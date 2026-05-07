Analistler açıkladı: Altın fiyatları Orta Doğu’daki gerilimin azalmasına rağmen neden yükseliyor?
Orta Doğu’da tansiyonun düşmesine rağmen yükselişini sürdüren altın fiyatlarının arkasındaki nedenler merak konusu oldu. Daha önce savaş dönemlerinde yükselip barış beklentileriyle gerileyen altın, bu kez diplomasi umutlarının güçlenmesine rağmen değer kazandı. Uzmanlar ve analistler, piyasaların yönünü değiştiren yeni denklemi değerlendirdi.
Altın fiyatları, Orta Doğu’da diplomatik çözüm umutlarının güçlenmesine rağmen doların zayıflaması ve ABD tahvil getirilerindeki düşüşün etkisiyle yükselişini sürdürdü. Ons altın haftalık bazda yüzde 3’ün üzerinde değer kazanırken, yatırımcılar gözünü ABD istihdam verilerine çevirdi.
Spot altın perşembe günü yüzde 0,3 artışla ons başına 4 bin 701,19 dolara yükselirken, haziran vadeli altın kontratları yüzde 0,4 primle 4 bin 710,60 dolardan işlem gördü. Böylece altın fiyatları üst üste üçüncü işlem gününde de yükseliş kaydetti.
Dolar ve tahvil getirileri altını destekledi
Analistler, altın fiyatlarındaki yükselişin temel nedenleri arasında ABD dolarındaki zayıflama ve tahvil faizlerindeki geri çekilmeyi gösterdi.
Dolar endeksi büyük para birimleri karşısında yüzde 0,1 gerilerken, ABD’nin 10 yıllık tahvil getirileri hafta genelinde yüzde 0,6 düşüş gösterdi. Faiz getirisi olmayan altın için tahvil faizlerindeki düşüş yatırımcı ilgisini artırırken, zayıflayan dolar da altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha cazip hale getirdi.
İran ile ABD arasında diplomasi umudu
Piyasalarda dikkatler ABD ile İran arasında olası diplomatik çözüme çevrildi. İran yönetimi, Washington’ın sunduğu barış teklifini değerlendirdiğini doğruladı.
Söz konusu taslağın, Hürmüz Boğazı’nda güvenli geçişin yeniden sağlanmasını ve İran limanlarına yönelik ABD ablukasının kaldırılmasını içerdiği belirtildi.
Ancak Tahran yönetimi doğrudan müzakerelere sıcak bakmadığını açıklarken, İran’ın nükleer programı konusundaki anlaşmazlıkların sürdüğü ifade edildi.
Altında geniş bant beklentisi
Uzmanlar, jeopolitik tansiyonun düşmesine rağmen İran’ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin belirsizliklerin piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti.
Gümüş altından daha güçlü yükseldi Değerli metaller tarafında gümüş yüzde 0,5 artışla ons başına 77,68 dolara yükselerek altından daha güçlü performans gösterdi. Platin fiyatı yatay seyirle 2 bin 60,18 dolarda kalırken, paladyum ise zayıf sanayi talebinin etkisiyle yüzde 0,1 düşüşle 1.536,54 dolara geriledi.
Bölgedeki kırılgan ateşkes sürecinin yanı sıra insansız hava aracı saldırıları ve İran destekli gruplara yönelik ABD operasyonlarına ilişkin haber akışı da piyasaların yakın takibinde bulunuyor.