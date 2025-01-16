Antalya Serbest Bölge'de üretilen 772 lüks ve ultra lüks yatın toplam değeri ne? Müşteriler kimler?

Denizde vakit geçirmekten hoşlananların başlıca tercihleri arasında yer alan tekne tatili, konu dünyaca ünlü isimler ve bütçe sıkıntısı yaşamayan aileler olunca, lüks ve ultra lüks yat tasarımlarını gündeme getiriyor. Özellikle Covid salgını sonrasında çok daha fazla tercih edilmeye başlanan deniz yolculuklarına eşlik edecek lüks yatların üretimi söz konusu olduğunda, adından dünya çapında söz ettiren yerlerden biri de Antalya Serbest Bölge... 1 | 8

2000 yılından bu yana faaliyette olan Antalya Serbest Bölge'de, Almanya, Hollanda, ABD, İtalya ile İsviçre başta olmak üzere 30'u yabancı sermayeli 88 firma yer alıyor. Bu firmaların 49'u yat sektöründe faaliyet gösteriyor. 2 | 8

İtalya, İngiltere, ABD, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden çok sık yat siparişi alınan Bölge'nin Akdeniz'de sıkça tercih edilmesinin nedenleri arasında sahip olduğu bazı teknik özellikler öne çıkıyor. Rıhtımdaki 560 ton taşıma kapasiteli vinç, 2 bin ton ve 90 metreye kadar yatların denize indirilmesini sağlayan asansör sistemi de bu özellikler arasında yer alıyor. 3 | 8