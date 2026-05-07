Angelina Jolie malikanesini satışa çıkardı: Fiyatı dudak uçuklattı
Angelina Jolie, çocuklarının 18 yaşına girmesiyle satacağını söylediği Los Angeles’taki tarihi malikânesini satışa çıkardı. Ünlü oyuncunun ABD’den ayrılarak farklı bir ülkede yaşamaya hazırlandığı belirtildi.
Oscar ödüllü oyuncu Angelina Jolie, Los Angeles’taki tarihi malikânesini yaklaşık 30 milyon dolara satışa çıkardı.
Jolie’nin, çocuklarının 18 yaşına girmesinin ardından ABD’den ayrılarak yurt dışında yaşamayı planladığı belirtildi.
Bir dönem ünlü yönetmen Cecil B. DeMille’e ait olan Los Feliz bölgesindeki malikâne için 29,85 milyon dolar talep ediliyor.
Jolie’nin evi, 2017 yılında Brad Pitt ile boşanmasının ardından 24,5 milyon dolara satın aldığı öğrenildi.
100 yıllık malikane dikkat çekti
Yaklaşık 2,1 dönümlük arazi üzerine kurulu mülkte 6 yatak odası ve 10 banyo bulunuyor.
Beaux-Arts mimarisine sahip konakta ayrıca misafir evi, havuz evi, fitness stüdyosu, çay evi ve özel güvenlik alanı yer alıyor.
Hollywood Hills ve Griffith Observatory manzarasına sahip malikânenin çevresinde yüz yıllık ağaçlar ve geniş bahçeler bulunuyor.
Los Angeles’tan ayrılmaya hazır
Jolie, daha önce verdiği röportajda Los Angeles’ta yalnızca boşanma süreci nedeniyle yaşadığını söylemişti.
Oyuncunun ikiz çocukları Knox ve Vivienne’in Temmuz 2026’da 18 yaşına girmesinin ardından ABD dışına taşınmayı planladığı ifade edildi.
Ünlü oyuncu, yeni yaşamında zamanının büyük bölümünü, büyük oğlu Maddox’u evlat edindiği Cambodia’da geçirmeyi düşündüğünü de açıklamıştı.