2

Kilosu 1.400 liradan satılıyor

Hasadın ardından ipe dizilip kurutulan bamyanın kilosu 1.400 liradan satılırken, ürünler daha paketlenmeden kapışılıyor. 

2 9
Amasya’nın sarı altını yok satıyor: Kilosu 1.400 liraya ulaştı - Resim: 3

Bamya her zaman peşin para

Taşova’da üretici bamyayı günün hemen her saatinde paraya çevirirken, alıcılar gece saatlerinde bile üreticinin kapısına geliyor.

3 9
Amasya’nın sarı altını yok satıyor: Kilosu 1.400 liraya ulaştı - Resim: 4

"Hızır'ın cebinden düşmüş, topla topla bitmiyor"

Bamyanın yörede uzun yıllar boyunca yetiştirildiğini belirten Alpaslan köyünden Mezbure Gencel, "Eskiler bamya için ‘Hızır'ın cebinden düşmüş' derler. Bugün topluyoruz. Yarın sabah yine çiçek açmış. Topla topla bitmiyor. Çiçeğinin rengi sarı olduğu için çeyrek altına benzetirler. Bamya her zaman peşin para. Satıp ihtiyacımızı karşılıyoruz" diye konuştu.

4 9
Amasya’nın sarı altını yok satıyor: Kilosu 1.400 liraya ulaştı - Resim: 5

Dört ay boyunca her sabah aynı mesai

Bamyanın yüksek fiyatının arkasında oldukça zahmetli bir üretim süreci var. Yaklaşık dört ay boyunca sabah erken saatlerde çiçeğiyle birlikte toplanan küçük bamyalar, daha sonra tek tek iğneden geçirilerek ipe diziliyor.

Kurutmaya hazırlanan bamyaların ipe dizilmesi kimi günlerde gece geç saatlere kadar sürüyor.

5 9
Amasya’nın sarı altını yok satıyor: Kilosu 1.400 liraya ulaştı - Resim: 6

Tarladan çıkıyor, doğrudan paraya dönüşüyor

Bamya, bölgedeki birçok ailenin temel gelir kaynakları arasında. Dört çocuk annesi Gül Eser de çocuklarının eğitim masraflarını bamya satışından elde ettiği kazançla karşıladığını söylüyor.

Üretici Nafiye Celep ise hasadın ardından komşularıyla bir araya gelerek bamyaları imece usulü ipe dizdiklerini anlatıyor.

6 9
Amasya’nın sarı altını yok satıyor: Kilosu 1.400 liraya ulaştı - Resim: 7

Bu yıl 2 bin 500 ton bekleniyor

Coğrafi işaret tesciline sahip çiçek bamyası Taşova'nın yanı sıra Göynücek ve Amasya merkeze bağlı bazı köylerde de yetiştiriliyor. Kent genelinde bu yıl yaklaşık 2 bin 500 ton bamya üretimi bekleniyor.

7 9
Amasya’nın sarı altını yok satıyor: Kilosu 1.400 liraya ulaştı - Resim: 8

Konya ve Kayseri’den yoğun talep

Amasya çiçek bamyasının önemli pazarlarından ikisini Konya ve Kayseri oluşturuyor. Özellikle bamya çorbasının düğün, mevlit ve çeşitli davet sofralarında önemli yer tutması bölgeden gelen talebi canlı tutuyor.

8 9
Amasya’nın sarı altını yok satıyor: Kilosu 1.400 liraya ulaştı - Resim: 9

Altın gibi saklanıyor, ihtiyaç olduğunda satılıyor

Aylar süren emeğin ardından kurutulan bamya, üretici için kolayca nakde çevrilebilen bir ürüne dönüşüyor. Yörede “sarı altın” benzetmesinin yalnızca renginden değil, ekonomik değerinden gelmesinin nedeni de bu.

9 9